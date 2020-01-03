بسبب سوء الطقس.. غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة

تحرير:محمد مجلي ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م

أمطار الإسكندرية - أرشيفية

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز مينائي الاسكندريه والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجومائية. وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت اليوم الجمعة غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد والمنخفض الجوي المصحوب بهطول أمطار غزيرة وانخفاض شديد فى درجات الحرارة يصل لحد الصقيع وارتفاع مستوى موج البحر.

وأضاف المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية علي الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء