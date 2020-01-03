هل فشلت المفاوضات؟.. الأهلي يبحث عن بديل «إليكي»

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

الأهلي

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أحد وكلاء اللاعبين الأجانب خلال الساعات الماضية، لترشيح مهاجم أجنبي قوي في أحد الدوريات الأوروبية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلمت "التحرير" من مصادر داخل النادي الأهلي أن مسؤول أهلاوي تواصل مع وكيل لاعبين أجنبي وطلب منه تقديم لاعبين أجانب مؤهلين لارتداء قميص القلعة الحمراء، في الوقت الذي يتفاوض فيه مسؤولو لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء مع عدة مهاجمين خلال الفترة الماضية أبرزهم بليسينج إليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري. ويخشى