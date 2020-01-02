مفتي حكومة الوفاق: التحالف مع تركيا شرعي لأنها دولة مسلمة

قال الدكتور الصادق الغرياني، مفتي حكومة الوفاق الليبية، إن «التحالف مع تركيا للدفاع عن العاصمة مشروع بالشرع، لأنه مع دولة مسلمة، والله تعالى يقول "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"، وأيضا بالقانون، لأن الجهة التي قامت به هي الحكومة المعترف بها دوليا، ولأنه لصد عدوان يستهدف البيوت والمدارس ويدمر المدن».
ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بناء على طلب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، في إطار اتفاقية أمنية وبحرية مطعون في شرعيتها، بين حكومة طرابلس وأنقرة.الشيخ د. #الصادق_الغرياني: التحالف مع #تركيا للدفاع عن العاصمة مشروع بالشرع، لأنه مع دولة مسلمة،
ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بناء على طلب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، في إطار اتفاقية أمنية وبحرية مطعون في شرعيتها، بين حكومة طرابلس وأنقرة.
وأدانت جامعة الدول العربية، قرار البرلمان التركي، وقالت في بيان رسمي، إنها مستمرة في دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، بجانب التأكيد على منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
وشددت مصر، في بيان رسمي أصدرته وزاة الخارجية، على ما تمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011، الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات. (البيان كامل: مصر: عن القرار: لعبة خطيرة وسنواجه التهديدات)
اجتمع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وتناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، إذ تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري. (المزيد)