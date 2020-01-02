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منقذ «فتاة المنصورة» يكشف كواليس واقعة التحرش الجماعي

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ م
تحرش - تعبيرية
تحرش - تعبيرية
كشف سلامة أحمد سلامة، الشاب الذي أنقذ فتاة المنصورة من التحرش الجماعي، كواليس الواقعة من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع عبر قناة "Mbc مصر"، إذ قال إنه كان بصحبة اصدقائه بـ"المشاية" في المنصورة، وفوجؤا بتجمع عدد كبير من الشباب حول فتاتين ما دعاه للتدخل هو وأصدقائه لإنقاذ الفتاة، مضيفا: "دخلنا نزق في الشباب والبنتين مشيوا، وبرضوا جريوا وراهم، ولما دخلوا محل موبايلات قام المحل خاف على الحاجة اللي عنده، لأن التجمع كان كبير آوي، وبعدين دخلوا بوابة العمارة اللي فيها المحل".
وأضاف: "ركبت عربية كانت واقفة مكانها، وإحنا مرة واحدة اتحطينا في الموقف، وصعب علينا المنظر، وكان منظر وحش مايرضيش ربنا ولا يرضي، حد مفيش حد يشوف المنظر ده ويسكت". وكان ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ألقوا القبض على 7 متهمين من مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بفتاة المنصورة.
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شكري لمسؤول أمريكي: إرسال تركيا قوات إلى ليبيا تصعيد خطير

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الخميس، للتباحُث حول أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات على الساحة الليبية، وتطرقا خلال الاتصال إلى سبل دفع أوجه التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
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لا تغيير لمدة 3 أشهر.. الحكومة تقرر تثبيت أسعار البنزين والسولار

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر البنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر البنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر البنزين 95، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن.
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الجامعة العربية تدين قرار برلمان تركيا بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

أدانت جامعة الدول العربية، قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مشددة على رفضها للتدخلات الخارجية، إذ قالت في بيان رسمي اليوم الخميس، إنها مستمرة في دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، بجانب التأكيد على منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا.
السيسي ووزير الدفاع

ليبيا وسد النهضة.. مجلس الأمن القومي يحدد إجراءات التصدي للتهديدات

اجتمع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وتأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.
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معيط: احذروا.. «التهرب الضريبي» جريمة مخلة بالشرف

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن الحملة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، ومد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي.
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