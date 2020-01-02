بعد الفوز على أسوان.. الزمالك يطالب بحكام أجانب

تحرير:علي الزيني ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ م

الزمالك

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك، اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري الممتاز، رافضًا التعاون مع لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور، بعد الظلم الذي يتعرض له الفارس الأبيض في مبارياته وآخرها أسوان، والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك، وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة، وركلات جزاء صحيحة للفريق بينما تحتسب اهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس، حسبما ذكر الزمالك.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك، أن الظلم الذي يتعرض له، يرجع إلى تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور، بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور. وحقق فريق الزمالك، فوزًا ثمينًا على نظيره، أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء

وذكر الموقع الرسمي للزمالك، أن الظلم الذي يتعرض له، يرجع إلى تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور، بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.



وحقق فريق الزمالك، فوزًا ثمينًا على نظيره، أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.



الزمالك عاد لطريق الانتصارات، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي، ورفع رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع، بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير، بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير.