جريمة

الداخلية: الإفراج عن 377 سجينا بمناسبة 6 أكتوبر

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م
قطاع مصلحة السجون
قطاع مصلحة السجون
أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 377 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد انتصار السادس من أكتوبر، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 144 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلاً إفراجاً شرطياً.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم
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الدفع-الاليكترونى-فيزا

كواليس كشف عصابة دولية تخصص حجوزات فنادق وهمية

جهود مستمرة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة صور الخروج على القانون لاسيما الجرائم التى تتعلق بالنصب المالى والاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية واستغلالها فى إجراء عمليات وهمية متنوعة، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية من مدير أحد الفنادق بالجيزة بقيام اثنين من نزلاء الفندق يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحاولة الاتفاق معه على مساعدتهما فى ممارسة نشاطاً غير مشروع، وذلك لحيازتهما بيانات كروت إئتمانية "فيزا" بها أرصدة مالية ضخمة، ورغبتهما فى إجراء حجوزات ومشتريات وهمية بالفندق باستخدام تلك البيانات للتمكن من سحب أرصدتها مقابل نسبة مالية.
بانجو (3)

ليلة سقوط إمبراطور البانجو في الشرقية

ترتكز جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على فرض السيطرة الكاملة وتحقيق التواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، وذلك باستهداف وضبط العناصر الإجرامية متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما يمثلون من خطورة على أمن وسلامة المواطنين، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
كوبرى-اكتوبر

تحويلات مرورية لرفع كفاءة كوبري أكتوبر وشارع التسعين

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة لمدة 30 يوماً ليلاً فقط من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً، فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يكون العمل ليلاً ونهاراً.
مبادرة-الداخلية‎ (2)

5 مديريات أمن تشارك في المرحلة العاشرة لـ«كلنا واحد»

شاركت مديريات الأمن فى فاعليات المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فقد تواصل انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية وطرحها بأعداد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية، والعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.
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مبادرة-الداخلية‎ (2)

5 مديريات أمن تشارك في المرحلة العاشرة لـ«كلنا واحد»

شاركت مديريات الأمن فى فاعليات المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فقد تواصل انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية وطرحها بأعداد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية، والعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.
قوات-الشرطة (3)

60 ثانية ترصد استعدادات تأمين منتدى شباب العالم

60 ثانية هي مدة مقطع فيديو أعده قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، يرصد استعدادات الوزارة لتأمين منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ديسمبر 2019، والذي يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الثالثة منه اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وذلك لمناقشة العديد من القضايا المحورية، إضافة إلى العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.
إطلاق-نار (3)

كواليس جريمة الرصاص والثأر في الحي الهادئ

رغم مرور عام كامل على مشاجرة حامية الوطيس انتهت بمقتل عمه، لم تنطفئ النار داخل نجار مسلح أتم عامه الحادي والعشرين للتو، رغبته في الانتقام كانت جُل حلمه، سخر وقته وأمواله لتحقيق مبتغاه، وكان الخلاص عن طريق السوشيال ميديا، اقتفى أثر أحد المتورطين في الجريمة، وتتبعه حتى توصل إلى مكان عمله وباغته بطلقات خرطوش فأرداه قتيلا. تبلغ لقسم أول أكتوبر من الأهالي بوجود إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بالمجاورة الثالثة دائرة القسم، تبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس 33 سنة، مصاباً برش خرطوش بأجزاء متفرقة، توفى في المستشفى.
قطاع-مصلحة-السجون

الإفراج عن 456 سجينا بمناسبة 6 أكتوبر

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 456 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 147 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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