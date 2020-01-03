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بومبيو: مقتل سليماني أنقذ أرواح الأمريكيين من هجمات وشيكة

تحرير:التحرير ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م
بومبيو
بومبيو
قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده أجرت تقييما قائما على المعلومات الاستخباراتية من أجل تبرير شن غارة جوية أدت إلى مقتل اللواء "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد. وأضاف بومبيو في مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن سليماني كان يعمل بشكل نشط من أجل شن هجوم وشيك في المنطقة، مشيرا إلى أن قرار شن الضربة الجوية أنقذ حياة المواطنين الأمريكيين حيث قال إن العشرات إن لم يكن المئات من الأرواح الأمريكية كانت عرضة للخطر من الهجمات الوشيكة التي يشترك بها سليماني.
وأشار بومبيو إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ستبذل قصارى جهدها من أجل الكشف عن المعلومات الاستخباراتية خلال الأيام المقبلة.

حزب الله العراقي امام السفارة الامريكية

حتى إشعار آخر.. السفارة الأمريكية ببغداد تعلق جميع العمليات القنصلية

قررت السفارة الأمريكية في العراق، تعليق خدماتها القنصلية "حتى إشعار آخر"، موضحة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنها اتخذت هذه الخطوة، بسبب هجمات الميليشيات على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، معلنة أنها ألغت أيضا "جميع المواعيد في المستقبل"، وطلبت من المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة، مشيرة إلى أن القنصلية العامة في أربيل عاصمة كردستان العراق، مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين.
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لتحقيق السلام.. أمريكا تؤكد التزامها بالتعاون مع السودان

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أن بلاده لاتزال ملتزمة بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان في سعيه نحو تحقيق السلام والأمن والرخاء واحترام حقوق الإنسان، إذ قال بومبيو في تصريح اليوم الثلاثاء، وفي سياق تهنئته لشعب السودان بمناسبة عيده الوطني، إن الإدارة الأمريكية تتطلع نحو تعميق الشراكة الأمريكية مع السودان في إطار ضمان إحراز تقدم في هذه القيم المشتركة، مضيفًا: «أنه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين ليوم الاستقلال الوطني السوداني، نهنئ - باسم حكومة الولايات المتحدة - السودان على جهوده البطولية لتشكيل حكومية ديمقراطية تمثل جميع السودانيين بمن فيهم الشباب والنساء وأولئك الذين ينتمون للمناطق المهمشة تاريخيا».
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بومبيو يؤكد التزام العراق بحماية ممتلكات أمريكا على أراضيه

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على التزام العراق بحماية الأفراد الأمريكيين وممتلكات الولايات المتحدة، يأتي ذلك في أعقاب محاولة مئات من المتظاهرين اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد خلال احتجاجات ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" في العراق وسوريا.?
ترامب مع رئيس الصين

ترامب: توقيع اتفاق التجارة الأوّلي مع الصين في 15 يناير المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيوقّع الاتفاق التجاري المبدئي الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي مع الحكومة الصينية، في منتصف يناير المقبل في البيت الأبيض بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الصين. وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصير "تويتر": "سأوقّع على اتفاق المرحلة الأولى التجاري الكبير والشامل للغاية مع الصين في 15 يناير، سيُجرى الاحتفال في البيت الأبيض، سيحضر ممثلون رفيعو المستوى عن الصين، في تاريخ لاحق سأذهب إلى بكين حيث ستبدأ محادثات المرحلة الثانية" من اتفاق التجارة بين البلدين".
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وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

بومبيو يبحث هاتفيا مع نظيره الألماني عودة السلام في ليبيا

بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هيكو ماس الجهود الدولية الداعمة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا وعودة عملية السلام إلى مسارها. وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزيرين بحثا الاهتمامات المشتركة فيما يخص انتهاكات حظر الأسلحة وتزايد مشاركة المرتزقة والمقاولين من القطاع الخاص من المتعاملين مع الجيش.
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ترامب عن قرار عزله: الديمقراطيون انحرفوا عن العدالة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إجراءات عزله التي يتولاها الديمقراطيون في الكونجرس وذلك في خطاب أرسله إلى رئيسة الكونجرس الديمقراطية نانسي بيلوسي، متهما الديمقراطيين بـ«الانحراف عن العدالة»، إذ أدان ترامب في الخطاب الذي نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي: «تعامل ديمقراطيي الكونجرس مع إجراءات عزله»، مضيفا: «أن الديمقراطيين هم من يتدخلوا في انتخابات الولايات المتحدة، وهم من يقوضون الديمقراطية الأمريكية، ويعرقلون العدالة، ويجلبون الألم والمعاناة للدولة من أجل مكاسبهم الأنانية والشخصية والسياسية والحزبية».
مايك-بومبيو

بومبيو: أي هجمات من إيران تضر بأمريكا سنرد عليها بحسم

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن أي هجمات ستقوم بها إيران أو وكلائها تلحق الضرر بمواطني الولايات المتحدة أو بمصالحها أو بحلفائها سيتم الرد عليها باستجابة أمريكية حاسمة. وقال بومبيو، في تصريح اليوم السبت، إنه يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورًا محوريًا في استعادة سيادة العراق من داعش.
مايك بومبيو

بومبيو: نريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأنه ذكر نظيره الروسي سيرجي لافروف أمس بحظر الأسلحة المفروض على ذلك البلد. وقال بومبيو - خلال مؤتمر صحفي وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وأن واشنطن حذرت من إرسال أسلحة لليبيا". وأضاف "نريد العمل مع الروس للوصول إلى مائدة التفاوض وإجراء سلسلة نقاشات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية تفضي إلى ما تحاول الأمم المتحدة فعله".
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