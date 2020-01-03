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فعلنا لأجلكم الكثير.. ترامب يوجه رسالة للعراقيين بعد مقتل قاسم سليماني

٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٥ م
ترامب
ترامب
رمى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكرة في ملعب العراقيين، في رسالة وجهها إليهم عبر سلسلة من التغريدات، اليوم الجمعة، بعد ساعات من ضربة جوية أمريكية بأوامر رئاسية، قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من الأشخاص، أبرزهم أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وكتب ترامب عبر صفحته: "الولايات المتحدة تمنح المليارات من الدولارات للعراق سنويا، ولسنوات عديدة. هذا بالإضافة لكل ما فعلناه من أجلهم.. الشعب العراقي لا يريد أن تتحكم به إيران، ولكن في النهاية الأمر عائد له".
وأضاف ترامب: "في الأعوام الـ15 الماضية، تمكنت إيران من السيطرة بشكل متزايد على العراق، والشعب العراقي ليس سعيد بهذه السيطرة. الأمر لن ينتهي بشكل جيد"، بحسب سكاي نيوز. وعلق الرئيس الأمريكي، على مقتل سليماني، بالتشديد على أن قتله "كان واجبا قبل أعوام كثيرة"، مشيرا إلى أن قائد فيلق القدس المقتول "كان مسؤولا
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مايك بومبيو

بومبيو: مقتل سليماني أنقذ أرواح الأمريكيين من هجمات وشيكة

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده أجرت تقييما قائما على المعلومات الاستخباراتية من أجل تبرير شن غارة جوية أدت إلى مقتل اللواء "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد. وأضاف بومبيو في مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن سليماني كان يعمل بشكل نشط من أجل شن هجوم وشيك في المنطقة، مشيرا إلى أن قرار شن الضربة الجوية أنقذ حياة المواطنين الأمريكيين حيث قال إن العشرات إن لم يكن المئات من الأرواح الأمريكية كانت عرضة للخطر من الهجمات الوشيكة التي يشترك بها سليماني.
حزب الله العراقي امام السفارة الامريكية

حتى إشعار آخر.. السفارة الأمريكية ببغداد تعلق جميع العمليات القنصلية

قررت السفارة الأمريكية في العراق، تعليق خدماتها القنصلية "حتى إشعار آخر"، موضحة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنها اتخذت هذه الخطوة، بسبب هجمات الميليشيات على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، معلنة أنها ألغت أيضا "جميع المواعيد في المستقبل"، وطلبت من المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة، مشيرة إلى أن القنصلية العامة في أربيل عاصمة كردستان العراق، مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

لتحقيق السلام.. أمريكا تؤكد التزامها بالتعاون مع السودان

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أن بلاده لاتزال ملتزمة بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان في سعيه نحو تحقيق السلام والأمن والرخاء واحترام حقوق الإنسان، إذ قال بومبيو في تصريح اليوم الثلاثاء، وفي سياق تهنئته لشعب السودان بمناسبة عيده الوطني، إن الإدارة الأمريكية تتطلع نحو تعميق الشراكة الأمريكية مع السودان في إطار ضمان إحراز تقدم في هذه القيم المشتركة، مضيفًا: «أنه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين ليوم الاستقلال الوطني السوداني، نهنئ - باسم حكومة الولايات المتحدة - السودان على جهوده البطولية لتشكيل حكومية ديمقراطية تمثل جميع السودانيين بمن فيهم الشباب والنساء وأولئك الذين ينتمون للمناطق المهمشة تاريخيا».
مايك-بومبيو-وزير-الخارجية-الأمريكي

بومبيو يؤكد التزام العراق بحماية ممتلكات أمريكا على أراضيه

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على التزام العراق بحماية الأفراد الأمريكيين وممتلكات الولايات المتحدة، يأتي ذلك في أعقاب محاولة مئات من المتظاهرين اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد خلال احتجاجات ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" في العراق وسوريا.?
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تظاهرات العراق

العراق: المحتجون أحرقوا باب السفارة الأمريكية في بغداد

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، أن المحتجين قاموا بحرق الباب الثاني للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية. وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم بأنه تم نشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.
قناة- حزب- الله -الإعلامية

«حزب الله العراق» يهاجم سفارة أمريكا.. وإجلاء السفير

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، بأن مناصري ميليشيات "حزب الله العراق"، حاولوا اليوم الثلاثاء، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأحرق مناصرو ميليشيات "حزب الله العراق"، العلم الأميركي، أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفير، في حين تم إجلاء السفير الأمريكي والموظفين الأساسيين العاملين في السفارة. وكان مناصرون للميليشيات قد بدأوا بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.
دونالد ترامب

واشنطن تجدد دعمها للسعودية ضد أي اعتداءات إيرانية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان مورجان أورتاجوس أن واشنطن تجدد دعمها للمملكة العربية السعودية ضد أي اعتداءات الإيرانية. وقالت أورتاجوس في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية أوردته اليوم الجمعة، إن "واشنطن ستقدم الدعم الكامل واللازم للسعودية للوقوف ضد التهديدات والاعتداءات الإيرانية".
مايك-بومبيو

بومبيو: أي هجمات من إيران تضر بأمريكا سنرد عليها بحسم

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن أي هجمات ستقوم بها إيران أو وكلائها تلحق الضرر بمواطني الولايات المتحدة أو بمصالحها أو بحلفائها سيتم الرد عليها باستجابة أمريكية حاسمة. وقال بومبيو، في تصريح اليوم السبت، إنه يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورًا محوريًا في استعادة سيادة العراق من داعش.
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