رياضة

أليسون يعزز مكانته بين أساطير حراس البريميرليج

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ ص
أليسون
أليسون
تغلب ليفربول مساء أمس الخميس على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 21 من الدوري الإنجليزي، بفضل هدفي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وزميله السنغالي ساديو ماني، وتمكن ليفربول من تحقيق رقم هام غائب عن الفريق منذ فترة طويلة وهو الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية بالدوري، بعدما حقق ذلك أمام كل من وولفرهامبتون وليستر سيتي وواتفورد وبورنموث، وهو الرقم الغائب عن الفريق منذ عام 2007 تحت قيادة رافا بينيتز.
وحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن مباراة شيفيلد تحمل رقم 50 لأليسون بقميص ليفربول في البريميرليج، مشيرة إلى أنه نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في 26 مباراة منها.وأوضحت الشبكة، أن أليسون يأتي في المركز الثالث من حيث تحقيق شباك نظيفة في أول 50 له في تاريخ الدوري الإنجليزي.ويتفوق على الحارس البرازيلي في
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ليفربول - شيفيلد

أرقام من هدف صلاح في الفوز على شيفيلد

تغلب ليفربول مساء أمس الخميس على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 21 من الدوري الإنجليزي، بفضل هدفي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وزميله السنغالي ساديو ماني، وسجل صلاح هدف المباراة الأول في الدقيقة الرابعةـ وهو الهدف العاشر له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مناصفة مع سيرجيو أجويرو، وخلف متصدر القائمة جيمي فرادي برصيد 17 هدفًا، ووفقا لموقع "سكواوكا"، فإن صلاح وصل إلى حاجز الـ10 أهداف في مسابقة الدوري للمرة الخامسة على التوالي في مشواره.
تييري هنري

هنري: ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي

علق الأسطورة الفرنسية تيري هنري على أداء فريق ليفربول خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى ان الريدز قادر على تحقيق إنجاز أرسنال السابق ورفع لقب الدوري الإنجليزي دون هزيمة، إذ قال: "ما فعله ليفربول أمام ليستر سيتي كان بمثابة بيان الواضح للجميع"، مضيفا ي تصريحات لـ"أمازون برايم فيديو" عقب اللقاء: "أن تأتي هنا وتنتصر بهذا الشكل المميز، يصبح السؤال هو متى يُتوج ليفربول بلقب الدوري الحالي وليس هل يتوج باللقب أم لا"، مؤكدا أن "ليفربول سيتوج بلقب الدوري في النهاية، وسيذهب إلى أبعد من ذلك، بإمكانهم تحقيق اللقب دون هزيمة".
ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يكتسح ليستر سيتي في البريميرليج

بعد مباراة قدم فيها الريدز كل أنواع متعة كرة القدم، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا، على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «كينج باور» ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أهداف الليفر عن طريق روبرتو فيرمينو "هدفين" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وأليكسندر أرنولد، ليرفع أبناء يورجن كلوب رصيده إلى 52 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في المركز الثاني.
ليفربول- ايفرتون

تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع أمام الثعالب

يخوض فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره ليستر سيتي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم الخميس، على ملعب كينج باور، ضمن مواجهات الجولة الـ19 «البوكسينج داي» من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). ويدخل الريدز المباراة باحثين عن التأكيد على صدارة البريميرليج، حيث ينفرد ليفربول بالمركز الأول برصيد 49 نقطة «جمعها من 17 مباراة فاز في 16 وتعادل في مباراة وحيدة». بينما يبحث ليستر عن تقليص الفارق مع أبناء كلوب، حيث يحتل الثعالب المركز الثاني برصيد 39 نقطة «جمعها من 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 3 وخسر في مثلهم».
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