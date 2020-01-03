كلوب يكشف عن سلاحه لحسم موقعة إييفرتون بالكأس

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٣ ص

يورجن كلوب

تتجه الأنظار صوب ملعب الأنفيلد يوم الأحد المقبل، والذي سيحتضن ديربي الميرسيسايد عندما يستقبل ليفربول غريمه إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وطالب يورجن كلوب مدرب الريدز، لاعبيه بضرورة تقديم كل ما لديهم، من أجل تخطي تلك القمة المرتقبة، ووسع ليفربول صدارته للدوري، بعد الفوز (2-0) على ضيفه شيفيلد يونايتد أمس الخميس، لكنه فقد لاعب الوسط نابي كيتا بسبب إصابة في الفخذ أثناء الإحماء قبل المباراة، ومع غياب فابينيو وأليكس أوكسليد-تشامبرلين وشيردان شاكيري وجويل ماتيب وديان لوفرين تقلصت تشكيلة كلوب بعد فترة مزدحمة من المباريات.

وأبلغ كلوب الصحفيين "كل من يرتدي قميص ليفربول يجب أن يقدم كل ما لديه على أرض الملعب. نملك 12 لاعبًا (متاحين) بالإضافة إلى الشبان. هذا كل شيء بغض النظر عن التشكيلة التي سأختارها".وأضاف "لن أبلغ كارلو أنشيلوتي (مدرب إيفرتون) تشكيلة المباراة. سأقرر بعض الأمور بنفسي والبعض الآخر ستبلغني به الإدارة الطبية".وتابع

وأبلغ كلوب الصحفيين "كل من يرتدي قميص ليفربول يجب أن يقدم كل ما لديه على أرض الملعب. نملك 12 لاعبًا (متاحين) بالإضافة إلى الشبان. هذا كل شيء بغض النظر عن التشكيلة التي سأختارها".



وأضاف "لن أبلغ كارلو أنشيلوتي (مدرب إيفرتون) تشكيلة المباراة. سأقرر بعض الأمور بنفسي والبعض الآخر ستبلغني به الإدارة الطبية".



وتابع المدرب الألماني "أنا واثق من أن كارلو لن يُدخل تغييرات كثيرة في ظل فرصة تحقيق الفوز في أنفيلد. الأفضلية الوحيدة لنا هي أنفيلد".



ولم يفز إيفرتون في قمة مرسيسايد في أنفيلد منذ سبتمبر 1999، وبالفوز على شيفيلد حافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزيمة في البريميرليج لعام كامل، لكن كلوب أشار إلى أنه ما زال هناك مجال للتطور.



وتابع "من الرائع (ألا نخسر) لكن هدفنا لم يكن تمديد هذا السجل بل الفوز بالمباراة".