ضبط 6 طلاب وعامل.. تطورات التحرش الجماعي بـ«فتاة المنصورة»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ م

صورة من واقعة التحرش الجماعي بفتاة المنصورة

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بفتاة المنصورة، ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن تحرش جماعى بفتاة بمدينة المنصورة بالدقهلية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، إذ ظهر في الفيديو فتاة ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، تعرضت للتحرش على يد عدد كبير من الشباب، وهي تصرخ وسط الشارع، ما دفع بعض الشباب إلى دفعها داخل سيارة بهدف إخراجها بعيدا عن هذا التجمع.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وتحديد شخصية المجني عليها، وتبين أنها "طالبة"20 عاما، ومقيمة بمدينة المنصورة، وصديقتها طالبة 20 عاما، وأنه أثناء سيرهما بشارع الجمهورية، تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول، وتصويرهم بالهواتف المحمولة، فتتدخل بعض المارة في محاولة منعهم، الأمر الذي أدى