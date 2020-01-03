جريمة

بـ3 ملايين جنيه.. إحباط تهريب طن بانجو بالسويس

تحرير:التحرير ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
بانجو - أرشيفية
بانجو - أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة نقل وتهريب وترويج كمية كبيرة من مخدر البانجو وزنت "1" طن بالسويس. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة "سائق - مقيم بمحافظة السويس، عاطل له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بمحافظة القليوبية" باعتزامهما تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها ، مخبأة أسفل أقفاص فارغة بسيارة نقل، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامي.
وتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها في كمين أعد لهما بمنطقة شرق النفق بدائرة قسم شرطة الجنائن ، وبحوزته "400 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت إجماليها "1" طن - مبلغ مالي - هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا
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الدفع-الاليكترونى-فيزا

كواليس كشف عصابة دولية تخصص حجوزات فنادق وهمية

جهود مستمرة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة صور الخروج على القانون لاسيما الجرائم التى تتعلق بالنصب المالى والاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية واستغلالها فى إجراء عمليات وهمية متنوعة، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية من مدير أحد الفنادق بالجيزة بقيام اثنين من نزلاء الفندق يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحاولة الاتفاق معه على مساعدتهما فى ممارسة نشاطاً غير مشروع، وذلك لحيازتهما بيانات كروت إئتمانية "فيزا" بها أرصدة مالية ضخمة، ورغبتهما فى إجراء حجوزات ومشتريات وهمية بالفندق باستخدام تلك البيانات للتمكن من سحب أرصدتها مقابل نسبة مالية.
قطاع-مصلحة-السجون

الداخلية: الإفراج عن 377 سجينا بمناسبة 6 أكتوبر

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 377 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد انتصار السادس من أكتوبر، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 144 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
بانجو (3)

ليلة سقوط إمبراطور البانجو في الشرقية

ترتكز جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على فرض السيطرة الكاملة وتحقيق التواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، وذلك باستهداف وضبط العناصر الإجرامية متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما يمثلون من خطورة على أمن وسلامة المواطنين، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
كوبرى-اكتوبر

تحويلات مرورية لرفع كفاءة كوبري أكتوبر وشارع التسعين

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة لمدة 30 يوماً ليلاً فقط من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً، فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يكون العمل ليلاً ونهاراً.
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مخدر-الحشيش (2)

سقوط عصابة بتهمة غسل 5 ملايين جنيه حصيلة المخدرات

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات أمنية مُكبرة خلال الأربعة أيام الماضية، استهدفت خلالها محيط الأكشاك والكافيتريات على مستوى الجمهورية لضبط مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها، لحماية الشباب وحفظ الأمن، وذلك عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والكافيتريات.
مخدر-الحشيش (2)

كواليس إحباط الداخلية لصفقة «حشيش الكريسماس»

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، في الإيقاع بثلاثة عناصر إجرامية بمطروح، عُثر بحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة. البداية تعود إلى متابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم.
الاستروكس (1)

الداخلية تداهم مصنعا لتجهيز مخدر الموت في السويس

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة بضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بتجهيز وتصنيع مخدر الإستروكس وضبط بحوزته 2 كيلو جرام قبل ترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على عمليات تصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس.
ماريجوانا (3)

إحباط تهريب حشيش وماريجوانا في مطار القاهرة

أحبطت قوات الأمن وسلطات التفتيش بجمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، محاولة راكب جلب كمية من مخدر الحشيش والماريجوانا، داخل عبوة مكملات عذائية، إذ تبين خلال مرور متعلقاته على جهاز فحص الأشعة وجود مطحنة صغيرة، بما أثار الريبة فى استخدامها لطحن المواد المخدرة، وتم استيقاف الراكب وتفتيش أغراضه، وتبين حيازته عبوة ظاهرة على جهاز فحص المتعلقات عبارة عن مكملات غذائية، وبإفراغ محتواها تبين احتوائها على كمية من مخدري الحشيش والماريجوانا مغلفة دسها وسط المكملات.
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