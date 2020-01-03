جماهير برشلونة تطالب برحيل عثمان ديمبلي

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص

عثمان ديمبلي

يبدو أن صبر جماهير برشلونة تجاه لاعب الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي قد نفذ، فوفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن 3 من كل 4 بجماهير برشلونة يرغبون في أن يتخلى النادي الكتالوني عن ديمبلي ويعرضه للبيع، وأشارت الصحيفة إلى أن غضب الجماهير يعود إلى الأداء غير المنتظم للاعب، فلا أحد يعرف إذا كان ديمبلي سيصبح رائعًا في المباريات أم سيفقد إحدى الكرات بشكل مستفز، وأوضحت أن الإصابات العضلية المستمرة للاعب الفرنسي تهدد مسيرته، مؤكدة أن اللاعب الفرنسي على مدار 3 مواسم لا يفهم حتى الآن سبب تعرضه لكسر وراء الآخر.

وقالت الصحيفة إن ديمبلي قبل مباراة بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال، اعتنى بطعامه مع الحصول على الراحة اللازمة وخوض التدريبات بشكل جيد، بالإضافة إلى اتباع تعليمات الأطباء، ورغم ذلك تعرض لإصابة خلال أول نصف ساعة من اللقاء.وأضافت أن ديمبلي سيعود للمشاركة مع برشلونة في غضون شهر، وسيقرر وقتها المسؤولون والجماهير

وقالت الصحيفة إن ديمبلي قبل مباراة بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال، اعتنى بطعامه مع الحصول على الراحة اللازمة وخوض التدريبات بشكل جيد، بالإضافة إلى اتباع تعليمات الأطباء، ورغم ذلك تعرض لإصابة خلال أول نصف ساعة من اللقاء.



وأضافت أن ديمبلي سيعود للمشاركة مع برشلونة في غضون شهر، وسيقرر وقتها المسؤولون والجماهير إما دعمه مرة أخرى أو التخلي عنه.



وأتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أن برشلونة ينتظر أن يدفع تشيلسي أو مانشستر يونايتد 100 مليون يورو، للموافقة على رحيل ديمبلي إللى البريميرليج.



يذكر أن عثمان ديمبلي شارك في 5 مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها هدف وحيد كان في شباك إشبيلية، وشارك في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا لم يسجل خلالها أي أهداف.