جريمة

تحويلات مرورية لرفع كفاءة كوبري أكتوبر وشارع التسعين

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٨ م
كوبري أكتوبر
كوبري أكتوبر
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة لمدة 30 يوماً ليلاً فقط من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً، فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يكون العمل ليلاً ونهاراً.
وفي إطار استكمال أعمال التحويلات المرورية لتركيب البواكى المعدنية الخاصة بكوبرى مشاة (مُجمع البنوك) بشارع التسعين الجنوبي، ستتم الأعمال على مرحلتين، وذلك على النحو التالى:المرحلة الأولى: كوبرى مشاة مُجمع البنوك بالاتجاه القادم من كوبرى التسعين تجاه ميدان عبدالمنعم رياض مع تحويل حركة المرور يميناً شارع
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الدفع-الاليكترونى-فيزا

كواليس كشف عصابة دولية تخصص حجوزات فنادق وهمية

جهود مستمرة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة صور الخروج على القانون لاسيما الجرائم التى تتعلق بالنصب المالى والاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية واستغلالها فى إجراء عمليات وهمية متنوعة، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية من مدير أحد الفنادق بالجيزة بقيام اثنين من نزلاء الفندق يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحاولة الاتفاق معه على مساعدتهما فى ممارسة نشاطاً غير مشروع، وذلك لحيازتهما بيانات كروت إئتمانية "فيزا" بها أرصدة مالية ضخمة، ورغبتهما فى إجراء حجوزات ومشتريات وهمية بالفندق باستخدام تلك البيانات للتمكن من سحب أرصدتها مقابل نسبة مالية.
قطاع-مصلحة-السجون

الداخلية: الإفراج عن 377 سجينا بمناسبة 6 أكتوبر

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 377 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد انتصار السادس من أكتوبر، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 144 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
بانجو (3)

ليلة سقوط إمبراطور البانجو في الشرقية

ترتكز جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على فرض السيطرة الكاملة وتحقيق التواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، وذلك باستهداف وضبط العناصر الإجرامية متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما يمثلون من خطورة على أمن وسلامة المواطنين، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
مبادرة-الداخلية‎ (2)

5 مديريات أمن تشارك في المرحلة العاشرة لـ«كلنا واحد»

شاركت مديريات الأمن فى فاعليات المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فقد تواصل انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية وطرحها بأعداد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية، والعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.
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مبادرة-الداخلية‎ (2)

5 مديريات أمن تشارك في المرحلة العاشرة لـ«كلنا واحد»

شاركت مديريات الأمن فى فاعليات المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فقد تواصل انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية وطرحها بأعداد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية، والعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.
كلبش

استدرجت صديقتها لمصالحتها فأجبرتها على إيصالات أمانة

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتضررها من (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامها باستدراجها لأحد المقاهى كائن بدائرة القسم بدعوى إنهاء خلافات بينهما، وعقب وصولها فوجئت بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح نارى وإجبارها على توقيع 6 إيصالات أمانة بقيمة مبلغ 150 ألف جنيه، والإستيلاء منها على هاتفها المحمول؛ بسبب خلافات مالية بينها وبين المشكو فى حقها.
اشارة-مرور (2)

انتشار مروري بمحاور القاهرة والجيزة دون حوادث تصادم

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
جثة-فى-شقة

رسالة ومحادثة جنسية تكشفان سر مقتل زوج بـ«سم صراصير»

نظرة فكلمة فلقاء.. اكتملت الثلاثية الأشهر بين سيدة وعشيقها بجريمة قتل نفذتها الأولى في حق زوجها المخدوع، تخلصت منه بـ"سم صراصير" بحثا عن إشباع رغباتها في أحضان سائق سيارة أجرة "تاكسي" أوقعها في شباك الحب والغرام التي غزلها بحرفية شديدة حتى حرضها على التخلص من بعلها ليخلو لهما الجو ويعيشان سويا ما تبقى من حياتهما، وتحقق الجزء الأول من السيناريو الشيطاني لكن الأمر لم يدم طويلا، الصدفة كشفت المستور بعد مرور أسبوع على الوفاة ليزج بالعشيقين خلف القضبان.
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