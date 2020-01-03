طلائع الجيش يفوز علة دجلة في الدوري

تحرير:علي الزيني ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ م

طلائع الجيش

بعد مباراة مثيرة، حقق فريق طلائع الجيش، فوزًا ثمينًا، على نظيره وادي دجلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الجيش رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن الجونة الذي يحتل المركز الرابع عشر، في المقابل تجمد رصيد وادي دجلة عند ست نقاط، في المركز الثامن عشر والأخير، بفارق نقطة عن أسوان السابع عشر.

فريق طلائع الجيش، نجح في تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة الثانية، عن طريق أحمد كابوريا، الذي استقبل تمريرة كريم طارق، بتسديدة سكنت الشباك، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، للشوط الأول، أدرك وادي دجلة هدف التعادل، عن طريق رجب عمران. وفي الدقيقة 53، حصل وادي دجلة على ركلة جزاء،

فريق طلائع الجيش، نجح في تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة الثانية، عن طريق أحمد كابوريا، الذي استقبل تمريرة كريم طارق، بتسديدة سكنت الشباك، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، للشوط الأول، أدرك وادي دجلة هدف التعادل، عن طريق رجب عمران.



وفي الدقيقة 53، حصل وادي دجلة على ركلة جزاء، بعد خطأ من محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، ضد حسام عرفات، وأهدر محمد هلال ركلة الجزاء، بعدما سددها على يسار بسام، الذي تصدى لها.



وفي الدقيقة 84، نجح تالا ناداي (البديل)، في تسجيل الهدف الثاني لطلائع الجيش، بعدما استقبل عرضية مهند لاشين، برأسية في شباك محمد عبد المنصف حارس دجلة، وبعد مرور ثلاث دقائق، عاد اللاعب ذاته وأحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه، بعدما استقبل عرضية من ركنية، برأسية في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز طلائع الجيش بنتيجة (3-1).