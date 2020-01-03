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«صحة البرلمان» عن أزمة أمصال الإنفلونزا: المصريون يقاومون بدون علاج

تحرير:أحمد جاد ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٧ م
مجلس النواب
مجلس النواب
جرت العادة تحت قبة البرلمان على أن يستغل النواب أى أزمة تشغل الرأى العام ويتقدمون بطلبات إحاطة وأسئلة للمسؤولين حولها، لكن حدث عكس ذلك مع أزمة نقص أمصال الإنفلونزا، فبينما ضج الرأى العام وبخاصة أولياء أمور طلاب المدارس من اختفاء المصل، تجاهل النواب الأزمة، ولم يتحدثوا عنها باستثناء طلب وحيد حول مصل إنفلونزا الخنازير.
بدأت الأزمة الممتدة حتى الآن، مع دخول فصل الخريف، إذ اختفى مصلا "السحائى والإنفلونزا"، وأعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، نفاد كميات المصلين منذ منتصف سبتمبر الماضى، ولم يتحرك ساكن فى البرلمان إلا منذ أسبوع، بطلب إحاطة تقدمت به النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان،
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العلاج بالمصل (9)

«الصحة» توفر مصل الإنفلونزا لأقل من 1% من الشعب.. وفاكسيرا: انتظروا انفراجة

مع تفاقم أزمة اختفاء أمصال الإنفلونزا، دقت "التحرير" أبواب الجهة المسؤولة عن توفيرها بالسوق، للتعرف أكثر عن أسباب الأزمة ومزيد من المعلومات حول أهمية المصل، إذ يقول الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، إن الأمصال وبخاصة مصل الإنفلونزا الموسمية خلال موسم الشتاء مهم لجميع الفئات عدا الأطفال أقل من 6 أشهر، بينما هو أكثر أهمية للأطفال أكثر من 6 أشهر، ولذوى الأمراض المزمنة مثل: السكر والقلب والفشل الكلوى، وكذلك مرضى ضعف المناعة، كما أنه مهم أيضا للشخص السليم للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا، وأهمها الالتهاب الرئوى وفشل القلب.
العلاج بالمصل (5)

تهريب وسوق سوداء.. أسرار الاختفاء المفاجئ لمصل الإنفلونزا

فى الوقت الذى يعانى المواطنون فيه بحثا عن مصل الإنفلونزا، على غير العادة هذا العام، انتشرت فى الأسواق وبعض الصيدليات والأندية والمولات التجارية، مؤخرا، أمصال ولقاحات لعلاج بعض أنواع الإنفلونزا الموسمية وبعض الأمراض الأخرى بأسعار مبالغ فيها، فضلا عن تهريب مثل هذه الأمصال من الخارج لدرجة أنه أصبح هناك سوق سوداء ومافيا للتجارة فيها داخل مصر، إذ يسيطر بعض التجار على هذه السوق ويبيعونها بأسعار خيالية لتحقيق الأرباح على حساب المواطن وصحته، بالإضافة إلى انتشار الاستخدام العشوائى من جانب المرضى لمثل هذه الأمصال بما يضر بصحتهم.
اماكن-يجب-تنظيفها-بعد-الشفاء-من-الانفلونزا

75 يوما من الاستغاثات.. اختفاء مصل الإنفلونزا يربك الأسر

حالة من الغضب سيطرت على المواطنين مع بداية فصل الشتاء بسبب نقص مصل الإنفلونزا بالصيدليات ومراكز المصل واللقاح، حيث بدأ المواطنون فى التردد على أماكن بيعه منذ بداية شهر نوفمبر الماضى، لكنهم صدموا من عدم توفره، وتقول منة سالم إحدى الباحثات عن المصل، لـ"التحرير"، إنها تنتظر بداية شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، للحصول على مصل الإنفلونزا مبكرا، قبل أن تصاب بنزلات البرد الشديدة، لأنه لا يؤخذ فى أثناء الإصابة بالفيروس.
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بسبب سوء الطقس.. غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز مينائي الاسكندريه والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجومائية. وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت اليوم الجمعة غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد والمنخفض الجوي المصحوب بهطول أمطار غزيرة وانخفاض شديد فى درجات الحرارة يصل لحد الصقيع وارتفاع مستوى موج البحر.
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اماكن-يجب-تنظيفها-بعد-الشفاء-من-الانفلونزا

75 يوما من الاستغاثات.. اختفاء مصل الإنفلونزا يربك الأسر

حالة من الغضب سيطرت على المواطنين مع بداية فصل الشتاء بسبب نقص مصل الإنفلونزا بالصيدليات ومراكز المصل واللقاح، حيث بدأ المواطنون فى التردد على أماكن بيعه منذ بداية شهر نوفمبر الماضى، لكنهم صدموا من عدم توفره، وتقول منة سالم إحدى الباحثات عن المصل، لـ"التحرير"، إنها تنتظر بداية شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، للحصول على مصل الإنفلونزا مبكرا، قبل أن تصاب بنزلات البرد الشديدة، لأنه لا يؤخذ فى أثناء الإصابة بالفيروس.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

برلمانيون: المتاجر الإلكترونية خطر.. وتحتاج إلى إجراءات حاسمة

فتحت أسواق الإنترنت الباب على مصراعيه أمام المستهلكين لشراء مئات المنتجات بطريقة سهلة ومريحة، دون تكبد عناء ومشقة التجول فى أماكن مختلفة بحثًا عن المنتج المثالى، لكن مع تزايد حجم التجارة عبر الإنترنت ظهرت عدة مساوئ لا يمكن تغافلها، أبرزها عدم جودة المنتج كما تظهره الصور المنتشرة على مواقع التسويق أو تعرض بعض المواطنين لحالات النصب والسرقة المتكررة بسبب التعامل مع متاجر وهمية، فضلا عن تعرض البعض لسرقة حساباته البنكية بسرقة الأرقام الخاصة بالبطاقات الائتمانية.
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نائب: تعظيم الاستفادة من البحث بـ«التجارب السريرية»

أكد السيد الشريف رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية وكيل أول مجلس النواب، مراعاة تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، قائلا: "حريصون على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني"، جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، اليوم الإثنين، المشكلة لمناقشة وإعداد تقرير فى شأن تعديلات مشروع القانون المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

حقيقة اشتراك المواطن في منظومة التأمين الشامل بـ2100 جنيه؟

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وصول تكلفة اشتراك المواطن فى منظومة التأمين الصحي الجديدة إلى 2100 جنيه، تواصل المركز مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت صحة تلك الأنباء. وأكدت هيئة التأمين الصحى الشامل أنه لا صحة لما تم تداوله حول تكلفة اشتراك المواطن لـ2100جنيه في منظومة التأمين الصحي الجديدة، مُشددةً على أن نظام التأمين الصحى الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يغطي جميع المواطنين وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين, وكافة تكاليف الفحوصات والعلاج الخاصة بهم، أما بالنسبة للقادرين فسيتم خصم اشتراك شهرى لن يتجاوز الـ 7% من إجمالي دخل المشترك عن الأسرة بأكملها.
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