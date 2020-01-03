جريمة

مباحث العاصمة تضبط عصابة لسرقة رواد البنوك

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م
بنك
بنك
جهود أمنية تبذلها قوات الشرطة للتصدي إلى وقائع سرقة المواطنين بأسلوب التتبع عقب مغادرتهم البنوك، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتحقيق الأمن وفرض السيطرة الكاملة وتطبيق مبدأ الردع العام، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من محاسب بإحدى الشركات أنه حال خروجه من فرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم، عقب صرف مبلغ 65 ألف جنيه فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية خطف أحدهما مظروفا بداخله المبلغ المالى المشار إليه وهربا.
فور تلقيه بلاغ بالواقعة، وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة.أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما عاطلان
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الدفع-الاليكترونى-فيزا

كواليس كشف عصابة دولية تخصص حجوزات فنادق وهمية

جهود مستمرة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة صور الخروج على القانون لاسيما الجرائم التى تتعلق بالنصب المالى والاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية واستغلالها فى إجراء عمليات وهمية متنوعة، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية من مدير أحد الفنادق بالجيزة بقيام اثنين من نزلاء الفندق يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحاولة الاتفاق معه على مساعدتهما فى ممارسة نشاطاً غير مشروع، وذلك لحيازتهما بيانات كروت إئتمانية "فيزا" بها أرصدة مالية ضخمة، ورغبتهما فى إجراء حجوزات ومشتريات وهمية بالفندق باستخدام تلك البيانات للتمكن من سحب أرصدتها مقابل نسبة مالية.
قطاع-مصلحة-السجون

الداخلية: الإفراج عن 377 سجينا بمناسبة 6 أكتوبر

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 377 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد انتصار السادس من أكتوبر، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 144 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
بانجو (3)

ليلة سقوط إمبراطور البانجو في الشرقية

ترتكز جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على فرض السيطرة الكاملة وتحقيق التواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، وذلك باستهداف وضبط العناصر الإجرامية متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما يمثلون من خطورة على أمن وسلامة المواطنين، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
كوبرى-اكتوبر

تحويلات مرورية لرفع كفاءة كوبري أكتوبر وشارع التسعين

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة لمدة 30 يوماً ليلاً فقط من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً، فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يكون العمل ليلاً ونهاراً.
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سقوط-أسانسير

إنقاذ سيدة تعطل بها مصعد عقار في القاهرة الجديدة

لا يقتصر دور جهاز الشرطة على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بشتى ربوع البلاد، بل يشمل دورا اجتماعيا من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن خاصة رجال الإنقاذ البري بإدراة الحماية المدنية الأمر الذي ظهر جليا بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وتحديدا تعطل مصعد كهربائي وبداخله محتجزين، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تستلزم مساعدة أجهزة الأمن
كلبش

استدرجت صديقتها لمصالحتها فأجبرتها على إيصالات أمانة

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتضررها من (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامها باستدراجها لأحد المقاهى كائن بدائرة القسم بدعوى إنهاء خلافات بينهما، وعقب وصولها فوجئت بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح نارى وإجبارها على توقيع 6 إيصالات أمانة بقيمة مبلغ 150 ألف جنيه، والإستيلاء منها على هاتفها المحمول؛ بسبب خلافات مالية بينها وبين المشكو فى حقها.
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استعدادا للكريسماس.. كواليس 7 أيام مداهمات أمنية

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وجهت حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي.
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ضبط 5 متهمين بإطلاق النار على جواهرجي في الجيزة

أطلق أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل، الرصاص على جواهرجي بالعياط أثناء استقلاله سيارته، لاعتقادهم أن بحوزته بعض المصوغات الذهبية، وذلك بهدف سرقته، وتلقى ضباط الشرطة بمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك محل مصوغات بقرية الناصرية بدائرة المركز بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بإطلاق عيارين ناريين من سلاح كان بحوزتهم على سيارته، ما أدى لحدوث تلفيات بها ولاذوا بالهرب.
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