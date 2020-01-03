مباحث العاصمة تضبط عصابة لسرقة رواد البنوك

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م

بنك

جهود أمنية تبذلها قوات الشرطة للتصدي إلى وقائع سرقة المواطنين بأسلوب التتبع عقب مغادرتهم البنوك، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتحقيق الأمن وفرض السيطرة الكاملة وتطبيق مبدأ الردع العام، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من محاسب بإحدى الشركات أنه حال خروجه من فرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم، عقب صرف مبلغ 65 ألف جنيه فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية خطف أحدهما مظروفا بداخله المبلغ المالى المشار إليه وهربا.

فور تلقيه بلاغ بالواقعة، وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة.أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما عاطلان

فور تلقيه بلاغ بالواقعة، وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة.



أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما عاطلان لهما معلومات جنائية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع والخطف باستخدام دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة المستخدمة، ومبلغ 36 ألف جنيه، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.



