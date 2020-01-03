الأحد.. تكريم لبلبة في ختام مهرجان «المهن التمثيلية»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م

لبلبة

تختتم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية الأحد المقبل على خشبة مسرح النهار، بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس المهرجان ونقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان، وعدد كبير من الفنانين. يشهد الحفل الختامي تكريم الفنانة لبلبة، بجانب توزيع الجوائز على الفائزين بالمهرجان.

أكد الدكتور أشرف زكي، أن تكريم فنانة كبيرة مثل لبلبة في ختام الدورة الرابعة للمهرجان هو بمثابة التكليل لتلك الدورة التي شهدت منافسة قوية و متميزة بين المشاركين، خاصة وأن لبلبة لديها مشوار فني كبير، حيث بدأت العمل الفني منذ طفولتها وهي في الخامسة من عمرها واشتهرت حينها بتقليد المشاهير، كما درست فن الباليه