رياضة

رقم قياسي يعزز من آمال توتنهام في بقاء إريكسن

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ ص
توتنهام
توتنهام
ينتهي عقد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن مع فريقه الحالي توتنهام هوتسبير بنهاية الموسم الجاري وتحديدًا الصيف المقبل، وحاولت إدارة الفريق اللندني بشتى الطرق إقناع النجم الدنماركي بتجديد عقده، إلا أن اللاعب يرفض الفكرة تمامًا، حيث يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق اللندني تجاه فرق القمة بحثًا عن تحديات جديدة وأملًا في معانقة الألقاب التي فشل توتنهام هوتسبير في التتويج بها خلال الأعوام السبع الماضية، ويحق لإريكسن التعاقد مع أي فريق في الميركاتو الشتوي الجاري، تمهيدًا للانتقال إليه الصيف المقبل.
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن إريكسن يتساوى مع الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، في صناعة 10 أهداف أو أكثر، خلال 4 مواسم متتالية.وصنع إريكسن هدفين فقط هذا الموسم، وحال صناعة 8 أهداف أخرى، سيصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يصنع 10 أهداف أو أكثر في 5 مواسم متتالية.جدير بالذكر أن عقد إريكسن
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الأهلى -والإتحاد‎ (2)

هل فشلت المفاوضات؟.. الأهلي يبحث عن بديل «إليكي»

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أحد وكلاء اللاعبين الأجانب خلال الساعات الماضية، لترشيح مهاجم أجنبي قوي في أحد الدوريات الأوروبية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
عثمان-ديمبلي (2)

جماهير برشلونة تطالب برحيل عثمان ديمبلي

يبدو أن صبر جماهير برشلونة تجاه لاعب الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي قد نفذ، فوفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن 3 من كل 4 بجماهير برشلونة يرغبون في أن يتخلى النادي الكتالوني عن ديمبلي ويعرضه للبيع، وأشارت الصحيفة إلى أن غضب الجماهير يعود إلى الأداء غير المنتظم للاعب، فلا أحد يعرف إذا كان ديمبلي سيصبح رائعًا في المباريات أم سيفقد إحدى الكرات بشكل مستفز، وأوضحت أن الإصابات العضلية المستمرة للاعب الفرنسي تهدد مسيرته، مؤكدة أن اللاعب الفرنسي على مدار 3 مواسم لا يفهم حتى الآن سبب تعرضه لكسر وراء الآخر.
تشيلسي

تشيلسي يستهدف 5 صفقات في الميركاتو الشتوي

يبحث نادي تشيلسي عن تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما وفرت الإدارة 150 مليون جنيه إسترليني تحت تصرف المدرب فرانك لامبارد، بعدما حرم البلوز من التعاقدات الصيف الماضي بسبب العقوبة التي وقعت عليه حينها، ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن هناك 5 لاعبين على طاولة البلوز خلال يناير الجاري، وأشارت إلى أن جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، هدف محتمل لتشيلسي، لكن على الأرجح لن ينجح البلوز في حسم الصفقة هذا الشتاء، وأوضحت أن هذه الصفقة إذا تمت، ستستحوذ على معظم الميزانية المخصصة لصفقات الشتاء في البلوز.
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لامبارد‎ (2)

بعد هزيمة آرسنال.. لامبارد يوجه رسالة للاعبي تشيلسي

طالب فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، من لاعبيه الحفاظ على الروح القتالية التي أظهروها في التغلب أمس على آرسنال بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي، وانتفض تشيلسي ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه آرسنال، ليبقى في المركز الرابع رغم معاناته أمام فرق صغيرة في الأسابيع الأخيرة، وخسر فريق المدرب لامبارد أمام وست هام يونايتد وإيفرتون وبورنموث، قبل أن يتفوق على توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو، ثم خسر أمام ساوثهامبتون المتعثر، قبل انتفاضته أمام آرسنال، وأبلغ لامبارد الصحفيين "فعل الفريق كل شيء أردته".
جوزيه مورينيو (8)

مورينيو أخطاء دفاع توتنهام: تكفي لإنتاج فيلم وثائقي

أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن استياءه من الأخطاء الدفاعية لفريقه توتنهام هوتسبير، وذلك بعد سقوط الفريق اللندني في فخ التعادل الإيجابي 2-2، أمس السبت أمام نورويتش سيتي، متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي، وقال مورينيو، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "سعيد بفوز إريكسن بجائزة أفضل لاعب في المباراة، لكن هناك آخرين كانوا يستطيعون أيضًا الفوز بها. أعتقد أن أداء ندومبيلي كان مفاجئًا للغاية"، وأضاف: "لقد ظهر بشكل جيد للغاية، وذلك رغم أننا لعبنا بدون لاعب وسط مدافع، بسبب عدم تواجد وينكس أو دير".
مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

مانشستر سيتي يٌسقط في البريميرليج أمام ولفرهامبتون

بعد مباراة مثيرة، خطف فريق ولفرهامبتون، فوزًا ثمينًا من نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب «مولينيو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذا الفوز رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ليستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني.
لامبارد‎ (2)

لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".
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