رياضة

زوجة إيكاردي تكشف عن كواليس انتقاله لسان جيرمان

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ ص
ماورو إيكاردي
ماورو إيكاردي
تحدث واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال المهاجم ماورو إيكاردي، عن كواليس انتقال الأرجنتيني لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي لمدة عام على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح للفريق العاصمي شراءه بصورة نهائية، وذلك بعد المشاكل العديدة التي عانى منها مع إدارة وجماهير النيراتزوري، وقالت واندا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كل إيطاليا كانت تتحدث أنني أؤذي زوجي، وأنه كان يجب عليه الذهاب إلى يوفنتوس أو نابولي".
وأضافت: "لكن حاستي السادسة أبلغتني بأن يجب على ماورو الرحيل من إيطاليا عمومًا، على الرغم من أن حياتنا كانت أسهل هناك.. لكني فكرت في ذلك من أجل مصلحته وليس من أجل عائلتنا".وتابعت: "يعتقد الجميع أنني مع ماورو مقابل ماله، لكنني كنت بالفعل أملك الكثير من المال والشهرة عندما التقينا".يذكر أن باريس سان جيرمان،
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الأهلى -والإتحاد‎ (2)

هل فشلت المفاوضات؟.. الأهلي يبحث عن بديل «إليكي»

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أحد وكلاء اللاعبين الأجانب خلال الساعات الماضية، لترشيح مهاجم أجنبي قوي في أحد الدوريات الأوروبية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
عثمان-ديمبلي (2)

جماهير برشلونة تطالب برحيل عثمان ديمبلي

يبدو أن صبر جماهير برشلونة تجاه لاعب الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي قد نفذ، فوفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن 3 من كل 4 بجماهير برشلونة يرغبون في أن يتخلى النادي الكتالوني عن ديمبلي ويعرضه للبيع، وأشارت الصحيفة إلى أن غضب الجماهير يعود إلى الأداء غير المنتظم للاعب، فلا أحد يعرف إذا كان ديمبلي سيصبح رائعًا في المباريات أم سيفقد إحدى الكرات بشكل مستفز، وأوضحت أن الإصابات العضلية المستمرة للاعب الفرنسي تهدد مسيرته، مؤكدة أن اللاعب الفرنسي على مدار 3 مواسم لا يفهم حتى الآن سبب تعرضه لكسر وراء الآخر.
تشيلسي

تشيلسي يستهدف 5 صفقات في الميركاتو الشتوي

يبحث نادي تشيلسي عن تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما وفرت الإدارة 150 مليون جنيه إسترليني تحت تصرف المدرب فرانك لامبارد، بعدما حرم البلوز من التعاقدات الصيف الماضي بسبب العقوبة التي وقعت عليه حينها، ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن هناك 5 لاعبين على طاولة البلوز خلال يناير الجاري، وأشارت إلى أن جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، هدف محتمل لتشيلسي، لكن على الأرجح لن ينجح البلوز في حسم الصفقة هذا الشتاء، وأوضحت أن هذه الصفقة إذا تمت، ستستحوذ على معظم الميزانية المخصصة لصفقات الشتاء في البلوز.
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اتلتيكو-مدريد-وخيتافى (2)

أتلتيكو مدريد يخشى الوداع المبكر لدوري الأبطال

تختتم اليوم مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا، وستكون البداية من المجموعة الثالثة، عندما يستقبل دينمو زغرب نظيره مانشستر سيتي على ملعب ماكسيمير ستاديون الساعة 7:55 مساءً، والثانية في نفس الموعد بين شاختار وأتلانتا على دونباس أرينا، وضمن السيتي التأهل في الصدارة برصيد 11 نقطة، بينما يوجد شاختار في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويملك زغرب 5 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل أتلانتا الترتيب بـ4 نقاط، وتملك الفرق الثلاثة فرصة للتأهل لدور الـ16، وفي المجموعة الأولى يستقبل باريس سان جيرمان نظيره جالطة سراي الساعة 10:00 مساءً على ملعب حديقة الأمراء.
مبابي - نيمار

مبابي يريد الرحيل من باريس سان جيرمان

يبدو أن الفترة القادمة، ستشهد أحداثًا ساخنة في ظل رغبة النجم الفرنسي كليان مبابي، في ظل رغبة اللاعب بالرحيل عن فريق باريس سان جيرمان، وسط اهتمام عدة أندية أوروبية بالتعاقد معه، على رأسهم ريال مدريد الإسباني، حيث أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن نادي العاصمة يحاول بقوة أن يجدد عقد اللاعب معه لفترة طويلة، لكن مبابي يرغب في الرحيل خلال الصيف المقبل وليس مهتما بتجديد العقد، خاصة أنه لا يشعر بالسعادة مع ناديه الحالي.
نيمار‎

توخيل: هذه النقطة تميز نيمار عن مبابي

تغنى المدرب الألماني توماس توخيل بالانتصار الذي حققه فريقه باريس سان جيرمان، أمس، على مونبلييه في الدوري الفرنسي بنتيجة 3-1، وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ملعب مونبلييه فظيع، كما أنه فريق قوي للغاية، وتعرض فريقنا لإصابتين في وقت مبكر، وأجواء الملعب كانت ملتهبة"، وتابع مدرب بي إس جي: "يمكنكم التأكد من كيلور نافاس، الذي أصيب في رأسه بمقذوف ألقته الجماهير، لكننا نجحنا في قلب سيناريو اللقاء لصالحنا"، وأضاف: "لقد كانت مباراة غير عادية، وحققنا انتصارًا ثمينًا ومستحقا، وكان تحديًا مميزًا لنا".
إيدين هازارد (2)

أرقام صادمة.. ماذا يقدم ريال مدريد في غياب هازارد؟

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبَل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
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