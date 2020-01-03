رياضة

هل فشلت المفاوضات؟.. الأهلي يبحث عن بديل «إليكي»

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
الأهلي
الأهلي
تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أحد وكلاء اللاعبين الأجانب خلال الساعات الماضية، لترشيح مهاجم أجنبي قوي في أحد الدوريات الأوروبية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وعلمت "التحرير" من مصادر داخل النادي الأهلي أن مسؤول أهلاوي تواصل مع وكيل لاعبين أجنبي وطلب منه تقديم لاعبين أجانب مؤهلين لارتداء قميص القلعة الحمراء، في الوقت الذي يتفاوض فيه مسؤولو لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء مع عدة مهاجمين خلال الفترة الماضية أبرزهم بليسينج إليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري. ويخشى
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جماهير برشلونة تطالب برحيل عثمان ديمبلي

يبدو أن صبر جماهير برشلونة تجاه لاعب الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي قد نفذ، فوفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن 3 من كل 4 بجماهير برشلونة يرغبون في أن يتخلى النادي الكتالوني عن ديمبلي ويعرضه للبيع، وأشارت الصحيفة إلى أن غضب الجماهير يعود إلى الأداء غير المنتظم للاعب، فلا أحد يعرف إذا كان ديمبلي سيصبح رائعًا في المباريات أم سيفقد إحدى الكرات بشكل مستفز، وأوضحت أن الإصابات العضلية المستمرة للاعب الفرنسي تهدد مسيرته، مؤكدة أن اللاعب الفرنسي على مدار 3 مواسم لا يفهم حتى الآن سبب تعرضه لكسر وراء الآخر.
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تشيلسي يستهدف 5 صفقات في الميركاتو الشتوي

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عقد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا، مساء اليوم الإثنين، بفرع النادي بالشيخ زايد، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اتخذ المجلس القرارات التالية:
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هل يكون كهربا ضحية إصابة سعد سمير؟

تسبب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ورطة للجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن تأكد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة فريقه أمس السبت أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا، لتتعقد الأمور أمام الجهاز الفني بعدما طلب فايلر التعاقد مع مهاجم أجنبي وتمسك بهذا الأمر حتى بعد تعاقد الأهلي مع كهربا وبالفعل دخلت إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع النيجيري بيلسيج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري والذي رشحه فايلر للانضمام للأهلي وبعد إصابة سعد سمير أصبح الفريق في حاجة إلى ضم مدافع جديد.
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أثار محمد فخري، لاعب النادي الأهلي، مواليد 99، أزمة في مباراة فريقه أمام الزمالك التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بمدينة نصر في بطولة الجمهورية. وفاز الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف سجل وليد مصطفى الهدف الأول للفريق الأحمر في الشوط الأول، وتعادل الزمالك عن طريق يوسف محمود في الدقيقة 60، ونجح محمد فخري في إحراز الهدف الثاني للأهلي والفوز بالنقاط الثلاث.
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