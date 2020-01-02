رياضة

حرس الحدود يفوز على بيراميدز في الدوري المصري

تحرير:محمد جمال ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م
حرس الحدود
حرس الحدود
نجح فريق حرس الحدود في حصد فوز صعب أمام نظيره، بيراميدز، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، والتي أقيمت على ستاد المكس بالإسكندرية، وسجل هدف حرس الوحيد أحمد شرويدة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة . وبهذا الفوز يرفع حرس الحدود رصيده لـ14 نقطة في المركز التاسع من جدول الدوري، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الـ16 في المركز الخامس من جدول الدوري الممتاز .
شهدت المباراة سيطرة فريق حرس الحدود منذ اللحظة الأولي، وبعد مرور دقيقتين جاءت تمريرة من محمد أسامة على حدود منطقة إلى شرويدة الذي سجلها في شباك أحمد الشناوي رغم محاولات من عمر جابر لتشتيت الكرة.  ثم جاءت محاولات من بيراميدز لإدراك التعادل، حتى جاءت أخطر فرصه من كرة من عمر جابر سددها أحمد توفيق
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محمد صلاح - ساديو ماني

كاف يجهز طائرة خاصة لنقل نجوم البريميرليج للغردقة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا، قبل حفل جوائز الاتحاد القاري يوم 7 يناير الجاري . وبحسب اللجنة المنظمة لحفل جوائز كاف لأفضل لاعب في إفريقيا 2019، فإن كاف ينوي نقل المتنافسين الثلاثة، المصري محمد صلاح نجم ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري نجم مانشستر سيتي رياض محرز من إنجلترا إلى الغردقة، لإراحة الـ3 نجوم والعمل على توفير أفضل الظروف لهم .وكشفت اللجنة المنظمة للحفل، أن الطائرة ستحضر من مطار هيثرو في لندن إلى مطار الغردقة يوم الحفل، وتعود عقبه مباشرة.
شريف-إكرامي

شريف إكرامي: التتويج بإفريقيا هدف أساسي هذا الموسم

كشف شريف إكرامي حارس مرمى فريق النادي الأهلي، أن المارد الأحمر وضع المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم هدف أساسي بعد الفشل في تحقيق اللقب خلال السنوات الماضية. قال إكرامي في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"بعد الوصول للنهائي مرتين وإخفاق كبير في الموسم الماضي أعتقد إن لم ننافس على اللقب هذا الموسم يبقى بنهرج ". وتابع إكرامي خلال تصريحاته :"صحيح أن لقب الدوري هدف أساسي أيضًا للفريق كل موسم، إلا أننا نريد التتويج باللقب الأفريقي بعد غياب دام ما يقرب من ست سنوات".
تشيلسي - إيفرتون

اليونايتد على أعتاب خسارة صفقة جديدة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، عن صفقة جديد قد تغيب عن الميركاتو الشتوي لمانشستر يونايتد، الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بعد نتائجه السلبية خلال هذا الموسم. وجاء في تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن صفقة انتقال المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين، نجم إيفرتون، إلى الشياطين الحمر، أصبحت مهددة بالفشل. وكانت تقارير كشفت في وقت سابق أن مانشستر يونايتد يستعد لدفع 50 مليون جنيه إسترليني، لضم كالفيرت ليوين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي من المقرر إنتهائها يوم 31 من الهشر الجاري.
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بيراميدز (1)

بيراميدز يواجه حرس الحدود.. والمصري يصطدم بسموحة

تستكمل اليوم مباريات الجولة الحادية عشر بمواجهتين قويتين، حيث يستضيف حرس الحدود فريق بيراميدز على ستاد المكس، في المباراة التي من المقرر إقامتها في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، حيث يبحث بيراميدز عن إنتصار جديد، بعد الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من المسابقة . ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في أربعة وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين.
بيراميدز-وادي دجلة (1)

صدام ناري بين بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

يستضيف فريق المصري نظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد، في لقاء يقام على ملعب الجيش بالسويس، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية. ويحتل فريق بيراميدز صدارة المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده المصري بنفس عدد الرصيد من النقاط. ويسعى كلًا من فريقي المصري وبيراميدز لتحقيق الفوز لخروج بالثلاث نقاط، وحسم صدارة المجموعة. التقى فريقا المصري وبيراميدز في 7 لقاءات كان جميعهم في الدوري، استطاع الفريق البورسعيدي الفوز في 4 مناسبات وتعادل في 3 مباريات، ولم يستطيع بيراميدز الفوز في أي لقاء جمع الفريقين.
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

عبد الله السعيد يتمنى تقديم إنجاز يفتخر به

بدا عبد الله السعيد لاعب بيراميدز واثقا في قدرات فريقه رغم تراجع النتائج على مدار 3 جولات متتالية بالدوري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة تايم سبورتس. وقال عبد الله السعيد: "الفوز على دجلة مهم، للخروج من النتائج الصعبة، والعودة لمكانتنا الطبيعية، كما أن دجلة فريق منظم ويلعب تكتيكيا بشكل جيد". وأضاف نجم المنتخب الوطني: "كابتن زيزو شخصية أعرفها جيدا، فهو هادئ ويمنح اللاعبين أريحية، لذا كان تواجده مهما لرفع الضغوط عن اللاعبين بعد سلسلة من النتائج السلبية".
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

بعد وصول السعيد لـ99 هدفًا.. من أبرز نجوم نادي المائة؟

شارك عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز اليوم الأربعاء، في فوز فريقه على حساب وادي دجلة، وسجل السعيد هدف المباراة الوحيد، ليصل للهدف 99 في تاريخه ببطولة الدوري المصري، ليتبقى له هدف واحد على دخول نادي المائة، ويأخذ مقعدا جديدا مع كبار نجوم الكرة في مصر، الذي يعد أبرزهم حسام حسن وأحمد الكأس والراحل حسن الشاذلي ومحمود الخطيب. وسجل عبد الله السعيد لاعب خط وسط بيراميدز 50 هدفًا مع فريقه الأسبق الأهلي، و34 هدفًا بقميص الإسماعيلي و15 هدفًا مع فريقه الحالي بيراميدز.
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