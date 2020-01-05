أضف لبن الجمل لنظامك الغذائي.. يعزز من عملية الهضم

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، بما في ذلك الحديد وفيتامين C والكالسيوم والبروتين، أكثر من العناصر التي توجد في اللبن الجاموسي.
كل نوع من الطعام يمنح الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، فعلى سبيل المثال نتناول الخضراوات الورقية، للحصول على الألياف الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، ونحرص على إدراج الفواكه في نظامنا الغذائي، لمزيد من الفيتامينات التي تتميز بمضادات الأكسدة، لتوفير حماية من الجذور الحرة، وبالنسبة لمنتجات الألبان، فتعتبر من أهم المصادر التي تساعدنا في بناء جيد للعظام، ولكن هل تعلم أن ألبان الجمال مفيدة أيضًا؟، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
جميعنا نعلم جيدًا أن وجبة الإفطار تعتبر هامة بشكل كبير، لأنها مثل الوقود الذي يمد الجسم بالطاقة، ولكن السر في تناول وجبة صحية، لكي تكون نشط طوال اليوم، وقادرًا على إنجاز أعمالك اليومية، لا يجد شكلا محدد للعناصر لوجبة الإفطار الصحية، ولكن يجب أن تشمل بعض من العناصر الغذائية الهامة، لذا لابد من وجود توازن
جميعنا نعلم جيدًا أن وجبة الإفطار تعتبر هامة بشكل كبير، لأنها مثل الوقود الذي يمد الجسم بالطاقة، ولكن السر في تناول وجبة صحية، لكي تكون نشط طوال اليوم، وقادرًا على إنجاز أعمالك اليومية، لا يجد شكلا محدد للعناصر لوجبة الإفطار الصحية، ولكن يجب أن تشمل بعض من العناصر الغذائية الهامة، لذا لابد من وجود توازن بين العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك البروتينات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن، لتكسب جسمك ما يحتاج إليه، وبينما تتناول الأطعمة الهامة بوجبة الإفطار، مثل الكورن فليكس والفواكه والبيض، هل تحافظ على جهازك المناعي؟ للحصول على إيجابة مناسبة، يجب التعرف على القيمة الغذائية لألبان الجمال، حيث تعتبر مشروب صحي يعزز من المناعة.
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تشتهر الهند بلبن الجمل باعتباره غذاء صحي، غني بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومتعدد الفوائد، ويرجع ذلك إلى أنه يحتوي على كلًا من الغلوبولين المناعي واللاكتوفيرين، وهي العناصر الأساسية التي تحفز من الجهاز المناعي، وتساعد على مكافحة الأمراض، في الواقع، استخدم لبن الجمل كجزء أساسي من الأنظمة الغذائية التقليدية في آسيا وأفريقيا، وما يلي بعض من الفوائد الهامة للبن الجمل:
1-غني بالعناصر الغذائية الهامة
يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، بما في ذلك الحديد وفيتامين C والكالسيوم والبروتين، أكثر من العناصر التي توجد في اللبن الجاموسي، في الواقع ألبان الجمل تحتوي على ثلاثة أضعاف الكالسيوم الموجود في اللبن البقري، وبفضل هذه الخصائص، فهي تلعب دور كبير في تقوية العضلات والعظام، وخاصة لنمو أفضل للأطفال، كما أنه يساعد الأمهات على استعادة صحتهن أثناء الحمل وبعد الولادة.
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2-قليلة الدهون
من أكثر الفوائد التي يتمتع بها لبن الجمل هي أنه يحتوي على كمية قليلة من الدهون مقارنة بالأنواع الأخرى من الألبان الحيوانية، وبالتالي يعتبر خيار مثالي للراغبين في خسارة وزنهم، كما يحتوي على معدلات عالية من الأحماض الدهنية الأحادية وغير المشبعة، التي تساعد في التقليل من معدلات الكوليسترول، وتقلل أيضًا من خطورة الإصابة بأمراض القلب، وباعتباره بروبيوتيك طبيعي، يساهم اللبن في التعزيز من باكتيريا الجهاز الهضمي، والحفاظ على الصحة بشكل عام، مع زيادة قدرة الجسم على مكافحة الأمراض.
3-سهل الهضم
تعتبر ألبان الجمل سهلة الهضم بشكل كبير، وبناء على ذلك، لا تسبب عدم الشعور بالراحة بعد الاستهلاك، إضافة إلى ذلك، يعتبر لبن الجمل حمضي، نتيجة لوجود معدلات معقولة من فيتامين C، الذي يعمل على التقليل من درجة الحموضة، مما يؤدي إلى سهولة امتصاص العناصر الغذائية الهامة الموجودة باللبن، وبالتالي يمكن استهلاكه كمضاد للاضطرابات المعوية.
لذا يجب تناول كوب من لبن الجمل في الصباح، فهو يعتبر إضافة هامة لوجبة الإفطار، فبينما يساعد على التعزيز من الجهاز المناعي، يحمي من الإصابة بالأمراض الأخرى أيضًا، التي تتمثل في ضغط الدم المرتفع والسكري.
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