رياضة

تشيلسي يستهدف 5 صفقات في الميركاتو الشتوي

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص
تشيلسي
تشيلسي
يبحث نادي تشيلسي عن تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما وفرت الإدارة 150 مليون جنيه إسترليني تحت تصرف المدرب فرانك لامبارد، بعدما حرم البلوز من التعاقدات الصيف الماضي بسبب العقوبة التي وقعت عليه حينها، ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن هناك 5 لاعبين على طاولة البلوز خلال يناير الجاري، وأشارت إلى أن جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، هدف محتمل لتشيلسي، لكن على الأرجح لن ينجح البلوز في حسم الصفقة هذا الشتاء، وأوضحت أن هذه الصفقة إذا تمت، ستستحوذ على معظم الميزانية المخصصة لصفقات الشتاء في البلوز.
ويستهدف تشيلسي أيضًا، ضم ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس، الذي تبلغ قيمته 80 مليون جنيه إسترليني.ويتواجد تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، في قائمة اللاعبين المطلوبين بـ "ستامفورد بريدج"، لكن ناديه لا يرغب في الاستغناء عنه حتى نهاية الموسم، بسبب المنافسة على لقب الدوري الألماني. ويراقب البلوز أيضًا فيودور
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الأهلى -والإتحاد‎ (2)

هل فشلت المفاوضات؟.. الأهلي يبحث عن بديل «إليكي»

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أحد وكلاء اللاعبين الأجانب خلال الساعات الماضية، لترشيح مهاجم أجنبي قوي في أحد الدوريات الأوروبية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
عثمان-ديمبلي (2)

جماهير برشلونة تطالب برحيل عثمان ديمبلي

يبدو أن صبر جماهير برشلونة تجاه لاعب الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي قد نفذ، فوفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن 3 من كل 4 بجماهير برشلونة يرغبون في أن يتخلى النادي الكتالوني عن ديمبلي ويعرضه للبيع، وأشارت الصحيفة إلى أن غضب الجماهير يعود إلى الأداء غير المنتظم للاعب، فلا أحد يعرف إذا كان ديمبلي سيصبح رائعًا في المباريات أم سيفقد إحدى الكرات بشكل مستفز، وأوضحت أن الإصابات العضلية المستمرة للاعب الفرنسي تهدد مسيرته، مؤكدة أن اللاعب الفرنسي على مدار 3 مواسم لا يفهم حتى الآن سبب تعرضه لكسر وراء الآخر.
يورجن كلوب

كلوب يكشف عن سلاحه لحسم موقعة إييفرتون بالكأس

تتجه الأنظار صوب ملعب الأنفيلد يوم الأحد المقبل، والذي سيحتضن ديربي الميرسيسايد عندما يستقبل ليفربول غريمه إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وطالب يورجن كلوب مدرب الريدز، لاعبيه بضرورة تقديم كل ما لديهم، من أجل تخطي تلك القمة المرتقبة، ووسع ليفربول صدارته للدوري، بعد الفوز (2-0) على ضيفه شيفيلد يونايتد أمس الخميس، لكنه فقد لاعب الوسط نابي كيتا بسبب إصابة في الفخذ أثناء الإحماء قبل المباراة، ومع غياب فابينيو وأليكس أوكسليد-تشامبرلين وشيردان شاكيري وجويل ماتيب وديان لوفرين تقلصت تشكيلة كلوب بعد فترة مزدحمة من المباريات.
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لامبارد‎ (2)

بعد هزيمة آرسنال.. لامبارد يوجه رسالة للاعبي تشيلسي

طالب فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، من لاعبيه الحفاظ على الروح القتالية التي أظهروها في التغلب أمس على آرسنال بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي، وانتفض تشيلسي ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه آرسنال، ليبقى في المركز الرابع رغم معاناته أمام فرق صغيرة في الأسابيع الأخيرة، وخسر فريق المدرب لامبارد أمام وست هام يونايتد وإيفرتون وبورنموث، قبل أن يتفوق على توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو، ثم خسر أمام ساوثهامبتون المتعثر، قبل انتفاضته أمام آرسنال، وأبلغ لامبارد الصحفيين "فعل الفريق كل شيء أردته".
لامبارد‎ (2)

لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".
سانشو 2018 (2)

بوروسيا دورتموند يحدد ثمن جادون سانشو

حدد بوروسيا دورتموند الألماني، المقابل المالي الذي يسعى للحصول عليه، نظير بيع نجمه الإنجليزي الشاب جادون سانشو، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن بوروسيا دورتموند والعودة للبريميرليج من جديد، ولكن هذه المرة من بوابة مانشستر يونايتد أو تشيلسي، حيث لعب من قبل لصالح مانشستر سيتي. وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فقد حددت إدارة بوروسيا دورتموند، 127 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة أن جادون سانشو لا يشعر بالسعادة في ألمانيا، بعدما شعر بأنه "كبش فداء" لمشاكل بوروسيا دورتموند.
تشيلسي (2)

إنتر على بعد خطوة من حسم ضم جيرو من تشيلسي

اقترب نادي إنتر الإيطالي، من حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي المقبل والمقرر له في شهر يناير المقبل، وذلك بالتعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي. وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن نادي إنتر على وشك التوصل لاتفاق مع جيرو، لضمه في يناير المقبل، وأكدت الصحيفة الفرنسية خلال تقريرها، أن جيرو على وشك الانتهاء من اتفاقه حول شروطه الشخصية مع إدارة الفريق الإيطالي، الذي يضع الرتوش الأخيرة مع ناديه تشيلسي.
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