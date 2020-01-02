منقذ «فتاة المنصورة» يكشف كواليس واقعة التحرش الجماعي

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ م

تحرش - تعبيرية

كشف سلامة أحمد سلامة، الشاب الذي أنقذ فتاة المنصورة من التحرش الجماعي، كواليس الواقعة من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع عبر قناة "Mbc مصر"، إذ قال إنه كان بصحبة اصدقائه بـ"المشاية" في المنصورة، وفوجؤا بتجمع عدد كبير من الشباب حول فتاتين ما دعاه للتدخل هو وأصدقائه لإنقاذ الفتاة، مضيفا: "دخلنا نزق في الشباب والبنتين مشيوا، وبرضوا جريوا وراهم، ولما دخلوا محل موبايلات قام المحل خاف على الحاجة اللي عنده، لأن التجمع كان كبير آوي، وبعدين دخلوا بوابة العمارة اللي فيها المحل".

وأضاف: "ركبت عربية كانت واقفة مكانها، وإحنا مرة واحدة اتحطينا في الموقف، وصعب علينا المنظر، وكان منظر وحش مايرضيش ربنا ولا يرضي، حد مفيش حد يشوف المنظر ده ويسكت". وكان ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ألقوا القبض على 7 متهمين من مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بفتاة المنصورة.