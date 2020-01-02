سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأزهر:موقفنا ثابت تجاه كل من يخرج على المنهج الوسطي

تحرير:محمد فتحي ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٧ م
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
ترأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لهيئة كبار العلماء، بمشيخة الأزهر، لمناقشة عدد من الموضوعات الملحة والإعداد لمؤتمر الأزهر القادم. في بداية الاجتماع، أكد أعضاء هيئة كبار العلماء، أن موقف الأزهر ثابت تجاه كل من يخرج على المنهج الأزهري الوسطي، وأنه لن يسمح لكائن من كان الخروج بما يتناقض مع ما هو معروف عن الأزهر من سماحة واعتدال، مطالبين بالعمل على تعرية كل فكر مخالف، واتخاذ العقوبات الفورية بحق من يثبت ترويجهم له.
وقررت الهيئة إنشاء لجنة ثقافية، تتكفل بإعادة استئناف الموسم الثقافي، بجامعة الأزهر ومدينة البعوث والمدن الجامعية بالأزهر، وإتاحة الوسائل والأدوات التي تساعدها في مواجهة كل فكر يناقض وسطية وسماحة المنهج الأزهري، والعمل على تعرية أصحابه ومروجيه.في ختام الاجتماع، ناقش أعضاء هيئة كبار العلماء، المحاور المقترحة
اقرأ المزيد
قاعة-اجتماعات-جامعة-الدول-العربية-فى-مصر-(2)

الجامعة العربية تدين قرار برلمان تركيا بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

أدانت جامعة الدول العربية، قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مشددة على رفضها للتدخلات الخارجية، إذ قالت في بيان رسمي اليوم الخميس، إنها مستمرة في دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، بجانب التأكيد على منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا.
السيسي ووزير الدفاع

ليبيا وسد النهضة.. مجلس الأمن القومي يحدد إجراءات التصدي للتهديدات

اجتمع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وتأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.
سامح-شكرى (1)

مصر عن موافقة برلمان تركيا على إرسال قوات لليبيا: سنواجه التهديدات

?أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
السيسي (1)

حول الإرهاب وسد النهضة: السيسي بجتمع بمدبولي والمجموعة الأمنية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمدعبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اقتحامات-الاقصى

الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا «الأقصى» في 2019

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي حول أعداد مقتحمي ساحات المسجد الأقصى المبارك خلال عام 2019، إذ قال المرصد، إن ذلك العام شهد أرقامًا قياسية في تدنيس باحات «الأقصى»؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 30416 صهيونيًّا، في حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، مضيفًا في تقريره أن أعداد مقتحمي ساحات الحرم الشريف خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» عام 1967.
احمد-الطيب (1)

الطيب: العمل بالأزهر متواصل لاستقصاء القضايا ومعالجتها

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذ قال الطيب، إن العمل بالأزهر متواصلٌ لاستقصاء جميع الموضوعات والقضايا المعاصرة، بهدف معالجتها بما يتناسب مع المنهج الأزهري الوسطي وسماحة الدين الإسلامي، كقضايا المرأة والإرهاب وغيرها من القضايا المستجدة.
احمد-الطيب (3)

الطيب: العالم الإسلامي في حاجة لكل عمل إنساني يخدم الفقراء

ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الاجتماع السابع والستين للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، لمناقشة جدول الأعمال وبحث ما أسفرت عنه جهود المجلس خلال الفترة الماضية، إذ قال الطيب في بداية الاجتماع، إن العالم الإسلامي، في الوقت الراهن في أشد الحاجة لكل عمل إنساني يخدم الفقراء والمحتاجين، وأن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة يقع على عاتقه الجانب الأكبر لتخفيف العبء عن فقراء العالم الإسلامي، خاصة ضحايا الحروب والأزمات في مختلف بلاد المسلمين.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: عدم احترام التوجيهات الإلهية سبب انتشار الصراعات

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليومَ الاثنين، السيدَ رونالد أوفترينجر، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في مصر، إذ قال الطيب، إن الأزهر على استعداد دائم للتعاون مع كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية لمد يد العون للمنكوبين والمحتاجين والمصابين، مؤكّدًا أن عدم احترام التوجيهات الإلهية هو سبب انتشار الصراعات؛ لأن الأديان تحمل في توجيهاتها السلامَ لجميع البشر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]