تحويلات مرورية لرفع كفاءة كوبري أكتوبر وشارع التسعين

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٨ م

كوبري أكتوبر

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة لمدة 30 يوماً ليلاً فقط من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً، فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يكون العمل ليلاً ونهاراً.

وفي إطار استكمال أعمال التحويلات المرورية لتركيب البواكى المعدنية الخاصة بكوبرى مشاة (مُجمع البنوك) بشارع التسعين الجنوبي، ستتم الأعمال على مرحلتين، وذلك على النحو التالى:المرحلة الأولى: كوبرى مشاة مُجمع البنوك بالاتجاه القادم من كوبرى التسعين تجاه ميدان عبدالمنعم رياض مع تحويل حركة المرور يميناً شارع

وفي إطار استكمال أعمال التحويلات المرورية لتركيب البواكى المعدنية الخاصة بكوبرى مشاة (مُجمع البنوك) بشارع التسعين الجنوبي، ستتم الأعمال على مرحلتين، وذلك على النحو التالى:



المرحلة الأولى: كوبرى مشاة مُجمع البنوك بالاتجاه القادم من كوبرى التسعين تجاه ميدان عبدالمنعم رياض مع تحويل حركة المرور يميناً شارع 56 فيساراً شارع عمر بن عبدالعزيز تجاه شارع التسعين الجنوبى مرة أخرى، على أن يتم تنفيذ الأعمال يوم الجمعة لمدة 5 ساعات ليلاً، وفتح الطريق أمام حركة المرور فى السادسة صباحاً.



المرحلة الثانية: كوبرى مشاة مُجمع البنوك بالاتجاه القادم من ميدان عبدالمنعم رياض تجاه كوبرى التسعين مع تحويل حركة المرور يميناً بطريق الخدمة والخروج تجاه شارع التسعين الجنوبى مرة أخرى، على أن يتم تنفيذ الأعمال غدا السبت خلال 5 ساعات ليلا فقط.



