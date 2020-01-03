أرقام من هدف صلاح في الفوز على شيفيلد

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ ص

ليفربول

تغلب ليفربول مساء أمس الخميس على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 21 من الدوري الإنجليزي، بفضل هدفي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وزميله السنغالي ساديو ماني، وسجل صلاح هدف المباراة الأول في الدقيقة الرابعةـ وهو الهدف العاشر له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مناصفة مع سيرجيو أجويرو، وخلف متصدر القائمة جيمي فرادي برصيد 17 هدفًا، ووفقا لموقع "سكواوكا"، فإن صلاح وصل إلى حاجز الـ10 أهداف في مسابقة الدوري للمرة الخامسة على التوالي في مشواره.

وسجل صلاح 14 هدفا لروما بالدوري الإيطالي في موسم 2015/2016، و15 هدفا في موسم 2016/2017. وفي موسمه الأول مع ليفربول، فاز صلاح بجائزة هداف البريمير ليج برصيد 32 هدفا، واحتفظ بالجائزة في الموسم التالي برصيد 22 هدفا، بعدما تقاسمها مع ماني ومهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانج. من جهتها، أكدت "سكاي

وسجل صلاح 14 هدفا لروما بالدوري الإيطالي في موسم 2015/2016، و15 هدفا في موسم 2016/2017.



وفي موسمه الأول مع ليفربول، فاز صلاح بجائزة هداف البريمير ليج برصيد 32 هدفا، واحتفظ بالجائزة في الموسم التالي برصيد 22 هدفا، بعدما تقاسمها مع ماني ومهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانج.



من جهتها، أكدت "سكاي سبورتس"، أن صلاح أحرز هدفه ال87 في مباراته رقم 150 بالكرة الإنجليزية.



وأضافت الشبكة أن هذا هو الهدف رقم 50 لصلاح بقدمه اليسرى في الدوري الإنجليزي ، منذ انتقاله إلى ليفربول، مبتعدا بفارق كبير عن رياض محرز (19 هدفا)، وماني (18 هدفا)، وفاردي (16 هدفا).



ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن صلاح سجل في 22 من أصل 25 منافسا واجهه في الدوري الإنجليزي كلاعب في صفوف ليفربول، وكان الاستثناء مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي وأستون فيلا.