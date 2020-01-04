ليست أسطورة.. الشوربة تشفيك من أمراض الملاريا

بمجرد أن تبدأ الشهق منعا للعطس أو يصيبك السعال تقدم لك والدتك شوربة الفراخ التي غالبا ما تكون محملة بالفوائد، لكنها لم تتوقع أن تمتد القوة الشفائية إلى علاج الملاريا.

تحرير:فيروز ياسر ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

الشوربة

الشوربة من الأصناف المهمة خلال فصل الشتاء، حيث تعطي الدفء كما أنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية الموجودة في المصدر الذي تم تحضير الشوربة منها كالدجاج أو اللحم وحتى الكوارع. وركز مجموعة من الخبراء من كلية لندن الإمبراطورية على الخصائص الشفائية للشوربة والحساء، وذلك لأنه في كل منزل كانت تدعو الأمهات أبنائها إلى تناول الشوربة خاصة خلال المرض، ظنا منهن أن لديها قدرة شفائية مذهلة، وكان الأمر في البداية عبارة عن أسطورة، وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.

بمجرد أن تبدأ الشهق منعا للعطس أو يصيبك السعال تقدم لك والدتك شوربة الفراخ التي غالبا ما تكون محملة بالفوائد، لكنها لم تتوقع أن تمتد القوة الشفائية إلى علاج الملاريا. درست التجربة العلمية حوالي 60 نوع من الشوربة مصنوعا محليا تم إحضارها بواسطة مجموعة متنوعة عرقيا من أطفال إحدى مدارس لندن الابتدائية -