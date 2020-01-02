جريمة

إصابة 19 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٧ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
شهد طريق "بلبيس- العاشر من رمضان" بالشرقية اليوم الخميس، حادث انقلاب أتوبيس أسفر عن إصابة 19 شخصا من مستقليه، وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب أتوبيس بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان"، أصيب على أثره 19 شخصا بكدمات وجروح وسحجات، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي وبلبيس المركزي، وانتقل الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إلى مستشفى بلبيس المركزي لمتابعة تلقي المصابين العلاج اللازم.
يشار إلى أنه أصيب 15 شخصًا اليوم الخميس في انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها بترعة "الشيخ عيسى" بمركز دشنا في محافظة قنا، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وانتشلت الركاب قبل غرقهم، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. ودفعت إدارتا الحماية المدنية
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قوات-الشرطة (3)

إحباط تهريب 3 أطنان بانجو وضبط كوكايين بـ7 ملايين جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في القبض على عنصرين إجراميين تخصصا فى الاتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع، متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وهما عاطلين، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطهما فى كمين بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول.
زيت

زيت فاسد وأحذية مغشوشة.. مباحث التموين في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث التموين حملاتها المكبرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. وجاءت الحملات بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، واستهدفت ضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 960 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.
سقوط-أسانسير

إنقاذ سيدة تعطل بها مصعد عقار في القاهرة الجديدة

لا يقتصر دور جهاز الشرطة على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بشتى ربوع البلاد، بل يشمل دورا اجتماعيا من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن خاصة رجال الإنقاذ البري بإدراة الحماية المدنية الأمر الذي ظهر جليا بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وتحديدا تعطل مصعد كهربائي وبداخله محتجزين، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تستلزم مساعدة أجهزة الأمن
كلبش

استدرجت صديقتها لمصالحتها فأجبرتها على إيصالات أمانة

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتضررها من (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامها باستدراجها لأحد المقاهى كائن بدائرة القسم بدعوى إنهاء خلافات بينهما، وعقب وصولها فوجئت بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح نارى وإجبارها على توقيع 6 إيصالات أمانة بقيمة مبلغ 150 ألف جنيه، والإستيلاء منها على هاتفها المحمول؛ بسبب خلافات مالية بينها وبين المشكو فى حقها.
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حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

إصابة 3 أشخاص في اصطدام قطار بـ3 سيارات بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم قطار أبوقير القادم من محطة سيدي جابر بـ3 سيارات أثناء عبور المزلقان، ما أدى لإصابة قائدي السيارات، فيما توقفت حركة القطارات. البداية كانت بتلقي اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة السكك الحديدية، يفيد بحدوث تصادم على مزلقان ونجت دائرة قسم شرطة أول الرمل، ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين حدوث تصادم بين قطار أبوقير القادم من محطة سيدي جابر وثلاث سيارات بعد عبورهما المزلقان اثناء قدوم القطار.
حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

مصرع طالبة وإصابة زميلتها صدمهما قطار في البحيرة

لقيت طالبة بالصف الأول الثانوي الصناعي مصرعها، وأصيبت زميلتها أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بالتوفيقية بمحافظة البحيرة، إذ صدمهما قطار قادم من إسكندرية إلى القاهرة. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز كوم حمادة، يفيد بوصول جثة طالبة إلى مستشفى إيتاي البارود صدمها أحد القطارات.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بأعيرة نارية.. مقتل طفل وإصابة شاب في مشاجرة بالبدرشين

إطلاق أعيرة نارية، وخلافات بسبب الجيرة، بقرية العزيزية بالبدرشين بالجيزة، انتهت بمقتل طفل، وإصابة آخر، وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية، بقرية العزيزية دائرة مركز شرطة البدرشين، لتنتقل قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.
تصادم- قطار -بالعربية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم قطار بسيارة بالدقهلية

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفى طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
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