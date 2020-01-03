ماني يقترب من معادلة رقم ميسي ومبابي

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٦ ص

ساديو ماني

واصل النجم السنغالي ساديو ماني، عروضه الطيبة رفقة ليفربول الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سجل الهدف الثاني في فوز الريدز أمس بثنائية نظيفة على شيفيلد يونايتد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة رقم 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا الهدف يحمل الرقم 25 لماني في البريميرليج على ملعب آنفيلد، منذ بداية الموسم الماضي، وبشكل عام سجل ماني 11 هدفًا وصنع 8 آخرين في 19 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفي كل الدوريات الخمسة الكبرى، يتفوق لاعبين اثنين فقط على ماني من حيث التسجيل على ملاعب فريقيهما خلال المدة ذاتها، هما الثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة (29 هدفا)، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان (27 هدفا).أما شبكة "سكاي سبورتس"، فقد أشارت إلى أن ماني يحتل المركز الخامس في قائمة أكثر لاعبي البريميرليج

وفي كل الدوريات الخمسة الكبرى، يتفوق لاعبين اثنين فقط على ماني من حيث التسجيل على ملاعب فريقيهما خلال المدة ذاتها، هما الثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة (29 هدفا)، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان (27 هدفا).



أما شبكة "سكاي سبورتس"، فقد أشارت إلى أن ماني يحتل المركز الخامس في قائمة أكثر لاعبي البريميرليج تسجيلًا للأهداف في جميع المسابقات، منذ بداية مسيرته مع ساوثهامبتون عام 2014.



ويتصدر هذه القائمة هاري كين برصيد (174 هدفا)، يليه سيرجيو أجويرو (167 هدفا)، ثم روميلو لوكاكو (113 هدفا)، وجيمي فاردي (102 هدف)، وساديو ماني (99 هدفا)، ورحيم سترلينج (97 هدفا)، ومحمد صلاح (89 هدفا).