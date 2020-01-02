حرس الحدود يفوز على بيراميدز في الدوري المصري

تحرير:محمد جمال ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م

حرس الحدود

نجح فريق حرس الحدود في حصد فوز صعب أمام نظيره، بيراميدز، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، والتي أقيمت على ستاد المكس بالإسكندرية، وسجل هدف حرس الوحيد أحمد شرويدة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة . وبهذا الفوز يرفع حرس الحدود رصيده لـ14 نقطة في المركز التاسع من جدول الدوري، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الـ16 في المركز الخامس من جدول الدوري الممتاز .

شهدت المباراة سيطرة فريق حرس الحدود منذ اللحظة الأولي، وبعد مرور دقيقتين جاءت تمريرة من محمد أسامة على حدود منطقة إلى شرويدة الذي سجلها في شباك أحمد الشناوي رغم محاولات من عمر جابر لتشتيت الكرة. ثم جاءت محاولات من بيراميدز لإدراك التعادل، حتى جاءت أخطر فرصه من كرة من عمر جابر سددها أحمد توفيق



شهدت المباراة سيطرة فريق حرس الحدود منذ اللحظة الأولي، وبعد مرور دقيقتين جاءت تمريرة من محمد أسامة على حدود منطقة إلى شرويدة الذي سجلها في شباك أحمد الشناوي رغم محاولات من عمر جابر لتشتيت الكرة.



ثم جاءت محاولات من بيراميدز لإدراك التعادل، حتى جاءت أخطر فرصه من كرة من عمر جابر سددها أحمد توفيق برأسه لكن تصدى لها أحمد السعدني حارس مرمى الحرس.



ثم جاء في الدقيقة الـ28 هدف اخر بأقدام شرويدة، لكن حكم الراية قام بإلغائه للتسلل .



وفي الشوط الثاني من المباراة سيطر بيراميدز على المباراة حتى جاءت تصويبة قوية من عبد الله السعيد من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء أعلى عارضة حارس مرمى حرس الحدود.



استمرت محاولات بيراميدز على مدار الشوط الثاني، لكن تألق احمد السعدني منع الفريق من تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز حرس الحدود بنتيجة 1-0.