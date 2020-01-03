سقوط عصابة بتهمة غسل 5 ملايين جنيه حصيلة المخدرات

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

مواد مخدرة

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات أمنية مُكبرة خلال الأربعة أيام الماضية، استهدفت خلالها محيط الأكشاك والكافيتريات على مستوى الجمهورية لضبط مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها، لحماية الشباب وحفظ الأمن، وذلك عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والكافيتريات.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار أربعة أيام عن ضبط 40 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، بلغ عدد المتهمين فيها 49 متهما بحيازتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (19,105 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (2,655 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس، وزنت (6,150 كيلو جرام) و49 ألفا و330 قرصا لعقار الترامادول



أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار أربعة أيام عن ضبط 40 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، بلغ عدد المتهمين فيها 49 متهما بحيازتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (19,105 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (2,655 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس، وزنت (6,150 كيلو جرام) و49 ألفا و330 قرصا لعقار الترامادول و260 قرصا مخدرا مختلف الأنواع.



كما تم ضبط مبالغ مالية بحوزة المتهمين قدرها (14,320 ألف جنيه – 214,000 ألف عملات أجنبية أخرى - عدد 48 هاتف محمول – 9 سيارات – 5 دراجات نارية – 7 قطع سلاح أبيض – فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار).



وأمكن الإيقاع بتشكيل عصابي قام أفراده بغسل 5 ملايين جنيهاً متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وتنفيذ 8 أحكام قضائية متنوعة.







