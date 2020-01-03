75 يوما من الاستغاثات.. اختفاء مصل الإنفلونزا يربك الأسر
تحرير:هالة صقر
٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٧ م
الإصابة بالإنفلونزا - تعبيرية
حالة من الغضب سيطرت على المواطنين مع بداية فصل الشتاء بسبب نقص مصل الإنفلونزا بالصيدليات ومراكز المصل واللقاح، حيث بدأ المواطنون فى التردد على أماكن بيعه منذ بداية شهر نوفمبر الماضى، لكنهم صدموا من عدم توفره، وتقول منة سالم إحدى الباحثات عن المصل، لـ"التحرير"، إنها تنتظر بداية شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، للحصول على مصل الإنفلونزا مبكرا، قبل أن تصاب بنزلات البرد الشديدة، لأنه لا يؤخذ فى أثناء الإصابة بالفيروس.
وتضيف أنها بحثت عن المصل فى الصيدليات ومراكز المصل واللقاح، ولم تجده خلال الشهور الماضية، وتركت منشورا عبر صفحتها على "فيسبوك"، تطلب من أصدقائها أن يخبروها بموعد نزوله، مشيرة إلى أن الإنفلونزا تطاردها بشراسة كل عام، وأكثر من مرة خلال فصل الشتاء، وتعطلها عن العمل والكثير من المهام، لذا تلجأ لأخذ المصل
وتضيف أنها بحثت عن المصل فى الصيدليات ومراكز المصل واللقاح، ولم تجده خلال الشهور الماضية، وتركت منشورا عبر صفحتها على "فيسبوك"، تطلب من أصدقائها أن يخبروها بموعد نزوله، مشيرة إلى أن الإنفلونزا تطاردها بشراسة كل عام، وأكثر من مرة خلال فصل الشتاء، وتعطلها عن العمل والكثير من المهام، لذا تلجأ لأخذ المصل لحمايتها من الفيروس.
مواطنون: الفيروس يهاجمنا بشراسة.. وأطفالنا أكثر المتضررين
وتؤكد منة، أنها تحتاجه أيضا لابنها الذى يعانى من مشكلة بالقلب وأجريت له عملية قلب مفتوح، لأن استخدام المصل يخفف من حدة البرد ومضاعفاته، مؤكدة أن الوقت المفترض لأخذ المصل مر دون أن يأخذه الطفل، وبالتالى لا قيمة له خلال الفترة المقبلة.
ويوضح علاء حسن أحد الباحثين عن مصل الإنفلونزا، أن المتعارف عليه هو أن مفعول المصل يبدأ بعد شهرين، لذا لا بد أن يحصل عليه المواطن بداية من شهر سبتمبر أو أكتوبر، لكن ديسمبر انتهى دون الحصول عليه، لافتا إلى أن هناك نقص والكمية التى تم توزيعها على الصيدليات والمصل واللقاح فى بداية الشهر الجارى، استنفدت فى وقت قصير، مبديا غضبه من عدم حصوله على الجرعة قبل بداية الشتاء، لأنه أصبح عرضة للإنفلونزا التى لن تتركه إلا بانتهاء هذا الفصل.
التطعيم يؤخذ قبل الإصابة وأصبح بلا قيمة
وتؤكد ميرفت الصاوى، أن أطفالها يعانون من الإنفلونزا الشديدة، بسب نقص المناعة، وأحدهم يعانى من أمراض الجهاز التنفسى، وكانت تعتمد على مصل الإنفلونزا فى تفادى حدوث مضاعفات لهم، مؤكدة أن الطبيب أخبرها بأن حصولها وأطفالها على المصل لا بد أن يكون قبل فصل الشتاء، إذ يحتاج إلى أسبوعين لتبدأ المناعة ضد الفيروس، لذا فشهرا أكتوبر أو نوفمبر وبعد ذلك بلا قيمة، لافتة إلى أنها لجأت إلى السوشيال ميديا للبحث عن المصل، من خلال السؤال عن أماكن وجوده.