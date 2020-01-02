مفتي حكومة الوفاق: التحالف مع تركيا شرعي لأنها دولة مسلمة

٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٧ م

مفتي حكومة الوفاق الليبية الصادق الغرياني

قال الدكتور الصادق الغرياني، مفتي حكومة الوفاق الليبية، إن «التحالف مع تركيا للدفاع عن العاصمة مشروع بالشرع، لأنه مع دولة مسلمة، والله تعالى يقول "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"، وأيضا بالقانون، لأن الجهة التي قامت به هي الحكومة المعترف بها دوليا، ولأنه لصد عدوان يستهدف البيوت والمدارس ويدمر المدن».

ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بناء على طلب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، في إطار اتفاقية أمنية وبحرية مطعون في شرعيتها، بين حكومة طرابلس وأنقرة.الشيخ د. #الصادق_الغرياني: التحالف مع #تركيا للدفاع عن العاصمة مشروع بالشرع، لأنه مع دولة مسلمة،