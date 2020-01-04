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على عكس الشائع.. اللبن كامل الدسم مفيد للأطفال

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
فوائد اللبن
فوائد اللبن
نسمع دائمًا أن الألبان كاملة الدسم تضر بالصحة، وتساعد على زيادة الوزن، ولكن جاء الوقت لتغيير هذه المقولة الخاطئة، فهو يساعد في الحفاظ على صحة العظام، لأنه غني بمعدلات عالية من الكالسيوم، كما يوفر حماية كاملة لصحة القلب، وذلك لأنه غني بالبوتاسيوم، الذي يحافظ على معدلات ضغط الدم، كما يقلل من معدلات الاكتئاب، لذا يجب تناوله في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، ولكن هل تعلم أنه مفيد للأطفال أيضًا؟ وضحت الأبحاث أهميته بالنسبة لصغار السن، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
توجد مقولة خاطئة تداولها الآباء، وهي أن اللبن كامل الدسم يضر الأطفال، ومن خلال دراسة، وجد الباحثون أن الأطفال الذين شربوا اللبن كامل الدسم لديهم احتمالات أقل بنسبة 40 في المائة من زيادة الوزن أو السمنة، مقارنة بالأطفال الذين تناولوا لبن قليل الدسم، شملت جميع الدراسات ما يقرب من 21000 طفل تتراوح أعمارهم
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