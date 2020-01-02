كاف يجهز طائرة خاصة لنقل نجوم البريميرليج للغردقة

تحرير:محمد جمال ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٥ م

محمد صلاح وساديو ماني

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا، قبل حفل جوائز الاتحاد القاري يوم 7 يناير الجاري . وبحسب اللجنة المنظمة لحفل جوائز كاف لأفضل لاعب في إفريقيا 2019، فإن كاف ينوي نقل المتنافسين الثلاثة، المصري محمد صلاح نجم ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري نجم مانشستر سيتي رياض محرز من إنجلترا إلى الغردقة، لإراحة الـ3 نجوم والعمل على توفير أفضل الظروف لهم .وكشفت اللجنة المنظمة للحفل، أن الطائرة ستحضر من مطار هيثرو في لندن إلى مطار الغردقة يوم الحفل، وتعود عقبه مباشرة.

صلاح وماني قادوا ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، لكن السنغالي أضاف نجاح آخر خلال الموسم الحالي بوصوله لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 والتي خرج منها صلاح في دور الـ16 مع منتخب مصر. أما محرز، حصد الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، كما حصد لقب كأس أمم إفريقيا 2019 مع منتخب بلاده

صلاح وماني قادوا ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، لكن السنغالي أضاف نجاح آخر خلال الموسم الحالي بوصوله لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 والتي خرج منها صلاح في دور الـ16 مع منتخب مصر.



أما محرز، حصد الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، كما حصد لقب كأس أمم إفريقيا 2019 مع منتخب بلاده .



وأوضح كاف أن المرحلة الأخيرة للتصويت فيما يخص جائزة لاعب العام الإفريقي للرجال والسيدات، وكذلك مدرب العام من الرجال والسيدات، سيتم اختيارها من قبل مدربي المنتخبات أو المديرين الفنيين للاتحادات وقادة المنتخبات الأولى للاتحادات الأعضاء.



أما جائزة لاعب العام في مسابقات الأندية سيتحدد بتصويت مدربي وقادة الأندية التي بلغت مرحلة المجموعات في الموسم الحالي من مسابقات الأندية، ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير.



