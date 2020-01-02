رياضة

مدرب بيراميدز السابق على بعد خطوة من الإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م
سيباستيان ديسابر
سيباستيان ديسابر
يبدو أن الإسماعيلي يفضل العودة لمدربه القديم، بعدما تواصل مسئولوه مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لبيراميدز، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، والذي وضع شروطه من أجل قبول العودة لقيادة الدراويش، حيث طالب ديسابر برحيل الجهاز الفني الحالي، بقيادة أدهم السلحدار، مع حماية عمله من أي تدخلات من جانب الإدارة. وأكد مصدر داخل نادي الإسماعيلي، أن المفاوضات مع ديسابر وصلت لمرحلة متقدمة، ولا يتبقى سوى الاتفاق على الجهاز الفني المعاون للمدرب الفرنسي.
ويتمسك مسؤولو الإسماعيلي بوجود الجهاز الفني الحالي، وكذلك محمد وهبة المدرب السابق بالنادي لمعاونة ديسابر، الذي طلب الحصول على 35 ألف دولار شهريًّا، لقيادة الفريق. وكان ديسابر قد بدأ الموسم قبل الماضي مع الإسماعيلي وقدم معه أداء مميزا وقاد الفريق لتصدر الدوري حتى الجولة السادسة عشرة من المسابقة، قبل
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الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (9)

الزمالك يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة أسوان

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره، أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع، بجدول ترتيب المسابقة، بعدما عادل لطريق الانتصارات، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير، بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير، ولعب مباراة أقل.
استاد بورسعيد

حلبية يعلن مفاجأة بشأن استاد المصري

أعلن سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، عن هدم استاد بورسعيد، وإعادة تصميمه بشكل جديد، مشيرًا إلى أنه لا نية لرحيل إيهاب جلال عن قيادة الفريق، خلال الفترة الحالية، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، قائلا: "التنسيق جار بين وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد وإدارة النادي المصري بعدما تأكد من عدم جدوى أعمال ترميم مدرجات الملعب.. المحافظ كلف مكتبا استشاريا لعمل رسومات هندسية، وكذلك الوزير طالب كلف مكاتب استشارية أخرى، وتم الاتفاق على الرسومات الهندسية".
حرس-الحدود

حرس الحدود يفوز على بيراميدز في الدوري المصري

نجح فريق حرس الحدود في حصد فوز صعب أمام نظيره، بيراميدز، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، والتي أقيمت على ستاد المكس بالإسكندرية، وسجل هدف حرس الوحيد أحمد شرويدة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة . وبهذا الفوز يرفع حرس الحدود رصيده لـ14 نقطة في المركز التاسع من جدول الدوري، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الـ16 في المركز الخامس من جدول الدوري الممتاز .
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الإسماعيلي (2)

إنبي يخطف تعادلا مثيرًا من الإسماعيلي

بعد مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره إنبي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد الإسماعيلية»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة المسابقة، في المقابل جاء الفريق البترولي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك السابع.
أدهم السلحدار

السلحدار: نعاني من ضيق الوقت وسنقاتل أمام إنبي

أكد أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن مواجهة نظيره إنبى، المقرر إقامتها غدً الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أن المنافس يمر بحالة فنية مميزة بعد تولى حلمى طولان تدريبه مؤخرًا وتحقيقه عدة انتصارات في المسابقة المحلية. وتحدث السلحدار في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، قائلًا:"لدينا هدف سنقاتل عليه وهو حصد الثلاث نقاط فى مواجهة الغد، سعيًا لتعديل المسار بالمسابقة والتقدم تدريجيًا بجدول ترتيب الدورى".
باهر المحمدي

الإسماعيلي عن رحيل باهر المحمدي: نتمسك بالجميع

أكد إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تمسك ناديه بجميع لاعبي فريق الكرة، موضحًا أنه لا توجد أي نية لبيع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي اليوم الإثنين، قائلًا:" النادي يتمسك باستمرار جميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق من أجل استكمال المسيرة في مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتحسين وضع الفريق في جدول بطولة الدوري الممتاز".
الشناوي

إصابة الشناوي في مران بيراميدز وغيابه عن لقاء المصري

أعلن نادي بيراميدز عن إصابة حارس مرمى الفريق أحمد الشناوي، وذلك بعد إصابته في اليد خلال تدريبات الفريق، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غدً السبت، على ملعب «السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث قال النادي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "حارسنا أحمد الشناوي راحة 48 ساعة بسبب إصابته بتورم في اليد ويغيب عن مباراة المصري.
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