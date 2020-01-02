إصابة 19 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٧ م

حادث - أرشيفية

شهد طريق "بلبيس- العاشر من رمضان" بالشرقية اليوم الخميس، حادث انقلاب أتوبيس أسفر عن إصابة 19 شخصا من مستقليه، وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب أتوبيس بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان"، أصيب على أثره 19 شخصا بكدمات وجروح وسحجات، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي وبلبيس المركزي، وانتقل الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إلى مستشفى بلبيس المركزي لمتابعة تلقي المصابين العلاج اللازم.

يشار إلى أنه أصيب 15 شخصًا اليوم الخميس في انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها بترعة "الشيخ عيسى" بمركز دشنا في محافظة قنا، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وانتشلت الركاب قبل غرقهم، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. ودفعت إدارتا الحماية المدنية