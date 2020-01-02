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هل تراجع دور المثقف العربي في الانتفاضات الجماهيرية؟.. ملاحظات أولية

نبيل عبد الفتاح
بقلم: نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح
٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٢ م
تونس - أرشيفية
تونس - أرشيفية
هل غاب المثقف في الانتفاضات العربية، ومراحل الانتقال السياسي، في تونس، ومصر، في الموجة الأولى، والسودان، ولبنان، والعراق في الموجة الثانية؟ هذا السؤال كثيرًا ما يثار، ويبدو أن مرجع ذلك الدور المؤثر الذي لعبته الجماعات الإسلامية السياسية -الإخوان والنهضة- والسلفيون في السيطرة على المشاهد السياسية، ووثوبهم إلى سدة السلطة، وفشلهم في إدارة شئون الدولة وأجهزتها لفقدانهم الكوادر السياسية والتكنوقراطية والبيروقراطية الكفوءة القادرة على تسيير الدولة والإدارة السياسية الفعالة للنظام السياسي، وسعيهم إلى تديين المجال العام السياسي، وتديين الدولة والنظام وفق منظوراتهم التأويلية السياسية الوضعية للإسلام.
في هذا السياق التاريخي المضطرب، بدا لبعضهم أن هناك غيابًا وصمتًا للمثقف، واقع الحال يشير إلى أن المثقف المصري لعب دورًا نقديًّا بارزًا منذ عهد السادات، ومبارك لاسيما في عقد التسعينيات وما بعد، في نقد وتحليل النظام التسلطي وأجهزته وسياساته، والمطالبة بضرورة تجديد الدولة المصرية النهرية المركزية وأجهزتها،
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الكرسي (2)

لكن أكثر المتشبثين بالكراسي لا يفقهون...!

لماذا كل هذا التشبث الرهيب بالكراسي؟ لماذا كل هذا الاقتتال من أجل المناصب؟ لماذا كل هذا الاستبسال في انتزاع المراكز؟ ألف لماذا... تلف خيوطها لمن ينظر حوله بدون عناء تحديق حواليك هنا وهناك في الإطار القطري وخارجه أيضًا.. لماذا لا يدرك هؤلاء أن الكرسي دوّار.. ولو كسر منه أصغر مسمار سينهار، وما أدراك ما الانهيار، فالكرسي لا يدوم لي أو لك، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك..
معرض-الاسكندرية-للكتاب (3)

نفسي الأمَّارة بالشعر والحب!

مع أن الشعر ليس حماماتٍ نُطيِّرُها فوقَ السَّماء، ولا نايًا وريحَ صبا.. لكنَّهُ غضبٌ طالت أظافرُهُ.. ما أجبنَ الشِّعر إن لم يركبِ الغضبا، طبقا لنزار قباني، ومع أن قصائدنا بلا لون بلا طعمٍ بلا صوتِ، إذا لم تحمل المصباح من بيتٍ إلى بيتٍ! وإن لم يفهم البُسَطا معانيها فأولى أن نُذَرّيها ونخلدَ نحنُ للصمتِ، تناغما مع توصيف محمود درويش: ومع أنه فمُ الشُّعورِ.. وصرخةُ الرُّوحِ الكئيبْ كما يقول أبو القاسم الشابي، وإن أحسن بيت أنت قائله بيتٌ يقال إذا أنشدتَه صدقا للشاعر حسان بن ثابت..
كتابات-وخواطر (1)

صدقني.. أنت لا تحتاج إلى معجزة!

دعنا نتحاور فالحوار للإقناع وليس للإلزام.. ساعدني على توضيح رأيي.. اقبلني كما أنا حتى أقبلك كما أنت.. ولولا أنك مختلف لما كنت أنا مختلفا.. انتبه لو أن الناس بفكر واحد لقتل الإبداع.. واعلم أن تكسيرك لمجاديفي لا يزيد أبدا من سرعة قاربك.. فما يوجد يكفي الجميع..! والطريق يتسع للجميع
الخطيب

أسامة خليل يكتب: محمود الخطيب واستاد السلام (فنكوش الفناكيش)

منذ فترة وأنا متردد فى الحديث عن النادى الأهلى، ليس خوفا أو قلقا من ذباب السوشيال ميديا المجند بالأجر للهجوم والتشويه والتشهير بأى شخص يقترب بالنقد من أسطورة الأساطير، ولكن حرصا على صحة الكابتن محمود الخطيب، وعدم التأثير سلبا فى حالته النفسية، فى ظل التقارير الطبية المقلقة والمزعجة التى توالى إدارة الإعلام بالنادى إصدارها وتقدم فيها شرحا طبيًّا وافيًا لأدق تفاصيل الحالة المرضية للرئيس (مكان الألم، تقرير الإشاعات، توصيف الطبيب، طريقة العلاج ومدته، نوع الحذاء الذى سيرتديه الرئيس لعلاج الخلل بين القدمين اليمنى واليسرى، موعد العرض المقبل على الطبيب، والذى دائمًا يتصادف مع أزمة يمر بها الأهلى، وربما يرجع ذلك إلى أن الضغط العصبى الذى يمر به وقت الأزمة يستثير حواس الألم وهى متلازمة نفسية لدى الأشخاص الذين يخشون المواجهة ويخافون اتخاذ القرار).
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