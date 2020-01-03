تهريب وسوق سوداء.. أسرار الاختفاء المفاجئ لمصل الإنفلونزا

تحرير:خالد وربي وهالة صقر ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ م

أمصال - أرشيفية

فى الوقت الذى يعانى المواطنون فيه بحثا عن مصل الإنفلونزا، على غير العادة هذا العام، انتشرت فى الأسواق وبعض الصيدليات والأندية والمولات التجارية، مؤخرا، أمصال ولقاحات لعلاج بعض أنواع الإنفلونزا الموسمية وبعض الأمراض الأخرى بأسعار مبالغ فيها، فضلا عن تهريب مثل هذه الأمصال من الخارج لدرجة أنه أصبح هناك سوق سوداء ومافيا للتجارة فيها داخل مصر، إذ يسيطر بعض التجار على هذه السوق ويبيعونها بأسعار خيالية لتحقيق الأرباح على حساب المواطن وصحته، بالإضافة إلى انتشار الاستخدام العشوائى من جانب المرضى لمثل هذه الأمصال بما يضر بصحتهم.

تقول الصيدلانية آلاء فكرى، إن المصل كان متوفرا فى بداية شهر ديسمبر، لكن بكميات قليلة، نفذت سريعا، واختفى تماما الآن، ما أثار غضب المواطنين، إذ يطلبه عدد كبير وبشكل يومى، خاصة مرضى الحساسية وأمراض الصدر، والأمراض التى لا تتحمل مضاعفات الإنفلونزا. ويؤكد الصيدلى سامح عوض، أن المصل غير متوفر منذ شهرين،