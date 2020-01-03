جريمة

5 مديريات أمن تشارك في المرحلة العاشرة لـ«كلنا واحد»

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٧ م
مبادرة كنا واحد
مبادرة كنا واحد
شاركت مديريات الأمن فى فاعليات المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فقد تواصل انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية وطرحها بأعداد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية، والعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.
شملت المرحلة العاشرة من المبادرة مشاركة مديريات أمن (القاهرة، أسيوط، الفيوم، القليوبية، الوادى الجديد)، وشهدت إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار
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الدفع-الاليكترونى-فيزا

كواليس كشف عصابة دولية تخصص حجوزات فنادق وهمية

جهود مستمرة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة صور الخروج على القانون لاسيما الجرائم التى تتعلق بالنصب المالى والاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية واستغلالها فى إجراء عمليات وهمية متنوعة، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية من مدير أحد الفنادق بالجيزة بقيام اثنين من نزلاء الفندق يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحاولة الاتفاق معه على مساعدتهما فى ممارسة نشاطاً غير مشروع، وذلك لحيازتهما بيانات كروت إئتمانية "فيزا" بها أرصدة مالية ضخمة، ورغبتهما فى إجراء حجوزات ومشتريات وهمية بالفندق باستخدام تلك البيانات للتمكن من سحب أرصدتها مقابل نسبة مالية.
قطاع-مصلحة-السجون

الداخلية: الإفراج عن 377 سجينا بمناسبة 6 أكتوبر

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 377 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد انتصار السادس من أكتوبر، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 144 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
بانجو (3)

ليلة سقوط إمبراطور البانجو في الشرقية

ترتكز جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على فرض السيطرة الكاملة وتحقيق التواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، وذلك باستهداف وضبط العناصر الإجرامية متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما يمثلون من خطورة على أمن وسلامة المواطنين، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
كوبرى-اكتوبر

تحويلات مرورية لرفع كفاءة كوبري أكتوبر وشارع التسعين

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة لمدة 30 يوماً ليلاً فقط من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً، فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يكون العمل ليلاً ونهاراً.
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قوات-الشرطة (3)

60 ثانية ترصد استعدادات تأمين منتدى شباب العالم

60 ثانية هي مدة مقطع فيديو أعده قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، يرصد استعدادات الوزارة لتأمين منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ديسمبر 2019، والذي يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الثالثة منه اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وذلك لمناقشة العديد من القضايا المحورية، إضافة إلى العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.
اشارة-مرور (2)

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
وزارة-الداخلية

الداخلية تشارك «أحباب الله» فرحتهم بأعياد الطفولة

نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يوماً ترفيهياً لعددٍ من أطفال مدارس ذوى الإعاقة وعدد من المشرفين وأولياء الأمور بمقر إدارة شرطة الخيالة بالقاهرة، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة، وذلك حرصاً من وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق مُمثلة في كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الاحتفال بأعياد الطفولة (نوفمبر 2019)، وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال لاسيما من ذوى الإعاقة.
وزارة-الداخلية

الداخلية تعيد فتاة من الصم والبكم لأسرتها بالقاهرة

دور مجتمعي لا يقل أهمية عن نظيره الأمني يحظى باهتمام وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ويظهر بشكل واضح في توجيهاته المستمرة لكبار مساعديه ومدراء الأمن على مستوى الجمهورية ببناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والإجتماعية لاسيما تذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين فى تقديم بلاغاتهم. وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من أحد المواطنين بالعثور على فتاة فى العقد الثانى من العمر يرجح أن تكون من "الصم والبكم"، ولم يستطع التوصل لأهليتها.
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