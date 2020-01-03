عمرو الجنايني: هناك أخطاء تحكيمية في كل العالم

تحرير:كريم أحمد ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ م

عمرو الجنايني

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، وعزمها على تطوير كافة الملفات المكلفة بها والملفات التي تساعد على إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم المصرية على كافة المستويات، مضيفًا أن ضيق الوقت المتاح أمام اللجنة وكثرة الملفات المفتوحة أمامها لم ينل من عزم اللجنة على المضي قدما في كل منها، غير عابئة بكون الانتهاء من هذه الملفات سيكون في عمر اللجنة أو مستقبلا مع أي إدارة تتولى شئون الاتحاد.

وأوضح أن موضوع الـ«VAR» اتبعت فيه اللجنة كافة الإجراءات القانونية لمواجهة كل تفاصيله لمدة 3 سنوات ونصف، وفي انتظار موافقة الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة، لتجاوز أي عقبات قانونية. وأضاف:" لقد اخترنا في هذا المشروع سبيل التأجير التمويلي ينتهي بالبيع و الذي يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية