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حق يوسف.. مروة قناوي تعلق على تجسيد ياسمين رئيس لشخصيتها

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٦ م
مروة قناوي
مروة قناوي
علقت مروة قناوي والدة الطفل يوسف الذي قتل برصاصة طائشة بميدان الحصري في 2017، على ما أعلنته الفنانة ياسمين رئيس، عن نيتها تقديم شخصيتها، بعدما كتبت على حسابها عبر توتيتر، قائلة عن والدة يوسف: "فعلا بطلة ومحاربة، مروة قناوي عمري ماقابلتها بس هعمل شخصيتها في فيلم".. وقالت مروة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "ليس لدي معلومة عن العمل، لأن ياسمين لم تتواصل معي، وأعتقد إن ياسمين عندما كتبت كانت تقصد إنها تتمنى تقديم شخصيتي، وإذا كان هناك عملا يتم التحضير له، كان على تواصل معي صناع العمل، لأنهم بالتأكيد لن يكتبوا شيئا من وحي خيالهم".
وتابعت: "أنا موجودة والواقعة والأحداث، موجودين وأكيد كانوا هيتواصلوا معايا، وياخدوا كل المعلومات اللي محتاجينها وماعنديش مانع، بس بشرط إن تكون الأحداث حقيقية مش أكتر". وأضافت مروة: "لما ابتديت حملة (لا لضرب النار في المناسبات) كنت هعمل فيلم وثائقي عن القصة، وليس عن شخصي، وكان كل هدفي لفت الانتباه للحملة،
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