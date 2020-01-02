رياضة

الزمالك يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة أسوان

تحرير:علي الزيني ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٦ م
الزمالك
الزمالك
حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره، أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع، بجدول ترتيب المسابقة، بعدما عادل لطريق الانتصارات، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير، بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير، ولعب مباراة أقل.
في الدقيقة 43، سجل فريق الزمالك هدف التقدم عن طريق مصطفى محمد، الذي استقبل تمريرة طارق حامد، ويستغل تقدم مسعد عوض حارس مرمى أسوان، ويضع الكرة في المرمى بشكل رائع. وفي الدقيقة 50، حصل طارق حامد على البطاقة الحمراء، وفرجاني ساسي على البطاقة الصفراء، وتوقفت المباراة بعدما رفض طارق مغادرة الملعب، بسبب
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استاد بورسعيد

حلبية يعلن مفاجأة بشأن استاد المصري

أعلن سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، عن هدم استاد بورسعيد، وإعادة تصميمه بشكل جديد، مشيرًا إلى أنه لا نية لرحيل إيهاب جلال عن قيادة الفريق، خلال الفترة الحالية، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، قائلا: "التنسيق جار بين وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد وإدارة النادي المصري بعدما تأكد من عدم جدوى أعمال ترميم مدرجات الملعب.. المحافظ كلف مكتبا استشاريا لعمل رسومات هندسية، وكذلك الوزير طالب كلف مكاتب استشارية أخرى، وتم الاتفاق على الرسومات الهندسية".
سباستيان-ديسابر (2)

مدرب بيراميدز السابق على بعد خطوة من الإسماعيلي

يبدو أن الإسماعيلي يفضل العودة لمدربه القديم، بعدما تواصل مسئولوه مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لبيراميدز، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، والذي وضع شروطه من أجل قبول العودة لقيادة الدراويش، حيث طالب ديسابر برحيل الجهاز الفني الحالي، بقيادة أدهم السلحدار، مع حماية عمله من أي تدخلات من جانب الإدارة. وأكد مصدر داخل نادي الإسماعيلي، أن المفاوضات مع ديسابر وصلت لمرحلة متقدمة، ولا يتبقى سوى الاتفاق على الجهاز الفني المعاون للمدرب الفرنسي.
حرس-الحدود

حرس الحدود يفوز على بيراميدز في الدوري المصري

نجح فريق حرس الحدود في حصد فوز صعب أمام نظيره، بيراميدز، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، والتي أقيمت على ستاد المكس بالإسكندرية، وسجل هدف حرس الوحيد أحمد شرويدة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة . وبهذا الفوز يرفع حرس الحدود رصيده لـ14 نقطة في المركز التاسع من جدول الدوري، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الـ16 في المركز الخامس من جدول الدوري الممتاز .
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نادى-طنطا

طنطا يخطف تعادلا مثيرًا أمام أسوان في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مباراة طنطا وأسوان، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بهذه النتيجة رفع أبناء السيد البدوي رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز التاسع، وبفارق الأهداف عن الجونة، الذي يحتل المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، بفارق الأهداف عن وادي دجلة السابع عشر.
الأهلي الإنتاج الحربي

الإنتاج يعود بفوز ثمين من أسوان.. وخسارة الحدود

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًأ ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد سالم، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب «المكس»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابة المحلية، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، علمًا أن الأخير لعب مباراتين أقل، وبفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري، الذي يواجه نادي مصر، مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد الحرس عند عشر نقاط في المركز التاسع.
كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

لجنة المسابقات تُغرم كارتيرون والأهلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على الأهلي، والمدير الفالفني للزمالك بسبب المخات التي تم رصدها خلال الجولة الثامنة للدوري الممتاز، حيث تم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيد الزمالك عند 13 نقطة من 7 مباريات، في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة.
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (8)

لجنة الانضباط تقرر إيقاف إداري ومدرب حراس الزمالك

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد فؤاد مدير الكرة بنادي طلائع الجيش ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بخسارة الفارس الأبيض بثلاثة أهداف لهدفين، كما قررت اللجنة إيقاف أحمد زاهر إداري فريق الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق الحكم خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.
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