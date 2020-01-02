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جنات ووليد سعد يروجان لمسلسل «بخط الإيد» بأغنية «بطلة حدوتك»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١١ م
احمد رزق
احمد رزق
طرحت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني التتر الرسمي لمسلسل "بخط الإيد"، والأغنية الدعائية وهي "بطلة حدوتك"، دويتو مشترك بين الفنانة جنات والفنان وليد سعد، وهي من تأليف تامر حسين وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقى وليد شراقي.. وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة، إذ تصل عدد حلقاته إلى 45، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر عرضه بدءًا من 4 يناير المقبل عبر شاشة dmc.
"بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ويسرا اللوزى، التى تظهر كضيفة شرف، ومن تأليف هالة الزغندي وإخراج شيرين عادل. ويعود أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017. وفي السينما يحل الفنان أحمد
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نجوى قاسم

وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم بأزمة قلبية

توفيت صباح اليوم الخميس، الإعلامية نجوى قاسم، مذيعة قناة الحدث والعربية، إذ كتب مالك الروقي عبر حسابه على تويتر: «وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية.. كل التعازى للزملاء ولعائلتها»، بينما لم تقدم القناة أي بيانات رسمية لتأكيد أو نفى الأمر. وولدت قاسم في 7 يوليو عام 1967، ببلدة جون، وعملت مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية في قناة العربية الفضائية، كما أنها كانت تقدم البرنامج اليومي والمعروف باسم «حدث اليوم» على قناتي العربية و‌العربية الحدث.
أروي جودة

أروى جودة: أتمنى تقديم شخصية «نفرتيتي»

نشأت في منزل فني بالدرجة الأولى، راحت تتحسس أولى خطواتها في الثانية عشرة من عمرها كأصغر عارضة أزياء قبل أن تتجه إلى عالم التمثيل عبر بوابة فيلم "الحياة منتهى اللذة" عام 2005، واستطاعت أن تلفت إليها الأنظار لتشق طريقها بسرعة البرق كممثلة واعدة تحظى بخفة ظل وروح دعابة لتقدم الفنانة أروى جودة العديد من الأعمال السينمائية قبل أن تتجه للدراما التليفزيونية تاركة بصمة واضحة بمشاهد ستظل عالقة فى عقول الجمهور خاصة "شيرين" في "أبو عمر المصري"، ومؤخرا "أصداف" فى "أهو ده اللي صار" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منحها تكريما بحفل "الدير جيست".
تامر حسني - الفلوس

أبطال "الفلوس" لـ«التحرير»: جماهيرية العمل أمر متوقع

ينافس الفنان تامر حسني في موسم منتصف العام بفيلم "الفلوس" الذي تم تأجيل طرحه أكثر من مرة، دون إبداء أسباب، وتجاوزت إيرادات العمل 14 مليون جنيه منذ طرحه يوم 25 ديسمبر في دور العرض، ليتصدر شباك الإيرادات مبكرًا قبل طرح باقي أفلام الموسم تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية. تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، وهو قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
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تامر حسني -1

«صينية بطاطس».. موقف طريف بين تامر حسني ومخرجة «مش أنا»

كشف الفنان تامر حسني عن موقف طريف بينه وبين المخرجة سارة وفيق التي تتولى إخراج فيلمه"مش أنا". وقال"حسني"خلال برنامج عرب وود إنه كان يتناقش مع المخرجة عن أحد المشاهد في الفيلم ولكنه تفاجأ بردها "أنا عاملالك صينية بطاطس النهاردة". وداعب تامر حسني الفنانة سوسن بدر قائلا: "تحبي تاكلي إيه علشان المخرجة محضرلنا صنية بطاطس محمرة". فيلم " مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في البطولة ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.
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