إحباط تهريب 3 أطنان بانجو وضبط كوكايين بـ7 ملايين جنيه

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٤ م

قوات شرطة - أرشيفية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في القبض على عنصرين إجراميين تخصصا فى الاتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع، متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وهما عاطلين، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطهما فى كمين بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وقدرت قيمة المضبوطات بـ7 ملايين وخمسمائة ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتمكن قسم البحث الجنائي بإدارة تأمين المجرى الملاحي بالسويس، من ضبط سائق، ومقيم بمحافظة المنيا، حال عبوره معدية الشط بالسويس مستقلا سيارة نقل