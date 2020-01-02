جريمة

ضبط 6 طلاب وعامل.. تطورات التحرش الجماعي بـ«فتاة المنصورة»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ م
صورة من واقعة التحرش الجماعي بفتاة المنصورة
صورة من واقعة التحرش الجماعي بفتاة المنصورة
ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بفتاة المنصورة، ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن تحرش جماعى بفتاة بمدينة المنصورة بالدقهلية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، إذ ظهر في الفيديو فتاة ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، تعرضت للتحرش على يد عدد كبير من الشباب، وهي تصرخ وسط الشارع، ما دفع بعض الشباب إلى دفعها داخل سيارة بهدف إخراجها بعيدا عن هذا التجمع.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وتحديد شخصية المجني عليها، وتبين أنها "طالبة"20 عاما، ومقيمة بمدينة المنصورة، وصديقتها طالبة 20 عاما، وأنه أثناء سيرهما بشارع الجمهورية، تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول، وتصويرهم بالهواتف المحمولة، فتتدخل بعض المارة في محاولة منعهم، الأمر الذي أدى
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حادث- الاتوبيس (3)

إصابة 19 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالشرقية

شهد طريق "بلبيس- العاشر من رمضان" بالشرقية اليوم الخميس، حادث انقلاب أتوبيس أسفر عن إصابة 19 شخصا من مستقليه، وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب أتوبيس بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان"، أصيب على أثره 19 شخصا بكدمات وجروح وسحجات، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي وبلبيس المركزي، وانتقل الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إلى مستشفى بلبيس المركزي لمتابعة تلقي المصابين العلاج اللازم.
قوات-الشرطة (3)

إحباط تهريب 3 أطنان بانجو وضبط كوكايين بـ7 ملايين جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في القبض على عنصرين إجراميين تخصصا فى الاتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع، متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وهما عاطلين، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطهما فى كمين بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول.
زيت

زيت فاسد وأحذية مغشوشة.. مباحث التموين في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث التموين حملاتها المكبرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. وجاءت الحملات بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، واستهدفت ضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 960 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.
سقوط-أسانسير

إنقاذ سيدة تعطل بها مصعد عقار في القاهرة الجديدة

لا يقتصر دور جهاز الشرطة على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بشتى ربوع البلاد، بل يشمل دورا اجتماعيا من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن خاصة رجال الإنقاذ البري بإدراة الحماية المدنية الأمر الذي ظهر جليا بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وتحديدا تعطل مصعد كهربائي وبداخله محتجزين، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تستلزم مساعدة أجهزة الأمن
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

«بسبب معاكسة فتاة».. إصابة طالب بطلق ناري في المنيا

أصيب طالب بكلية التربية الرياضية بطلق ناري بالبطن بعد قيام فلاح باستدراجه لمنزله، لتحرشه لفظيا بشقيقته في إحدى قري مركز المنيا، اليوم الأحد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا، من المستشفى العام بوصول «ع. ه. ح»، 22 عاما، طالب بكلية تربية رياضية، مصاب بطلق ناري أسفل البطن وفي حالة خطر، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.
طعنات-سكين-جريمة

«العيال والساطور».. مقتل شاب على يد جيرانه في حلوان

تعدى شقيقان على جارهما بـ"ساطور"، وأصاباه بثلاث طعنات؛ ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته، وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالي، باستقبال "أحمد. م"، عامل، ومقيم بمنطقة عرب غنيم بحلوان، جثة هامدة ومصابا بجرح قطعي في الرقبة، وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه واثنين من جيرانه، وكشفت التحريات أن مشاجرة بسبب لهو الأطفال، سرعان ما تطورت إلى تعدي المتهمين خلالها على المجني عليه بسلاح أبيض "ساطور" وإصابته؛ ما أدى إلى وفاته.
جثة (3)

«أنا اللي جاي الأول».. خناقة بين عفاريت الأسفلت تنتهي بجريمة قتل

"ياسطى أنا اللي جاي الأول وعليا الدور في التحميل".. مشادة كلامية بين سائقين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بسيارات الأجرة قيادتهما بقرية بطا التابعة لمدينة بنها، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل، عندما أخرج "إبراهيم. م"، وشهرته "الدوش" سلاحا أبيضا "مطواة" وطعن الآخر، ليسقط قتيلا في الحال، ثم لاذ بالهرب. وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمود. ص" 33 عاما، سائق، ومقيم فى قرية بطا ببنها جثة هامدة مصابا بطعنة في منطقة البطن.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

«لا أعرف لماذا أعيش».. رسالة طالب ثانوي قبل انتحاره

حالة من الاكتئاب دفعت طالب ثانوي إلى إلقاء نفسه من عقار سكني بمنطقة إمبابة ليسقط على الأرض مصابا بكسور متفرقة بجسده وكسر في قاع الجمجمة ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قصر العيني. الواقعة بدأت بتلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد بسقوط شاب من أعلى سطح عقار بدائرة القسم، ما أسفر عن مصرعه. التحريات الأولية كشفت أن الشاب يبلغ 17 عاما، ويقيم في محافظة الشرقية، ويمر بأزمة نفسية دفعته إلى الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى العقار ولا توجد شبهة جنائية.
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