بـ3 ملايين جنيه.. إحباط تهريب طن بانجو بالسويس

تحرير:التحرير ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

بانجو - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة نقل وتهريب وترويج كمية كبيرة من مخدر البانجو وزنت "1" طن بالسويس. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة "سائق - مقيم بمحافظة السويس، عاطل له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بمحافظة القليوبية" باعتزامهما تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها ، مخبأة أسفل أقفاص فارغة بسيارة نقل، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامي.

وتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها في كمين أعد لهما بمنطقة شرق النفق بدائرة قسم شرطة الجنائن ، وبحوزته "400 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت إجماليها "1" طن - مبلغ مالي - هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا