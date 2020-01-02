جنات ووليد سعد يروجان لمسلسل «بخط الإيد» بأغنية «بطلة حدوتك»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١١ م

احمد رزق

طرحت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني التتر الرسمي لمسلسل "بخط الإيد"، والأغنية الدعائية وهي "بطلة حدوتك"، دويتو مشترك بين الفنانة جنات والفنان وليد سعد، وهي من تأليف تامر حسين وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقى وليد شراقي.. وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة، إذ تصل عدد حلقاته إلى 45، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر عرضه بدءًا من 4 يناير المقبل عبر شاشة dmc.

"بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ويسرا اللوزى، التى تظهر كضيفة شرف، ومن تأليف هالة الزغندي وإخراج شيرين عادل. ويعود أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017. وفي السينما يحل الفنان أحمد