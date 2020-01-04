ليست أسطورة.. الشوربة تشفيك من أمراض الملاريا

بمجرد أن تبدأ الشهق منعا للعطس أو يصيبك السعال تقدم لك والدتك شوربة الفراخ التي غالبا ما تكون محملة بالفوائد، لكنها لم تتوقع أن تمتد القوة الشفائية إلى علاج الملاريا.
الشوربة من الأصناف المهمة خلال فصل الشتاء، حيث تعطي الدفء كما أنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية الموجودة في المصدر الذي تم تحضير الشوربة منها كالدجاج أو اللحم وحتى الكوارع.
وركز مجموعة من الخبراء من كلية لندن الإمبراطورية على الخصائص الشفائية للشوربة والحساء، وذلك لأنه في كل منزل كانت تدعو الأمهات أبنائها إلى تناول الشوربة خاصة خلال المرض، ظنا منهن أن لديها قدرة شفائية مذهلة، وكان الأمر في البداية عبارة عن أسطورة، وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
بمجرد أن تبدأ الشهق منعا للعطس أو يصيبك السعال تقدم لك والدتك شوربة الفراخ التي غالبا ما تكون محملة بالفوائد، لكنها لم تتوقع أن تمتد القوة الشفائية إلى علاج الملاريا.
درست التجربة العلمية حوالي 60 نوع من الشوربة مصنوعا محليا تم إحضارها بواسطة مجموعة متنوعة عرقيا من أطفال إحدى مدارس لندن الابتدائية -
بمجرد أن تبدأ الشهق منعا للعطس أو يصيبك السعال تقدم لك والدتك شوربة الفراخ التي غالبا ما تكون محملة بالفوائد، لكنها لم تتوقع أن تمتد القوة الشفائية إلى علاج الملاريا.
درست التجربة العلمية حوالي 60 نوع من الشوربة مصنوعا محليا تم إحضارها بواسطة مجموعة متنوعة عرقيا من أطفال إحدى مدارس لندن الابتدائية - ووجدوا أنها تقاطع دورة حياة أكثر طفيليات الملاريا فتكا.
ما بين شوربة الخضروات واللحم والدجاج، كانت جميع الأنواع تحمل قدرة على الوقوف ضد متصورة منجلية - نوع من الطفيليات المسبب للملاريا- والتي تتسبب في وفاة حوالي 99% من الأشخاص.
ودفع الاهتمام بالعلاجات المنزلية إلى اكتشاف أدوية مضادة للملاريا تسمى أرتيميسينين، التي يتم الحصول عليها من نبات يدعى qinghao والذي تم استخدامه في العلاجات العشبية الصينية لعلاج الحمى.
طلب الباحثون من طلاب المدارس إحضار عينات من أنواع مختلفة من الشوربة المحضرة في المنزل والتي توارثها الأجيال كعلاج للتخلص من الأمراض.
تناول الأطفال ما يصل إلى 56 أنواع من الشوربة على مدار 3 أيام لمعرفة تأثيرها على أنواع مختلفة من الطفيليات المتسببة في الإصابة بالملاريا ورصد قدرتها على وقف نمو الطفيلي.
أظهرت النتائج، أن 5 أنواع من الشوربة أوقفت نمو الطفيليات بنسبة 50%، كما أن نوعين منهم كان له نفس تأثير العقار المضاد للملاريا.
ومن بين النتائج التي توصل إليها الخبراء، أن 4 أنواع آخرين كانوا أكثر فعالية بنسبة 50% لمنع نضج الطفيلي، لذلك يحتمل وقف انتقال الملاريا من البعوض إلى البشر.
مثلما تم استخدام النبات في الصين لعلاج الملاريا، فهناك بعض الدول التي تصف الشوربة الساخنة لعلاج الحمى نتيجة قدرتها الشفائية، خاصة شوربة الدجاج.
في النهاية، هناك بعض الأدلة التي تكشف أن الشوربة تحتوي على خصائص المضادات الحيوية كالتي يتم الحصول عليها لعلاج الملاريا.
وبخلاف القدرة على الشفاء، فإن هناك أنواع من الشوربة لديها القدرة على فقدان الوزن، تعرف عليها:
شوربة الفراخ
بالرغم أن الفراخ تحتوي على الدهون، لكنها تساعدك في فقدان الوزن، ولهذا يمكنك تناول شوربة الفراخ في بداية الوجبة للحصول على البروتين والكربوهيدرات، وربما تحصل على القليل من السعرات الحرارية، وعليك معرفة أنها من اكثر أنواع الشوربات التي تساعد في تقوية المناعة وتقليل الالتهابات.
شوربة الخضروات الطازجة
أغلبنا يعتبر شوربة الخضروات من الأطباق التي يمكن تناولها في حالة الإصابة بنزلات البرد أو مشكلات المعدة، ولكن في الحقيقة هي مفيدة في الشتاء وتساعد في فقدان الوزن، حيث إنها مليئة بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية.
يمكنك إضافة أنواع مختلفة من الخضروات مثل البروكلي والبازلاء، والجزر والفلفل، واختيارك للأصناف يعتمد على ما تفضله، لكن من المهم ألا تضيف إليها الكريمة، وذلك لأن شوربة الخضروات بالشكل المطلوب تفقدك بضع كيلوجرامات.
شوربة الطماطم
عند تحضير شوربة الطماطم، عليك أن تكون حذرا من الكريمة المضافة وكميات الملح والسكر التي يمكن وضعها لإضافة مذاق لها، لأن تلك المكونات قد تعيق فقدان الوزن.