إعادة حقيبة بداخلها 10 آلاف لسيدة فقدتها بمحطة رمسيس

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٠ م

محطة قطار مصر

أعادت الأجهزة الأمنية حقيبة بها مبلغ مالى لإحدى السيدات عقب تركها سهواً بأحد القطارات بمحطة سكك حديد القاهرة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، والرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لكافة البلاغات التى تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين، فتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد إلى قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد القطارات اتجاه (الإسكندرية - القاهرة) بالعثور على حقيبة.

تبين بالفحص والمعاينة من قبل ضباط شرطة النقل والمواصلات بالمحطة أن الحقيبة لإحدى السيدات، وعُثر بداخلها على مبلغ مالى قدره عشرة آلاف جنيه وبعض الأوراق والمتعلقات الشخصية، وتم التحفظ على الحقيبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى مالكتها. وفي وقت لاحق حضرت إحدى السيدات، وأدلت بأوصاف الحقيبة ومحتوياتها،

تبين بالفحص والمعاينة من قبل ضباط شرطة النقل والمواصلات بالمحطة أن الحقيبة لإحدى السيدات، وعُثر بداخلها على مبلغ مالى قدره عشرة آلاف جنيه وبعض الأوراق والمتعلقات الشخصية، وتم التحفظ على الحقيبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى مالكتها.



وفي وقت لاحق حضرت إحدى السيدات، وأدلت بأوصاف الحقيبة ومحتوياتها، وأضافت بتركها الحقيبة سهواً داخل القطار، وتم تسليمها الحقيبة بكامل محتوياتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



من جابنها، توجهت السيدة بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وفى التواصل معها إعادة المفقودات الخاصة بها، مشدة بجهود الأجهزة الأمنية بمختلف الأصعدة.



