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أضف لبن الجمل لنظامك الغذائي.. يعزز من عملية الهضم

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، بما في ذلك الحديد وفيتامين C والكالسيوم والبروتين، أكثر من العناصر التي توجد في اللبن الجاموسي.
تحرير:إسراء سليمان ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
فوائد اللبن
فوائد اللبن
كل نوع من الطعام يمنح الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، فعلى سبيل المثال نتناول الخضراوات الورقية، للحصول على الألياف الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، ونحرص على إدراج الفواكه في نظامنا الغذائي، لمزيد من الفيتامينات التي تتميز بمضادات الأكسدة، لتوفير حماية من الجذور الحرة، وبالنسبة لمنتجات الألبان، فتعتبر من أهم المصادر التي تساعدنا في بناء جيد للعظام، ولكن هل تعلم أن ألبان الجمال مفيدة أيضًا؟، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
جميعنا نعلم جيدًا أن وجبة الإفطار تعتبر هامة بشكل كبير، لأنها مثل الوقود الذي يمد الجسم بالطاقة، ولكن السر في تناول وجبة صحية، لكي تكون نشط طوال اليوم، وقادرًا على إنجاز أعمالك اليومية، لا يجد شكلا محدد للعناصر لوجبة الإفطار الصحية، ولكن يجب أن تشمل بعض من العناصر الغذائية الهامة، لذا لابد من وجود توازن
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شوربة-الخيار (2)

ليست أسطورة.. الشوربة تشفيك من أمراض الملاريا

الشوربة من الأصناف المهمة خلال فصل الشتاء، حيث تعطي الدفء كما أنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية الموجودة في المصدر الذي تم تحضير الشوربة منها كالدجاج أو اللحم وحتى الكوارع. وركز مجموعة من الخبراء من كلية لندن الإمبراطورية على الخصائص الشفائية للشوربة والحساء، وذلك لأنه في كل منزل كانت تدعو الأمهات أبنائها إلى تناول الشوربة خاصة خلال المرض، ظنا منهن أن لديها قدرة شفائية مذهلة، وكان الأمر في البداية عبارة عن أسطورة، وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
اللبن يزيد الوزن

على عكس الشائع.. اللبن كامل الدسم مفيد للأطفال

نسمع دائمًا أن الألبان كاملة الدسم تضر بالصحة، وتساعد على زيادة الوزن، ولكن جاء الوقت لتغيير هذه المقولة الخاطئة، فهو يساعد في الحفاظ على صحة العظام، لأنه غني بمعدلات عالية من الكالسيوم، كما يوفر حماية كاملة لصحة القلب، وذلك لأنه غني بالبوتاسيوم، الذي يحافظ على معدلات ضغط الدم، كما يقلل من معدلات الاكتئاب، لذا يجب تناوله في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، ولكن هل تعلم أنه مفيد للأطفال أيضًا؟ وضحت الأبحاث أهميته بالنسبة لصغار السن، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
النساء فى العمل

العمل تحت ضغط يشجع على تناول الوجبات السريعة والحلوى

يشغل العمل في العصر الحالي جزءا كبيرا من حياة كل إنسان، في دوامة الحياة، والبحث عن لقمة العيش، قد يعمل الرجال في وظيفتين، كما أن النساء أصبحن يمتهن الوظائف بعد الانتهاء من الدراسة على الفور من أجل إثبات الذات. هل تستطيع العمل تحت ضغط؟.. غالبا ما تسمع تلك الجملة في المقابلة الشخصية الخاصة بعمل جديد لك، ولأن إجابتك تكون بنعم، ففي بداية العمل في مكانك الجديد تتوالى المهام عليك ولا تنتهي، ويكون الحل الوحيد لمواجهة هذا الضغط، تناول الطعام بشكل مفرط، ومن ثم يزيد وزنك فتبكي على حالك الذي وصلت إليه.
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اللبن يزيد الوزن

على عكس الشائع.. اللبن كامل الدسم مفيد للأطفال

نسمع دائمًا أن الألبان كاملة الدسم تضر بالصحة، وتساعد على زيادة الوزن، ولكن جاء الوقت لتغيير هذه المقولة الخاطئة، فهو يساعد في الحفاظ على صحة العظام، لأنه غني بمعدلات عالية من الكالسيوم، كما يوفر حماية كاملة لصحة القلب، وذلك لأنه غني بالبوتاسيوم، الذي يحافظ على معدلات ضغط الدم، كما يقلل من معدلات الاكتئاب، لذا يجب تناوله في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، ولكن هل تعلم أنه مفيد للأطفال أيضًا؟ وضحت الأبحاث أهميته بالنسبة لصغار السن، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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