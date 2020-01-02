رياضة

كاف يجهز طائرة خاصة لنقل نجوم البريميرليج للغردقة

تحرير:محمد جمال ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٥ م
محمد صلاح وساديو ماني
محمد صلاح وساديو ماني
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا، قبل حفل جوائز الاتحاد القاري يوم 7 يناير الجاري . وبحسب اللجنة المنظمة لحفل جوائز كاف لأفضل لاعب في إفريقيا 2019، فإن كاف ينوي نقل المتنافسين الثلاثة، المصري محمد صلاح نجم ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري نجم مانشستر سيتي رياض محرز من إنجلترا إلى الغردقة، لإراحة الـ3 نجوم والعمل على توفير أفضل الظروف لهم .وكشفت اللجنة المنظمة للحفل، أن الطائرة ستحضر من مطار هيثرو في لندن إلى مطار الغردقة يوم الحفل، وتعود عقبه مباشرة.
صلاح وماني قادوا ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، لكن السنغالي أضاف نجاح آخر خلال الموسم الحالي بوصوله لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 والتي خرج منها صلاح في دور الـ16 مع منتخب مصر. أما محرز، حصد الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، كما حصد لقب كأس أمم إفريقيا 2019 مع منتخب بلاده
اقرأ المزيد
حرس-الحدود

حرس الحدود يفوز على بيراميدز في الدوري المصري

نجح فريق حرس الحدود في حصد فوز صعب أمام نظيره، بيراميدز، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، والتي أقيمت على ستاد المكس بالإسكندرية، وسجل هدف حرس الوحيد أحمد شرويدة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة . وبهذا الفوز يرفع حرس الحدود رصيده لـ14 نقطة في المركز التاسع من جدول الدوري، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الـ16 في المركز الخامس من جدول الدوري الممتاز .
شريف-إكرامي

شريف إكرامي: التتويج بإفريقيا هدف أساسي هذا الموسم

كشف شريف إكرامي حارس مرمى فريق النادي الأهلي، أن المارد الأحمر وضع المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم هدف أساسي بعد الفشل في تحقيق اللقب خلال السنوات الماضية. قال إكرامي في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"بعد الوصول للنهائي مرتين وإخفاق كبير في الموسم الماضي أعتقد إن لم ننافس على اللقب هذا الموسم يبقى بنهرج ". وتابع إكرامي خلال تصريحاته :"صحيح أن لقب الدوري هدف أساسي أيضًا للفريق كل موسم، إلا أننا نريد التتويج باللقب الأفريقي بعد غياب دام ما يقرب من ست سنوات".
تشيلسي - إيفرتون

اليونايتد على أعتاب خسارة صفقة جديدة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، عن صفقة جديد قد تغيب عن الميركاتو الشتوي لمانشستر يونايتد، الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بعد نتائجه السلبية خلال هذا الموسم. وجاء في تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن صفقة انتقال المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين، نجم إيفرتون، إلى الشياطين الحمر، أصبحت مهددة بالفشل. وكانت تقارير كشفت في وقت سابق أن مانشستر يونايتد يستعد لدفع 50 مليون جنيه إسترليني، لضم كالفيرت ليوين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي من المقرر إنتهائها يوم 31 من الهشر الجاري.
اقرأ المزيد من الأخبار
ماني

ريال مدريد يبحث إمكانية ضم ساديو ماني

أشار موقع "le10sport" الفرنسي، إلى رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، حيث بدأت إدارة الفريق الملكي بالفعل التواصل مع ممثلي النجم السنغالي لمعرفة رأيه في إمكانية انضمامه لصفوف المرينجي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأكد الموقع أيضًا أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد تواصل بشخصه مع ماني، وأخبره برغبته الشديدة في ضمه إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو، خاصة أن ريال مدريد يعاني كثيرًا منذ رحيل هدافه التاريخي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف عام 2018 تجاه يوفنتوس الإيطالي.
ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يكتسح ليستر سيتي في البريميرليج

بعد مباراة قدم فيها الريدز كل أنواع متعة كرة القدم، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا، على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «كينج باور» ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أهداف الليفر عن طريق روبرتو فيرمينو "هدفين" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وأليكسندر أرنولد، ليرفع أبناء يورجن كلوب رصيده إلى 52 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في المركز الثاني.
محمد-صلاح (1)

استادات تحصل على شرف تنظيم جائزة الأفضل في إفريقيا

وقع اختيار شركة "بيك الباتروس" صاحبة الحقوق التسويقية والتجارية لحفل جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا هذا العام 2019، بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على إسناد الأعمال التنظيمية وإنتاج وتصوير وإخراج الحفل إلى الشركة الوطنية "استادات القابضة". وقع على العقود من جانب "استادات" محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة شركة "بيك الباتروس"، بحضور معاذ حجي، السكرتير العام من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
الاتحاد-الافريقي‎

كاف تعلن عن المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم النهائية، للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء عن عام 2019. وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين النهائيين لكافة جوائز قارة إفريقيا لكرة القدم ، ويمثل مصر في الجوائز بطارق حامد لاعب الزمالك المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل مسابقات الأندية بقارة إفريقيا والذي حصد لقب الكونفدرالية مع القلعة البيضاء، بجانب محمد صلاح نجم ليفربول المرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية علي التوالي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]