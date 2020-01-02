حلبية يعلن مفاجأة بشأن استاد المصري

تحرير:علي الزيني ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٠ م

استاد المصري

أعلن سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، عن هدم استاد بورسعيد، وإعادة تصميمه بشكل جديد، مشيرًا إلى أنه لا نية لرحيل إيهاب جلال عن قيادة الفريق، خلال الفترة الحالية، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، قائلا: "التنسيق جار بين وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد وإدارة النادي المصري بعدما تأكد من عدم جدوى أعمال ترميم مدرجات الملعب.. المحافظ كلف مكتبا استشاريا لعمل رسومات هندسية، وكذلك الوزير طالب كلف مكاتب استشارية أخرى، وتم الاتفاق على الرسومات الهندسية".

وواصل حلبية، قائلا: "لولا فترة الإجازات، لكان من المفترض البدء في المشروع قبل انتهاء عام 2019، خلال أسبوع يوضع حجر الأساس وسيبدأ التنفيذ، سيتم هدم الاستاد بالكامل، وسيراعى أن تكون أشعة الشمس عمودية على الملعب وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم". وانتقل رئيس المصري للحديث عن فريقه، قائلا: "كل المباريات