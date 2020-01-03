رياضة

أرقام من هدف صلاح في الفوز على شيفيلد

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ ص
ليفربول
ليفربول
تغلب ليفربول مساء أمس الخميس على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 21 من الدوري الإنجليزي، بفضل هدفي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وزميله السنغالي ساديو ماني، وسجل صلاح هدف المباراة الأول في الدقيقة الرابعةـ وهو الهدف العاشر له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مناصفة مع سيرجيو أجويرو، وخلف متصدر القائمة جيمي فرادي برصيد 17 هدفًا، ووفقا لموقع "سكواوكا"، فإن صلاح وصل إلى حاجز الـ10 أهداف في مسابقة الدوري للمرة الخامسة على التوالي في مشواره.
وسجل صلاح 14 هدفا لروما بالدوري الإيطالي في موسم 2015/2016، و15 هدفا في موسم 2016/2017. وفي موسمه الأول مع ليفربول، فاز صلاح بجائزة هداف البريمير ليج برصيد 32 هدفا، واحتفظ بالجائزة في الموسم التالي برصيد 22 هدفا، بعدما تقاسمها مع ماني ومهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانج. من جهتها، أكدت "سكاي
اقرأ المزيد
الأهلى -والإتحاد‎ (2)

هل فشلت المفاوضات؟.. الأهلي يبحث عن بديل «إليكي»

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أحد وكلاء اللاعبين الأجانب خلال الساعات الماضية، لترشيح مهاجم أجنبي قوي في أحد الدوريات الأوروبية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
عثمان-ديمبلي (2)

جماهير برشلونة تطالب برحيل عثمان ديمبلي

يبدو أن صبر جماهير برشلونة تجاه لاعب الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي قد نفذ، فوفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن 3 من كل 4 بجماهير برشلونة يرغبون في أن يتخلى النادي الكتالوني عن ديمبلي ويعرضه للبيع، وأشارت الصحيفة إلى أن غضب الجماهير يعود إلى الأداء غير المنتظم للاعب، فلا أحد يعرف إذا كان ديمبلي سيصبح رائعًا في المباريات أم سيفقد إحدى الكرات بشكل مستفز، وأوضحت أن الإصابات العضلية المستمرة للاعب الفرنسي تهدد مسيرته، مؤكدة أن اللاعب الفرنسي على مدار 3 مواسم لا يفهم حتى الآن سبب تعرضه لكسر وراء الآخر.
تشيلسي

تشيلسي يستهدف 5 صفقات في الميركاتو الشتوي

يبحث نادي تشيلسي عن تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما وفرت الإدارة 150 مليون جنيه إسترليني تحت تصرف المدرب فرانك لامبارد، بعدما حرم البلوز من التعاقدات الصيف الماضي بسبب العقوبة التي وقعت عليه حينها، ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن هناك 5 لاعبين على طاولة البلوز خلال يناير الجاري، وأشارت إلى أن جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، هدف محتمل لتشيلسي، لكن على الأرجح لن ينجح البلوز في حسم الصفقة هذا الشتاء، وأوضحت أن هذه الصفقة إذا تمت، ستستحوذ على معظم الميزانية المخصصة لصفقات الشتاء في البلوز.
اقرأ المزيد من الأخبار
ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يكتسح ليستر سيتي في البريميرليج

بعد مباراة قدم فيها الريدز كل أنواع متعة كرة القدم، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا، على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «كينج باور» ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أهداف الليفر عن طريق روبرتو فيرمينو "هدفين" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وأليكسندر أرنولد، ليرفع أبناء يورجن كلوب رصيده إلى 52 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في المركز الثاني.
محمد صلاح

صلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة أفضل لاعب إفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بأفضل لاعب إفريقي في عام 2019، وشهدا القائمة النهائية تواجد 3 لاعبين هم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، إلى جانب زميله في ليفربول ساديو ماني والنجم الجزائري رياض محرز، وكان صلاح قد فاز بلقب الكرة الذهبية في العاميين الماضيين في أفريقيا على حساب ساديو ماني والجابوني إيمريك أوباميانج، واللذان حلا في التريب الثاني والثالث على الترتيب في كلا النسختين، ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير المقبل.
محمد صلاح

محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، بعدما ساهم في تتويج الريدز بالبطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه، كما حصد برونو هنريكي لاعب فلامنجو جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة. وتعد هذه هي الجائزة الثانية للفرعون المصري، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ومونتيري المكسيكي، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وساهم صلاح في الهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.
ليفربول - صلاح - ماني

قائد تشيلسي السابق يتغنى بهدف صلاح في واتفورد

علق جو كول لاعب تشيلسي السابق على هدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في مرمى واتفورد، مشيرًا إلى أن صلاح يمتلك درجة من الهدوء يتفوق بها على الكثير من اللاعبين، مضيفًا أن الدولي المصري يمتلك لمسة ليونيل ميسي التي تسبق الهدف. وقال جو كول في تحليله لهدف محمد صلاح الأول، عبر شبكة "بي تي الرياضية": "تمريرة ماني، كانت رائعة، لا يجب أن نقلل من أهميتها". وأكمل قائد تشيلسي السابق: "لقد استقبل صلاح الكرة على قدمه بشكل جيد، لكن بعد ذلك انظر ما فعله، لقد شاهدناه يسجل هذا الأسبوع بشكل لا يصدق، وانظر أيضًا إلى عدد مدافعي واتفورد في اللعبة".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]