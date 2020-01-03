أليسون يعزز مكانته بين أساطير حراس البريميرليج

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ ص

أليسون

تغلب ليفربول مساء أمس الخميس على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 21 من الدوري الإنجليزي، بفضل هدفي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وزميله السنغالي ساديو ماني، وتمكن ليفربول من تحقيق رقم هام غائب عن الفريق منذ فترة طويلة وهو الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية بالدوري، بعدما حقق ذلك أمام كل من وولفرهامبتون وليستر سيتي وواتفورد وبورنموث، وهو الرقم الغائب عن الفريق منذ عام 2007 تحت قيادة رافا بينيتز.

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن مباراة شيفيلد تحمل رقم 50 لأليسون بقميص ليفربول في البريميرليج، مشيرة إلى أنه نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في 26 مباراة منها.وأوضحت الشبكة، أن أليسون يأتي في المركز الثالث من حيث تحقيق شباك نظيفة في أول 50 له في تاريخ الدوري الإنجليزي.ويتفوق على الحارس البرازيلي في

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن مباراة شيفيلد تحمل رقم 50 لأليسون بقميص ليفربول في البريميرليج، مشيرة إلى أنه نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في 26 مباراة منها.



وأوضحت الشبكة، أن أليسون يأتي في المركز الثالث من حيث تحقيق شباك نظيفة في أول 50 له في تاريخ الدوري الإنجليزي.



ويتفوق على الحارس البرازيلي في هذا الإنجاز، كل من التشيكي بيتر تشيك حارس تشيلسي السابق (33 مباراة)، وبيبي رينا حارس ليفربول السابق (28 مباراة).



يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز.



ويتمتع ليفربول بأقوى خط دفاع في الدوري هذا الموسم، بعدما سكن شباك الفريق 14 هدفًا فقط في 20 مباراة خاضها حتى الآن في البريميرليج.