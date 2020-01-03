رقم قياسي يعزز من آمال توتنهام في بقاء إريكسن
٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ ص
توتنهام
ينتهي عقد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن مع فريقه الحالي توتنهام هوتسبير بنهاية الموسم الجاري وتحديدًا الصيف المقبل، وحاولت إدارة الفريق اللندني بشتى الطرق إقناع النجم الدنماركي بتجديد عقده، إلا أن اللاعب يرفض الفكرة تمامًا، حيث يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق اللندني تجاه فرق القمة بحثًا عن تحديات جديدة وأملًا في معانقة الألقاب التي فشل توتنهام هوتسبير في التتويج بها خلال الأعوام السبع الماضية، ويحق لإريكسن التعاقد مع أي فريق في الميركاتو الشتوي الجاري، تمهيدًا للانتقال إليه الصيف المقبل.
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن إريكسن يتساوى مع الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، في صناعة 10 أهداف أو أكثر، خلال 4 مواسم متتالية.وصنع إريكسن هدفين فقط هذا الموسم، وحال صناعة 8 أهداف أخرى، سيصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يصنع 10 أهداف أو أكثر في 5 مواسم متتالية.جدير بالذكر أن عقد إريكسن
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن إريكسن يتساوى مع الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، في صناعة 10 أهداف أو أكثر، خلال 4 مواسم متتالية.
وصنع إريكسن هدفين فقط هذا الموسم، وحال صناعة 8 أهداف أخرى، سيصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يصنع 10 أهداف أو أكثر في 5 مواسم متتالية.
جدير بالذكر أن عقد إريكسن مع توتنهام ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير ربطته بالانتقال إلى إنتر ميلان، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
يذكر أن إريكسن شارك في 17 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع توتنهام، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.
ولكنه شارك في معظم تلك المباريات كلاعب بديل، حيث فقد مكانه في التشكيل الأساسي بسبب رفضه تجديد تعاقده.