الجامعة العربية تدين قرار برلمان تركيا بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤١ م

جامعة الدول العربية

أدانت جامعة الدول العربية، قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مشددة على رفضها للتدخلات الخارجية، إذ قالت في بيان رسمي اليوم الخميس، إنها مستمرة في دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، بجانب التأكيد على منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا.

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأشد العبارات، اليوم الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري. وشددت