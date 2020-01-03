الرياط الصليبي ينهي موسم مدافع آرسنال

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٢ ص

أرسنال

تعرض آرسنال لصدمة كبيرة في حملته لتحسين نتائجه الباهتة تحت قيادة مدربه الجديد ميكيل أرتيتا، بعدما أعلنت إدارة المدفعجية عن تعرض مدافع الفريق كالوم تشامبرز لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 شهور، وذلك عقب خضوعه لجراحة بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة،وأصيب تشامبرز في ركبته اليسرى خلال الخسارة 2-1 أمام تشيلسي الأحد الماضي، ووصف آرسنال الجراحة بأنها ناجحة، وشارك تشامبرز في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل خلالها هدف وحيد وصنع آخر.

وأوضح آرسنال في بيان: "من المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التأهيل فترة زمنية تتراوح ما بين ستة إلى تسعة أشهر. الجميع في النادي يساند كالوم لضمان عودته للملاعب مجددا في أقرب وقت ممكن".وبسبب انتهاء موسم قلب الدفاع البالغ من العمر 24 عاما فإن آرسنال بإمكانه الآن البحث عن بديل في خط الدفاع خلال فترة الانتقالات

وأوضح آرسنال في بيان: "من المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التأهيل فترة زمنية تتراوح ما بين ستة إلى تسعة أشهر. الجميع في النادي يساند كالوم لضمان عودته للملاعب مجددا في أقرب وقت ممكن".



وبسبب انتهاء موسم قلب الدفاع البالغ من العمر 24 عاما فإن آرسنال بإمكانه الآن البحث عن بديل في خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وأوضح النادي أنه يعمل حاليا على تقييم حالة المدافع هيكتور بيليرين والمهاجم جابرييل مارتينيلي قبل أن يستضيف آرسنال منافسه ليدز يونايتد فريق الدرجة الثانية في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي الإثنين المقبل.



يذكر أن آرسنال يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.