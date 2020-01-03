75 يوما من الاستغاثات.. اختفاء مصل الإنفلونزا يربك الأسر

تحرير:هالة صقر ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٧ م

الإصابة بالإنفلونزا - تعبيرية

حالة من الغضب سيطرت على المواطنين مع بداية فصل الشتاء بسبب نقص مصل الإنفلونزا بالصيدليات ومراكز المصل واللقاح، حيث بدأ المواطنون فى التردد على أماكن بيعه منذ بداية شهر نوفمبر الماضى، لكنهم صدموا من عدم توفره، وتقول منة سالم إحدى الباحثات عن المصل، لـ"التحرير"، إنها تنتظر بداية شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، للحصول على مصل الإنفلونزا مبكرا، قبل أن تصاب بنزلات البرد الشديدة، لأنه لا يؤخذ فى أثناء الإصابة بالفيروس.

وتضيف أنها بحثت عن المصل فى الصيدليات ومراكز المصل واللقاح، ولم تجده خلال الشهور الماضية، وتركت منشورا عبر صفحتها على "فيسبوك"، تطلب من أصدقائها أن يخبروها بموعد نزوله، مشيرة إلى أن الإنفلونزا تطاردها بشراسة كل عام، وأكثر من مرة خلال فصل الشتاء، وتعطلها عن العمل والكثير من المهام، لذا تلجأ لأخذ المصل