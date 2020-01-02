رياضة

بعد الفوز على أسوان.. الزمالك يطالب بحكام أجانب

تحرير:علي الزيني ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ م
الزمالك
الزمالك
طالب مجلس إدارة نادي الزمالك، اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري الممتاز، رافضًا التعاون مع لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور، بعد الظلم الذي يتعرض له الفارس الأبيض في مبارياته وآخرها أسوان، والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك، وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة، وركلات جزاء صحيحة للفريق بينما تحتسب اهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس، حسبما ذكر الزمالك.
وذكر الموقع الرسمي للزمالك، أن الظلم الذي يتعرض له، يرجع إلى تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور، بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور. وحقق فريق الزمالك، فوزًا ثمينًا على نظيره، أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء
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الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (9)

الزمالك يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة أسوان

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره، أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع، بجدول ترتيب المسابقة، بعدما عادل لطريق الانتصارات، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير، بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير، ولعب مباراة أقل.
استاد بورسعيد

حلبية يعلن مفاجأة بشأن استاد المصري

أعلن سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، عن هدم استاد بورسعيد، وإعادة تصميمه بشكل جديد، مشيرًا إلى أنه لا نية لرحيل إيهاب جلال عن قيادة الفريق، خلال الفترة الحالية، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، قائلا: "التنسيق جار بين وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد وإدارة النادي المصري بعدما تأكد من عدم جدوى أعمال ترميم مدرجات الملعب.. المحافظ كلف مكتبا استشاريا لعمل رسومات هندسية، وكذلك الوزير طالب كلف مكاتب استشارية أخرى، وتم الاتفاق على الرسومات الهندسية".
سباستيان-ديسابر (2)

مدرب بيراميدز السابق على بعد خطوة من الإسماعيلي

يبدو أن الإسماعيلي يفضل العودة لمدربه القديم، بعدما تواصل مسئولوه مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لبيراميدز، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، والذي وضع شروطه من أجل قبول العودة لقيادة الدراويش، حيث طالب ديسابر برحيل الجهاز الفني الحالي، بقيادة أدهم السلحدار، مع حماية عمله من أي تدخلات من جانب الإدارة. وأكد مصدر داخل نادي الإسماعيلي، أن المفاوضات مع ديسابر وصلت لمرحلة متقدمة، ولا يتبقى سوى الاتفاق على الجهاز الفني المعاون للمدرب الفرنسي.
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الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (9)

الزمالك يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة أسوان

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره، أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع، بجدول ترتيب المسابقة، بعدما عادل لطريق الانتصارات، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير، بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير، ولعب مباراة أقل.
بيراميدز-وادي دجلة (2)

في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على وادي دجلة

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق عبدالله السعيد، ليحقق الفريق الفوز الأول تحت القيادة الفنية، لـ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي تولى المهمة خلفًا لسيباستيان ديسابر، ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز الأخير.
الزمالك والانتاج الحربي‎ (3)

مرتضى منصور: السحر وراء التعادل أمام الإنتاج الحربي

جدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأكيداته على أن شبكة المنافسين أمام الفريق الأبيض، مقفولة بسبب السحر، جاء ذلك بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: «المسؤول عن السحر كل من ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبد الحفيظ.. ممدوح عباس جلب ساحر من نيجيريا وسيد عبد الحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل».
مرتضى منصور

مرتضى منصور يحضر مباراة الزمالك والإنتاج رغم الإيقاف

وصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى ملعب السلام لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي، التي تجمعهما على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء قرار رئيس النادي بالحضور بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة، التي انتهت بالتعادل السلبي، في الجولة الماضية.
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