أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ48 ساعة القادمة
تحرير:إسلام الشاذلي
٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص
طقس
كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة تصل إلى 5 درجات مئوية، مؤكدًا أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة ستكون خفيفة خلال الـ48 ساعة القادمة وغير مؤثرة إطلاقا على الأنشطة اليومية
وأضاف "شاهين"، أن حالة من الإضطراب فى الأحوال الجوية ستسود البلاد على مدار الــ48 ساعة القادمة.
وأكد "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "قناة مصر الأولى"، اليوم الجمعة، أن أكثر الظواهر المؤثرة على الحالة الجوية نشاط الرياح والانخفاض الشديد فى درجات الحرارة على محافظات القاهرة والوجه البحرى، مؤكدًا تقل الرؤية الأفقية خلال فترة الشبورة المائية على الطرق أحيانًا، نظرًا
وأكد "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "قناة مصر الأولى"، اليوم الجمعة، أن أكثر الظواهر المؤثرة على الحالة الجوية نشاط الرياح والانخفاض الشديد فى درجات الحرارة على محافظات القاهرة والوجه البحرى، مؤكدًا تقل الرؤية الأفقية خلال فترة الشبورة المائية على الطرق أحيانًا، نظرًا لإثارة الرمال والأتربة على الطرق الصحراوية.
وأوضح شاهين أنّ الأحوال الجوية ستتحسن نسبيا اعتبارا من الأحد، إذ ترتفع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية بنحو درجتين وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتتحسن الأجواء بشكل مؤقت يوم الإثنين، مشيرًا إلى إضراب حركة الملاحة البحرية نتيجة لارتفاع الأمواج لما يقرب لـ4 أمتار في العمق بالبحر الأحمر والمتوسط، مؤكدًا على ضرورة توقف الملاحة وكافة عمليات الصيد.