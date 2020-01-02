مدرب بيراميدز السابق على بعد خطوة من الإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م

سيباستيان ديسابر

يبدو أن الإسماعيلي يفضل العودة لمدربه القديم، بعدما تواصل مسئولوه مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لبيراميدز، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، والذي وضع شروطه من أجل قبول العودة لقيادة الدراويش، حيث طالب ديسابر برحيل الجهاز الفني الحالي، بقيادة أدهم السلحدار، مع حماية عمله من أي تدخلات من جانب الإدارة. وأكد مصدر داخل نادي الإسماعيلي، أن المفاوضات مع ديسابر وصلت لمرحلة متقدمة، ولا يتبقى سوى الاتفاق على الجهاز الفني المعاون للمدرب الفرنسي.

ويتمسك مسؤولو الإسماعيلي بوجود الجهاز الفني الحالي، وكذلك محمد وهبة المدرب السابق بالنادي لمعاونة ديسابر، الذي طلب الحصول على 35 ألف دولار شهريًّا، لقيادة الفريق. وكان ديسابر قد بدأ الموسم قبل الماضي مع الإسماعيلي وقدم معه أداء مميزا وقاد الفريق لتصدر الدوري حتى الجولة السادسة عشرة من المسابقة، قبل