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بسبب سوء الطقس.. غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة

تحرير:محمد مجلي ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م
أمطار الإسكندرية - أرشيفية
أمطار الإسكندرية - أرشيفية
أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز مينائي الاسكندريه والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجومائية. وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت اليوم الجمعة غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد والمنخفض الجوي المصحوب بهطول أمطار غزيرة وانخفاض شديد فى درجات الحرارة يصل لحد الصقيع وارتفاع مستوى موج البحر.
وأضاف المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن عمليات الشحن والتفريغ  بالسفن المتراكية علي الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء
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حظر زراعة الأرز بشكل نهائي.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لحظر زراعة الأرز بشكل نهائي لكونه أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر زراعة الأرز في مصر بشكل نهائي، مُوضحةً أن حجم الرقعة المنزرعة لمحصول الأرز هذا العام هي نفس مساحة العام الماضي دون أي تقليص، والتي ساهمت في توفير الأرز بشكل كبير في الأسواق، وذلك من خلال الاعتماد على زراعة أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة والإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية وأقل استهلاكاً للمياه.
قطار - أرشيفية

هل تتجه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اتجاه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لخصخصة هيئة السكك الحديدية، مُوضحةً أن هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص في دخوله شريكاً في عملية تطوير هذا المرفق الحيوي وإمكانية دخوله شريكاً في إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك في استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادي للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.
طارق-شوقى

حقيقة تحويل مدارس التعليم الفني إلى «أساسي» لحل أزمة التكدس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي لحل أزمة الكثافة بالفصول. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي.
مصطفى-مدبولي

هل أهدرت الحكومة 20 مليون جنيه في تركيب «الإنترلوك»؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إهدار محافظة الجيزة 20 مليون جنيه في تركيب بلاط "الإنترلوك" بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع محافظة الجيزة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار 20 مليون جنيه في تركيب بلاط " الإنترلوك" بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب، مُوضحةً أن مبلغ الـ 20 مليون جنيه يشمل إعادة رصف الطرق بالشارعين وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة بهما، مُشيرةً إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشارعين حيث لم يتم تطويرهما منذ أكثر من 15 عام.
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استمرار الأمطار الغزيرة بالإسكندرية.. وحركة الملاحة منتظمة

تواصلت الأمطار على الإسكندرية بغزارة لليوم الرابع على التوالي مما أدى لتراكمها بالشوارع والميادين، وأثرت على حركة سير المشاة والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم، بينما استمرت حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة بشكل طبيعي ومنتظم. وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، اليوم السبت، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.
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سدود وبحيرات صناعية.. نصف مليار جنيه للحماية من مخاطر السيول

كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية، أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية نحو 527.754 مليون جنيه.
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7 استخدامات مثالية لمياه الأمطار تحقق طفرة غير مسبوقة

يرى الدكتور محمد فهيم، وكيل معمل المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أنه يمكن استغلال السيول فى زراعة محاصيل عالية القيمة لتصديرها للخارج، مؤكدا أن مياه الأمطار التى تهطل على مصر لا يستخدم منها سوى 10%، إذا تم استخدامها بالشكل الأمثل ستشهد مصر طفرة غير مسبوقة على المستوى الاقتصادى والتنموى، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تستخدم فى زراعة مناطق الساحل الشمالى وسيناء والمناطق المحاذية لجبال البحر الأحمر على طول امتدادها.
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3 إجراءات احترازية.. خطة حكومية لحماية المحاصيل الزراعية من السيول

تقول الدكتورة جيهان المنوفى رئيسة قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزارعين استعدادا لموسم الشتاء، مشيرة إلى تشكيل غرف عمليات بمديريات الزراعة بين جميع قطاعاتها لإدارة الأزمات وتلقى البلاغات والشكاوى من المزارعين، ولفتت إلى تنظيم قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعى والأراضى والمياه والبيئة، لتوعية المزارعين بمخاطر وأضرار السيول والأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق عمل فتحات على الترع والمصارف العمومية والخصوصية بالتنسيق مع المحافظة.
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