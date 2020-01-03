أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ48 ساعة القادمة

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص

طقس

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة تصل إلى 5 درجات مئوية، مؤكدًا أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة ستكون خفيفة خلال الـ48 ساعة القادمة وغير مؤثرة إطلاقا على الأنشطة اليومية وأضاف "شاهين"، أن حالة من الإضطراب فى الأحوال الجوية ستسود البلاد على مدار الــ48 ساعة القادمة.

وأكد "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "قناة مصر الأولى"، اليوم الجمعة، أن أكثر الظواهر المؤثرة على الحالة الجوية نشاط الرياح والانخفاض الشديد فى درجات الحرارة على محافظات القاهرة والوجه البحرى، مؤكدًا تقل الرؤية الأفقية خلال فترة الشبورة المائية على الطرق أحيانًا، نظرًا