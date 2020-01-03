تشيلسي يستهدف 5 صفقات في الميركاتو الشتوي

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص

تشيلسي

يبحث نادي تشيلسي عن تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما وفرت الإدارة 150 مليون جنيه إسترليني تحت تصرف المدرب فرانك لامبارد، بعدما حرم البلوز من التعاقدات الصيف الماضي بسبب العقوبة التي وقعت عليه حينها، ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن هناك 5 لاعبين على طاولة البلوز خلال يناير الجاري، وأشارت إلى أن جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، هدف محتمل لتشيلسي، لكن على الأرجح لن ينجح البلوز في حسم الصفقة هذا الشتاء، وأوضحت أن هذه الصفقة إذا تمت، ستستحوذ على معظم الميزانية المخصصة لصفقات الشتاء في البلوز.

ويستهدف تشيلسي أيضًا، ضم ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس، الذي تبلغ قيمته 80 مليون جنيه إسترليني.ويتواجد تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، في قائمة اللاعبين المطلوبين بـ "ستامفورد بريدج"، لكن ناديه لا يرغب في الاستغناء عنه حتى نهاية الموسم، بسبب المنافسة على لقب الدوري الألماني. ويراقب البلوز أيضًا فيودور

ويستهدف تشيلسي أيضًا، ضم ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس، الذي تبلغ قيمته 80 مليون جنيه إسترليني.



ويتواجد تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، في قائمة اللاعبين المطلوبين بـ "ستامفورد بريدج"، لكن ناديه لا يرغب في الاستغناء عنه حتى نهاية الموسم، بسبب المنافسة على لقب الدوري الألماني.



ويراقب البلوز أيضًا فيودور تشالوف مهاجم سسكا موسكو، الذي يعد هدفًا غير مكلف، وتبلغ قيمته 20 مليون إسترليني فقط.



وآخر المراكز التي تحتاج إلى دعم في تشيلسي هي الظهير الأيسر، ولذلك فإن مسؤولي البلوز يطاردون بن تشيلويل نجم ليستر، لكن ناديه يتمسك باستمراره حتى نهاية الموسم، لضمان مقعد في المربع الذهبي بالبريميرليج.