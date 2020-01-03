رياضة

ماني يقترب من معادلة رقم ميسي ومبابي

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٦ ص
ساديو ماني
ساديو ماني
واصل النجم السنغالي ساديو ماني، عروضه الطيبة رفقة ليفربول الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سجل الهدف الثاني في فوز الريدز أمس بثنائية نظيفة على شيفيلد يونايتد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة رقم 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا الهدف يحمل الرقم 25 لماني في البريميرليج على ملعب آنفيلد، منذ بداية الموسم الماضي، وبشكل عام سجل ماني 11 هدفًا وصنع 8 آخرين في 19 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وفي كل الدوريات الخمسة الكبرى، يتفوق لاعبين اثنين فقط على ماني من حيث التسجيل على ملاعب فريقيهما خلال المدة ذاتها، هما الثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة (29 هدفا)، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان (27 هدفا).أما شبكة "سكاي سبورتس"، فقد أشارت إلى أن ماني يحتل المركز الخامس في قائمة أكثر لاعبي البريميرليج
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الأهلى -والإتحاد‎ (2)

هل فشلت المفاوضات؟.. الأهلي يبحث عن بديل «إليكي»

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أحد وكلاء اللاعبين الأجانب خلال الساعات الماضية، لترشيح مهاجم أجنبي قوي في أحد الدوريات الأوروبية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
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جماهير برشلونة تطالب برحيل عثمان ديمبلي

يبدو أن صبر جماهير برشلونة تجاه لاعب الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي قد نفذ، فوفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن 3 من كل 4 بجماهير برشلونة يرغبون في أن يتخلى النادي الكتالوني عن ديمبلي ويعرضه للبيع، وأشارت الصحيفة إلى أن غضب الجماهير يعود إلى الأداء غير المنتظم للاعب، فلا أحد يعرف إذا كان ديمبلي سيصبح رائعًا في المباريات أم سيفقد إحدى الكرات بشكل مستفز، وأوضحت أن الإصابات العضلية المستمرة للاعب الفرنسي تهدد مسيرته، مؤكدة أن اللاعب الفرنسي على مدار 3 مواسم لا يفهم حتى الآن سبب تعرضه لكسر وراء الآخر.
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تشيلسي يستهدف 5 صفقات في الميركاتو الشتوي

يبحث نادي تشيلسي عن تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما وفرت الإدارة 150 مليون جنيه إسترليني تحت تصرف المدرب فرانك لامبارد، بعدما حرم البلوز من التعاقدات الصيف الماضي بسبب العقوبة التي وقعت عليه حينها، ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن هناك 5 لاعبين على طاولة البلوز خلال يناير الجاري، وأشارت إلى أن جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، هدف محتمل لتشيلسي، لكن على الأرجح لن ينجح البلوز في حسم الصفقة هذا الشتاء، وأوضحت أن هذه الصفقة إذا تمت، ستستحوذ على معظم الميزانية المخصصة لصفقات الشتاء في البلوز.
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أرنولد يعلق على تقليده لنجم سان جيرمان

تحدث الظهير الأيمن لفريق ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، عن كواليس تقليده للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي ، بعد تسجيله هدفًا في مباراة ليستر سيتي في الجولة قبل الماضية من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي فاز بها الريدز برباعية نظيفة، وصرح أرنولد عبر شبكة مونت كارلو الفرنسية "كيليان مبابي لاعب عالمي، إنه يقوم بأشياء رائعة"، وأضاف "احتفل بهذه الطريقة في لعبة الفيفا، وألجأ إليها أيضًا في أوقات أخرى للمزاح مع زملائي"، ويعتمد الاحتفال على الركض ومن ثم التوقف مرة واحد ووضع اليدين أسفل الإبطين.
ماني

ريال مدريد يبحث إمكانية ضم ساديو ماني

أشار موقع "le10sport" الفرنسي، إلى رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، حيث بدأت إدارة الفريق الملكي بالفعل التواصل مع ممثلي النجم السنغالي لمعرفة رأيه في إمكانية انضمامه لصفوف المرينجي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأكد الموقع أيضًا أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد تواصل بشخصه مع ماني، وأخبره برغبته الشديدة في ضمه إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو، خاصة أن ريال مدريد يعاني كثيرًا منذ رحيل هدافه التاريخي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف عام 2018 تجاه يوفنتوس الإيطالي.
محمد صلاح

صلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة أفضل لاعب إفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بأفضل لاعب إفريقي في عام 2019، وشهدا القائمة النهائية تواجد 3 لاعبين هم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، إلى جانب زميله في ليفربول ساديو ماني والنجم الجزائري رياض محرز، وكان صلاح قد فاز بلقب الكرة الذهبية في العاميين الماضيين في أفريقيا على حساب ساديو ماني والجابوني إيمريك أوباميانج، واللذان حلا في التريب الثاني والثالث على الترتيب في كلا النسختين، ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير المقبل.
محمد صلاح

محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، بعدما ساهم في تتويج الريدز بالبطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه، كما حصد برونو هنريكي لاعب فلامنجو جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة. وتعد هذه هي الجائزة الثانية للفرعون المصري، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ومونتيري المكسيكي، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وساهم صلاح في الهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.
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