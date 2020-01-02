الزمالك يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة أسوان

تحرير:علي الزيني ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٦ م

الزمالك

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره، أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع، بجدول ترتيب المسابقة، بعدما عادل لطريق الانتصارات، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير، بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير، ولعب مباراة أقل.

في الدقيقة 43، سجل فريق الزمالك هدف التقدم عن طريق مصطفى محمد، الذي استقبل تمريرة طارق حامد، ويستغل تقدم مسعد عوض حارس مرمى أسوان، ويضع الكرة في المرمى بشكل رائع. وفي الدقيقة 50، حصل طارق حامد على البطاقة الحمراء، وفرجاني ساسي على البطاقة الصفراء، وتوقفت المباراة بعدما رفض طارق مغادرة الملعب، بسبب

في الدقيقة 43، سجل فريق الزمالك هدف التقدم عن طريق مصطفى محمد، الذي استقبل تمريرة طارق حامد، ويستغل تقدم مسعد عوض حارس مرمى أسوان، ويضع الكرة في المرمى بشكل رائع.



وفي الدقيقة 50، حصل طارق حامد على البطاقة الحمراء، وفرجاني ساسي على البطاقة الصفراء، وتوقفت المباراة بعدما رفض طارق مغادرة الملعب، بسبب أطراف الملعب بالإعلانات، قبل أن تستأنف بعد مغادرة اللاعب.



وفي الدقيقة 59، حصل يوسف أوباما على ركلة جزاء، بعد عرقلة من محمود نعيم مدافع أسوان الذي حصل على بطاقة صفراء، نفذها محمود علاء، وتصدى لها مسعد عوض حارس مرمى الضيوف، وبعد مرور ثلاث دقائق، انطلق أحمد سيد زيزو، واخترق منطقة الجزاء، وتلاعب بدفاع أسوان، وسدد الكرة بشكل رائع، سكنت الشباك.