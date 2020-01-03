زوجة إيكاردي تكشف عن كواليس انتقاله لسان جيرمان

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ ص

ماورو إيكاردي

تحدث واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال المهاجم ماورو إيكاردي، عن كواليس انتقال الأرجنتيني لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي لمدة عام على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح للفريق العاصمي شراءه بصورة نهائية، وذلك بعد المشاكل العديدة التي عانى منها مع إدارة وجماهير النيراتزوري، وقالت واندا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كل إيطاليا كانت تتحدث أنني أؤذي زوجي، وأنه كان يجب عليه الذهاب إلى يوفنتوس أو نابولي".

وأضافت: "لكن حاستي السادسة أبلغتني بأن يجب على ماورو الرحيل من إيطاليا عمومًا، على الرغم من أن حياتنا كانت أسهل هناك.. لكني فكرت في ذلك من أجل مصلحته وليس من أجل عائلتنا".وتابعت: "يعتقد الجميع أنني مع ماورو مقابل ماله، لكنني كنت بالفعل أملك الكثير من المال والشهرة عندما التقينا".يذكر أن باريس سان جيرمان،

وأضافت: "لكن حاستي السادسة أبلغتني بأن يجب على ماورو الرحيل من إيطاليا عمومًا، على الرغم من أن حياتنا كانت أسهل هناك.. لكني فكرت في ذلك من أجل مصلحته وليس من أجل عائلتنا".



وتابعت: "يعتقد الجميع أنني مع ماورو مقابل ماله، لكنني كنت بالفعل أملك الكثير من المال والشهرة عندما التقينا".



يذكر أن باريس سان جيرمان، يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه مارسيليا صاحب المركز الثاني.



ويقدم إيكاردي مستويات مميزة مع سان جيرمان هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 3 آخرين في 11 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي، كما سجل 5 أهداف في 6 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا.