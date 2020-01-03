رياضة

لوزيرن السويسري عن صفقة الأهلي المنتظرة: مستمر معنا

تحرير:علي الزيني ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢١ م
بليسنج
بليسنج
أكد ريمو مياير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري، أن بليسنج إليكي مهاجم الفريق، لن يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "بليك" السويسرية، مساء اليوم الجمعة، قائلًا:"لا يوجد أي مؤشرات لرحيل إليكي، فهو مستمر معنا في بداية الدور الثاني من الدوري". وكانت تقارير صحفية، ربطت اللاعب صاحب 23 عامًا، بالانتقال لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تمسك المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، بالتعاقد مع اللاعب كخيار أول.
وأوضح مصدر داخل الأهلي، أن النادي السويسري، طلب 3 مليون دولار نظير الاستغناء عن المهاجم النيجيري بينما عرض الأهلي 2 مليون ونصف المليون دولار، ثم ارتفع عرض الأهلي لـ 2 مليون و 750 ألف دولار، لكن مسؤولي النادي السويسري رفضوا عرض القلعة الحمراء وتمسكوا بمطالبهم. ويلعب اليكي، مع فريق لوزيرن منذ ضمه في
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طلائع الجيش يفوز علة دجلة في الدوري

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