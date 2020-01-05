أضف لبن الجمل لنظامك الغذائي.. يعزز من عملية الهضم

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، بما في ذلك الحديد وفيتامين C والكالسيوم والبروتين، أكثر من العناصر التي توجد في اللبن الجاموسي.

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

فوائد اللبن

كل نوع من الطعام يمنح الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، فعلى سبيل المثال نتناول الخضراوات الورقية، للحصول على الألياف الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، ونحرص على إدراج الفواكه في نظامنا الغذائي، لمزيد من الفيتامينات التي تتميز بمضادات الأكسدة، لتوفير حماية من الجذور الحرة، وبالنسبة لمنتجات الألبان، فتعتبر من أهم المصادر التي تساعدنا في بناء جيد للعظام، ولكن هل تعلم أن ألبان الجمال مفيدة أيضًا؟، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

جميعنا نعلم جيدًا أن وجبة الإفطار تعتبر هامة بشكل كبير، لأنها مثل الوقود الذي يمد الجسم بالطاقة، ولكن السر في تناول وجبة صحية، لكي تكون نشط طوال اليوم، وقادرًا على إنجاز أعمالك اليومية، لا يجد شكلا محدد للعناصر لوجبة الإفطار الصحية، ولكن يجب أن تشمل بعض من العناصر الغذائية الهامة، لذا لابد من وجود توازن