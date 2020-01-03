رياضة

عمرو الجنايني: هناك أخطاء تحكيمية في كل العالم

تحرير:كريم أحمد ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، وعزمها على تطوير كافة الملفات المكلفة بها والملفات التي تساعد على إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم المصرية على كافة المستويات، مضيفًا أن ضيق الوقت المتاح أمام اللجنة وكثرة الملفات المفتوحة أمامها لم ينل من عزم اللجنة على المضي قدما في كل منها، غير عابئة بكون الانتهاء من هذه الملفات سيكون في عمر اللجنة أو مستقبلا مع أي إدارة تتولى شئون الاتحاد.
وأوضح أن موضوع الـ«VAR» اتبعت فيه اللجنة كافة الإجراءات القانونية لمواجهة كل تفاصيله لمدة 3 سنوات ونصف، وفي انتظار موافقة الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة، لتجاوز أي عقبات قانونية. وأضاف:" لقد اخترنا في هذا المشروع سبيل التأجير التمويلي ينتهي بالبيع و الذي يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية
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الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (3)

طلائع الجيش يفوز علة دجلة في الدوري

بعد مباراة مثيرة، حقق فريق طلائع الجيش، فوزًا ثمينًا، على نظيره وادي دجلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الجيش رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن الجونة الذي يحتل المركز الرابع عشر، في المقابل تجمد رصيد وادي دجلة عند ست نقاط، في المركز الثامن عشر والأخير، بفارق نقطة عن أسوان السابع عشر.
بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

لوزيرن السويسري عن صفقة الأهلي المنتظرة: مستمر معنا

أكد ريمو مياير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري، أن بليسنج إليكي مهاجم الفريق، لن يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "بليك" السويسرية، مساء اليوم الجمعة، قائلًا:"لا يوجد أي مؤشرات لرحيل إليكي، فهو مستمر معنا في بداية الدور الثاني من الدوري". وكانت تقارير صحفية، ربطت اللاعب صاحب 23 عامًا، بالانتقال لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تمسك المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، بالتعاقد مع اللاعب كخيار أول.
الأهلى -والإتحاد‎ (2)

هل فشلت المفاوضات؟.. الأهلي يبحث عن بديل «إليكي»

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أحد وكلاء اللاعبين الأجانب خلال الساعات الماضية، لترشيح مهاجم أجنبي قوي في أحد الدوريات الأوروبية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
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الإسماعيلي (2)

إنبي يخطف تعادلا مثيرًا من الإسماعيلي

بعد مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره إنبي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد الإسماعيلية»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة المسابقة، في المقابل جاء الفريق البترولي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك السابع.
باهر-المحمدي‎

باهر المحمدي يرحب بعقوبة الإسماعيلي

أبدى باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، احترامه لقرار مجلس إدارة ناديه، برئاسة إبراهيم عثمان، بعد العقوبة التي وقعت عليه من قبل مجلس الإدارة، بسبب التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها اللاعب، وطالب فيها بالرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن باهر تقبل العقوبة الموقعة عليه، من قبل مجلس إدارة الدراويش، وأنه انتظم في تدريبات المستبعدين من مباراة إنبي القادمة ولا توجد لديه أي نية لافتعال أي أزمات، موضحًا أن اللاعب لا يريد سوى موافقة نادية على رحيله.
نادي مصر

نادي مصر يهرب من منطقة الهبوط بالفوز على طنطا

حقق فريق نادي مصر، فوزًا ثمينًأ على نظيره طنطا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع مصر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر. ونجح فريق نادي مصر، في تحقيق فوزه الثاني بالدوري، فيما ظل طنطا بلا فوز للمباراة العاشرة على التوالي، منذ فوزه على وادي دجلة بهدف نظيف، في الجولة الأولى.
بيراميدز-وادي دجلة (2)

في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على وادي دجلة

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق عبدالله السعيد، ليحقق الفريق الفوز الأول تحت القيادة الفنية، لـ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي تولى المهمة خلفًا لسيباستيان ديسابر، ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز الأخير.
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