هل فشلت المفاوضات؟.. الأهلي يبحث عن بديل «إليكي»
تحرير:أحمد سعيد
٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
الأهلي
تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أحد وكلاء اللاعبين الأجانب خلال الساعات الماضية، لترشيح مهاجم أجنبي قوي في أحد الدوريات الأوروبية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وعلمت "التحرير" من مصادر داخل النادي الأهلي أن مسؤول أهلاوي تواصل مع وكيل لاعبين أجنبي وطلب منه تقديم لاعبين أجانب مؤهلين لارتداء قميص القلعة الحمراء، في الوقت الذي يتفاوض فيه مسؤولو لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء مع عدة مهاجمين خلال الفترة الماضية أبرزهم بليسينج إليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري.
ويخشى
وعلمت "التحرير" من مصادر داخل النادي الأهلي أن مسؤول أهلاوي تواصل مع وكيل لاعبين أجنبي وطلب منه تقديم لاعبين أجانب مؤهلين لارتداء قميص القلعة الحمراء، في الوقت الذي يتفاوض فيه مسؤولو لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء مع عدة مهاجمين خلال الفترة الماضية أبرزهم بليسينج إليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري.
ويخشى الأهلي فشل مفاوضاته مع لوزيرن بشأن ضم إليكي حيث يطلب النادي السويسري 3 مليون دولار نظير الاستغناء عن المهاجم النيجيري بينما عرض الأهلي 2 مليون ونصف المليون دولار، ثم ارتفع عرض الأهلي لـ2 مليون و750 ألف دولار، لكن مسؤولي النادي السويسري رفضوا عرض القلعة الحمراء وتمسكوا بمطالبهم.
ومازالت المفاوضات مستمرة بين الناديين، لكن هناك تحرك من مسؤولي الأهلي لإيجاد مهاجم أخر خوفًا من تعثر فشل المفاوضات مع إليكي ويكون جاهزًا لأي ظرف.
وعرض وكلاء لاعبين على الأهلي عدة لاعبين أبرزهم التونسي ياسين الشماخي لاعب الإفريقي التونسي والكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم فريق التعاون السعودي، لكن مسؤولي الأهلي يتحفظون على الأخير بسبب كبر سنه والذي يبلغ من العمر 30 عامًا.