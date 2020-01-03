رياضة

جماهير برشلونة تطالب برحيل عثمان ديمبلي

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص
عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
يبدو أن صبر جماهير برشلونة تجاه لاعب الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي قد نفذ، فوفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن 3 من كل 4 بجماهير برشلونة يرغبون في أن يتخلى النادي الكتالوني عن ديمبلي ويعرضه للبيع، وأشارت الصحيفة إلى أن غضب الجماهير يعود إلى الأداء غير المنتظم للاعب، فلا أحد يعرف إذا كان ديمبلي سيصبح رائعًا في المباريات أم سيفقد إحدى الكرات بشكل مستفز، وأوضحت أن الإصابات العضلية المستمرة للاعب الفرنسي تهدد مسيرته، مؤكدة أن اللاعب الفرنسي على مدار 3 مواسم لا يفهم حتى الآن سبب تعرضه لكسر وراء الآخر.
وقالت الصحيفة إن ديمبلي قبل مباراة بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال، اعتنى بطعامه مع الحصول على الراحة اللازمة وخوض التدريبات بشكل جيد، بالإضافة إلى اتباع تعليمات الأطباء، ورغم ذلك تعرض لإصابة خلال أول نصف ساعة من اللقاء.وأضافت أن ديمبلي سيعود للمشاركة مع برشلونة في غضون شهر، وسيقرر وقتها المسؤولون والجماهير
اقرأ المزيد
الأهلى -والإتحاد‎ (2)

هل فشلت المفاوضات؟.. الأهلي يبحث عن بديل «إليكي»

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أحد وكلاء اللاعبين الأجانب خلال الساعات الماضية، لترشيح مهاجم أجنبي قوي في أحد الدوريات الأوروبية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
تشيلسي

تشيلسي يستهدف 5 صفقات في الميركاتو الشتوي

يبحث نادي تشيلسي عن تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما وفرت الإدارة 150 مليون جنيه إسترليني تحت تصرف المدرب فرانك لامبارد، بعدما حرم البلوز من التعاقدات الصيف الماضي بسبب العقوبة التي وقعت عليه حينها، ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن هناك 5 لاعبين على طاولة البلوز خلال يناير الجاري، وأشارت إلى أن جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، هدف محتمل لتشيلسي، لكن على الأرجح لن ينجح البلوز في حسم الصفقة هذا الشتاء، وأوضحت أن هذه الصفقة إذا تمت، ستستحوذ على معظم الميزانية المخصصة لصفقات الشتاء في البلوز.
يورجن كلوب

كلوب يكشف عن سلاحه لحسم موقعة إييفرتون بالكأس

تتجه الأنظار صوب ملعب الأنفيلد يوم الأحد المقبل، والذي سيحتضن ديربي الميرسيسايد عندما يستقبل ليفربول غريمه إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وطالب يورجن كلوب مدرب الريدز، لاعبيه بضرورة تقديم كل ما لديهم، من أجل تخطي تلك القمة المرتقبة، ووسع ليفربول صدارته للدوري، بعد الفوز (2-0) على ضيفه شيفيلد يونايتد أمس الخميس، لكنه فقد لاعب الوسط نابي كيتا بسبب إصابة في الفخذ أثناء الإحماء قبل المباراة، ومع غياب فابينيو وأليكس أوكسليد-تشامبرلين وشيردان شاكيري وجويل ماتيب وديان لوفرين تقلصت تشكيلة كلوب بعد فترة مزدحمة من المباريات.
اقرأ المزيد من الأخبار
أتليتكو مدريد

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره ريال بيتيس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد بينتو فيامارين»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، سجل آنخل مارتين كوريا، هدف التقدم للأتليتي، وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني، وقلص مارك بارترا الفارق لبيتيس، ليرفع الروخي بلانكوس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد بيتيس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.
برشلونة

برشلونة في نزهة أمام ألافيس بالليجا اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب برشلونة، نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب الكامب نو، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 28 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها البرسا الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المباريات 70 هدفًا واستقبلت شباكهم 26 هدفًا.
جوردي-ألبا‎ (1)

عودة المصابين لتدريبات برشلونة قبل مواجهة إنتر

أكدت الصحف الكتالونية على عودة لاعبي فريق برشلونة الذين تعرضوا للإصابة وغابوا عن المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك قبل زيارة ملعب "جوسيبي مياتزا" لمواجهة إنتر يوم الثلاثاء المُقبل في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا، وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن المدرب فالفيردي تلقى أنباء سارة جدًّا صباح اليوم، بعودة الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة. وأفاد التقرير أن جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق، هو أيضًا استكمل التدريبات دون أن يشعر بألم أو مضاعفات، لتتضاعف فرصه في اللحاق برحلة مدينة ميلانو.
ليونيل ميسي.webp 1

برشلونة يستهدف تجديد عقد ميسي خوفًا من الاعتزال

يبدو أن إدارة برشلونة تتحلى بثقة كبيرة في قدرتها على إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بتجديد تعاقده، وذلك بعد أيام قليلة من تتويج البرغوث بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وهو رقم قياسي في تاريخ الجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في عام 2021. وأكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، يجري بنفسه اتصالات شخصية مع ليو ومحيطه، للتفاوض بشأن تجديد عقده، علمًا بأن العقد الحالي يتضمن إمكانية رحيل "البرغوث"، العام المقبل، حال طلب ذلك.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]