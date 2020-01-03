كواليس كشف عصابة دولية تخصص حجوزات فنادق وهمية

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢١ م

كارت فيزا

جهود مستمرة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة صور الخروج على القانون لاسيما الجرائم التى تتعلق بالنصب المالى والاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية واستغلالها فى إجراء عمليات وهمية متنوعة، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية من مدير أحد الفنادق بالجيزة بقيام اثنين من نزلاء الفندق يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحاولة الاتفاق معه على مساعدتهما فى ممارسة نشاطاً غير مشروع، وذلك لحيازتهما بيانات كروت إئتمانية "فيزا" بها أرصدة مالية ضخمة، ورغبتهما فى إجراء حجوزات ومشتريات وهمية بالفندق باستخدام تلك البيانات للتمكن من سحب أرصدتها مقابل نسبة مالية.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المذكوران بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم النصب المالى بمختلف الدول بالإشتراك مع (إحدى السيدات "داخل البلاد").عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (مشغولات ذهبية- كارت إئتمانى "مزور"- مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب").بمواجهتهما إعترفا

أكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المذكوران بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم النصب المالى بمختلف الدول بالإشتراك مع (إحدى السيدات "داخل البلاد").



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (مشغولات ذهبية- كارت إئتمانى "مزور"- مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب").



بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وتكوين تشكيل عصابي دولي تخصص فى النصب المالى من خلال التحصل على بيانات البطاقات الإئتمانية من بعض الأشخاص المتواجدين بالخارج، واستخدامها فى إجراء عمليات شراء وحجوزات وهمية بمختلف الدول بالاشتراك مع أخرين بتلك الدول، وتعرفهما على المتهمة الثالثة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والتى تضطلع بربطهم بالأماكن والأشخاص الذى يمكن من خلالهم المساعدة فى تنفيذ أسلوبهم الإجرامى على النحو المشار إليه، مقابل نسبة مالية.



