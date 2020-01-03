جريمة

إعادة حقيبة بداخلها 10 آلاف لسيدة فقدتها بمحطة رمسيس

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٠ م
محطة قطار مصر
محطة قطار مصر
أعادت الأجهزة الأمنية حقيبة بها مبلغ مالى لإحدى السيدات عقب تركها سهواً بأحد القطارات بمحطة سكك حديد القاهرة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، والرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لكافة البلاغات التى تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين، فتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد إلى قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد القطارات اتجاه (الإسكندرية - القاهرة) بالعثور على حقيبة.
تبين بالفحص والمعاينة من قبل ضباط شرطة النقل والمواصلات بالمحطة أن الحقيبة لإحدى السيدات، وعُثر بداخلها على مبلغ مالى قدره عشرة آلاف جنيه وبعض الأوراق والمتعلقات الشخصية، وتم التحفظ على الحقيبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى مالكتها. وفي وقت لاحق حضرت إحدى السيدات، وأدلت بأوصاف الحقيبة ومحتوياتها،
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الدفع-الاليكترونى-فيزا

كواليس كشف عصابة دولية تخصص حجوزات فنادق وهمية

جهود مستمرة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة صور الخروج على القانون لاسيما الجرائم التى تتعلق بالنصب المالى والاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية واستغلالها فى إجراء عمليات وهمية متنوعة، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية من مدير أحد الفنادق بالجيزة بقيام اثنين من نزلاء الفندق يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحاولة الاتفاق معه على مساعدتهما فى ممارسة نشاطاً غير مشروع، وذلك لحيازتهما بيانات كروت إئتمانية "فيزا" بها أرصدة مالية ضخمة، ورغبتهما فى إجراء حجوزات ومشتريات وهمية بالفندق باستخدام تلك البيانات للتمكن من سحب أرصدتها مقابل نسبة مالية.
قطاع-مصلحة-السجون

الداخلية: الإفراج عن 377 سجينا بمناسبة 6 أكتوبر

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 377 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد انتصار السادس من أكتوبر، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 144 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
بانجو (3)

ليلة سقوط إمبراطور البانجو في الشرقية

ترتكز جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على فرض السيطرة الكاملة وتحقيق التواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، وذلك باستهداف وضبط العناصر الإجرامية متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما يمثلون من خطورة على أمن وسلامة المواطنين، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
كوبرى-اكتوبر

تحويلات مرورية لرفع كفاءة كوبري أكتوبر وشارع التسعين

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة لمدة 30 يوماً ليلاً فقط من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً، فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يكون العمل ليلاً ونهاراً.
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مترو-الانفاق

مات الجدع.. مأساة «مينا» ضحية لص الحقيبة بمترو غمرة

كعادته كل مساء، يستقل الشاب العشريني قطار مترو الأنفاق قاصدا محل إقامته بعد عناء يوم طويل، سيناريو يومي تبدلت أحداثه الخميس الماضي، دفع "مينا" ثمن شهامته حياته لدى مطاردته لصا استولى على حقيبة سيدة برصيف محطة مترو غمرة، وأمسك بالمتهم لكن سقطا أسفل عجلات المترو، فارق الشاب الحياة في الحال بينما أصيب اللص وسط حالة من الصدمة ممزوجة بحسرة مرتادي المحطة وتعالت أصوات صراخ وعويل السيدات والفتيات حزنا على رحيل "الجدع" في واقعة مأساوية ستظل عالقة في أذهان الحاضرين.
قوات-الشرطة (1)

استعدادا للكريسماس.. كواليس 7 أيام مداهمات أمنية

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وجهت حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي.
كوكايين

الشرطة تحبط صفقة كوكايين بـ7 ملايين جنيه في مطروح

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بمطروح وبحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدر الكوكايين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة.
سحب-اموال-من ماكينة-صرف

ضبط عصابة استولت على 6 ملايين من حساب خليجية

ضربة أمنية ناجحة وجهتها وزارة الداخلية لعناصر تشكيل عصابي استولوا على 6 ملايين جنيه من حساب سيدة بمستندات مزورة، وذلك بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "الضحية" تحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضررها من مسئول بأحد البنوك باكتشافها الاستيلاء على أموالها المودعة بحسابها بفرع أحد البنوك بأكتوبر تقدر بستة ملايين وثلاثمائة واثنين وعشرون ألف جنيه مصري بموجب مستندات مزورة. وجرى تشكيل فريق بحث جنائى توصل إلى أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.
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