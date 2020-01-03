ليلة سقوط إمبراطور البانجو في الشرقية

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٣ م

مخدر البانجو

ترتكز جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على فرض السيطرة الكاملة وتحقيق التواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، وذلك باستهداف وضبط العناصر الإجرامية متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما يمثلون من خطورة على أمن وسلامة المواطنين، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأشارت التحريات أيضا إلى أن العنصر الإجرامي اعتاد حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لاستخدامها فى نشاطه غير المشروع.ملف كامل أعده رجال المباحث عُرض على اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، الذي وجه بسرعة ضبط المتهم متلبسا.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بالقرب من