«صحة البرلمان» عن أزمة أمصال الإنفلونزا: المصريون يقاومون بدون علاج
تحرير:أحمد جاد
٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٧ م
مجلس النواب
جرت العادة تحت قبة البرلمان على أن يستغل النواب أى أزمة تشغل الرأى العام ويتقدمون بطلبات إحاطة وأسئلة للمسؤولين حولها، لكن حدث عكس ذلك مع أزمة نقص أمصال الإنفلونزا، فبينما ضج الرأى العام وبخاصة أولياء أمور طلاب المدارس من اختفاء المصل، تجاهل النواب الأزمة، ولم يتحدثوا عنها باستثناء طلب وحيد حول مصل إنفلونزا الخنازير.
بدأت الأزمة الممتدة حتى الآن، مع دخول فصل الخريف، إذ اختفى مصلا "السحائى والإنفلونزا"، وأعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، نفاد كميات المصلين منذ منتصف سبتمبر الماضى، ولم يتحرك ساكن فى البرلمان إلا منذ أسبوع، بطلب إحاطة تقدمت به النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان،
بدأت الأزمة الممتدة حتى الآن، مع دخول فصل الخريف، إذ اختفى مصلا "السحائى والإنفلونزا"، وأعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، نفاد كميات المصلين منذ منتصف سبتمبر الماضى، ولم يتحرك ساكن فى البرلمان إلا منذ أسبوع، بطلب إحاطة تقدمت به النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة هالة زايد، بشأن الحديث عن انتشار إنفلونزا الخنازير فى المدارس ومتاجرة شركات الأدوية بصحة المواطنين.
طلب إحاطة وحيد يستنكر غياب الحكومة بعد وصول سعر "مصل الخنازير" إلى 300 جنيه
وتشير النائبة إلى أن شركات الأدوية الخاصة فى مصر، وبالمخالفة للقانون، تبيع أمصال علاج إنفلونزا الخنازير بأسعار مبالغ فيها تصل إلى 300 جنيه، فى حين أن السعر الطبيعى لا يجاوز 65 جنيها، وذلك دون تدخل حاسم من وزارة الصحة.
ورغم استغاثات المواطنين التى لم تتوقف، فإن لجنة الصحة بمجلس النواب لم تتطرق إلى الأزمة باستثناء تصريحات صحفية لأمين سرها الدكتور سامى المشد، أكد فيها أن اختفاء مصل الإنفلونزا من الصيدليات لا يسبب أزمة، لأن هناك العديد من الأدوية الأخرى التى تستخدم للمصاب بالفيروس.
وأضاف المشد أن مصل الإنفلونزا ليس دواء أساسيا، كما أن من يستورده هى شركات الأدوية التابعة للقطاع الخاص وليست وزارة الصحة، متابعا: "الإنفلونزا نوع من الفيروسات المتحورة ليس لها شكل ثابت، وهناك ألف نوع من الإنفلونزا، والمصل المختفى يستخدم للوقاية من نوع واحد فقط"، وتابع قائلا: "مصل الإنفلونزا المختفى لا يأخذه 1% من الشعب، والاعتماد الأساسى فى علاج الإنفلونزا هو المقاومة الطبيعية للجسم".