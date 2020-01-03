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«الصحة» توفر مصل الإنفلونزا لأقل من 1% من الشعب.. وفاكسيرا: انتظروا انفراجة

تحرير:خالد وربي وأحمد مطاوع ٠٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ م
أمصال الإنفلونزا - أرشيفية
أمصال الإنفلونزا - أرشيفية
مع تفاقم أزمة اختفاء أمصال الإنفلونزا، دقت "التحرير" أبواب الجهة المسؤولة عن توفيرها بالسوق، للتعرف أكثر عن أسباب الأزمة ومزيد من المعلومات حول أهمية المصل، إذ يقول الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، إن الأمصال وبخاصة مصل الإنفلونزا الموسمية خلال موسم الشتاء مهم لجميع الفئات عدا الأطفال أقل من 6 أشهر، بينما هو أكثر أهمية للأطفال أكثر من 6 أشهر، ولذوى الأمراض المزمنة مثل: السكر والقلب والفشل الكلوى، وكذلك مرضى ضعف المناعة، كما أنه مهم أيضا للشخص السليم للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا، وأهمها الالتهاب الرئوى وفشل القلب.
ويوضح الحداد، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن المصل الذى يباع حاليا بالشركة القابضة للمصل واللقاح وفروعه هو لفيروس "h1n1" والذى كان يطلق عليه إنفلونزا الخنازير، لكن تم تسميته حاليا بالإنفلونزا الموسمية بعد تحور الفيروس، وانتقاله بين البشر، مشيرا إلى أن "فيروس إنفلونزا الخنازير تحور فى مصر منذ عامين، والمصل
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تهريب وسوق سوداء.. أسرار الاختفاء المفاجئ لمصل الإنفلونزا

فى الوقت الذى يعانى المواطنون فيه بحثا عن مصل الإنفلونزا، على غير العادة هذا العام، انتشرت فى الأسواق وبعض الصيدليات والأندية والمولات التجارية، مؤخرا، أمصال ولقاحات لعلاج بعض أنواع الإنفلونزا الموسمية وبعض الأمراض الأخرى بأسعار مبالغ فيها، فضلا عن تهريب مثل هذه الأمصال من الخارج لدرجة أنه أصبح هناك سوق سوداء ومافيا للتجارة فيها داخل مصر، إذ يسيطر بعض التجار على هذه السوق ويبيعونها بأسعار خيالية لتحقيق الأرباح على حساب المواطن وصحته، بالإضافة إلى انتشار الاستخدام العشوائى من جانب المرضى لمثل هذه الأمصال بما يضر بصحتهم.
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75 يوما من الاستغاثات.. اختفاء مصل الإنفلونزا يربك الأسر

حالة من الغضب سيطرت على المواطنين مع بداية فصل الشتاء بسبب نقص مصل الإنفلونزا بالصيدليات ومراكز المصل واللقاح، حيث بدأ المواطنون فى التردد على أماكن بيعه منذ بداية شهر نوفمبر الماضى، لكنهم صدموا من عدم توفره، وتقول منة سالم إحدى الباحثات عن المصل، لـ"التحرير"، إنها تنتظر بداية شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، للحصول على مصل الإنفلونزا مبكرا، قبل أن تصاب بنزلات البرد الشديدة، لأنه لا يؤخذ فى أثناء الإصابة بالفيروس.
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بسبب سوء الطقس.. غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز مينائي الاسكندريه والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجومائية. وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت اليوم الجمعة غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد والمنخفض الجوي المصحوب بهطول أمطار غزيرة وانخفاض شديد فى درجات الحرارة يصل لحد الصقيع وارتفاع مستوى موج البحر.
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تهريب وسوق سوداء.. أسرار الاختفاء المفاجئ لمصل الإنفلونزا

فى الوقت الذى يعانى المواطنون فيه بحثا عن مصل الإنفلونزا، على غير العادة هذا العام، انتشرت فى الأسواق وبعض الصيدليات والأندية والمولات التجارية، مؤخرا، أمصال ولقاحات لعلاج بعض أنواع الإنفلونزا الموسمية وبعض الأمراض الأخرى بأسعار مبالغ فيها، فضلا عن تهريب مثل هذه الأمصال من الخارج لدرجة أنه أصبح هناك سوق سوداء ومافيا للتجارة فيها داخل مصر، إذ يسيطر بعض التجار على هذه السوق ويبيعونها بأسعار خيالية لتحقيق الأرباح على حساب المواطن وصحته، بالإضافة إلى انتشار الاستخدام العشوائى من جانب المرضى لمثل هذه الأمصال بما يضر بصحتهم.
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«صحة البرلمان» عن أزمة أمصال الإنفلونزا: المصريون يقاومون بدون علاج

جرت العادة تحت قبة البرلمان على أن يستغل النواب أى أزمة تشغل الرأى العام ويتقدمون بطلبات إحاطة وأسئلة للمسؤولين حولها، لكن حدث عكس ذلك مع أزمة نقص أمصال الإنفلونزا، فبينما ضج الرأى العام وبخاصة أولياء أمور طلاب المدارس من اختفاء المصل، تجاهل النواب الأزمة، ولم يتحدثوا عنها باستثناء طلب وحيد حول مصل إنفلونزا الخنازير.
اماكن-يجب-تنظيفها-بعد-الشفاء-من-الانفلونزا

75 يوما من الاستغاثات.. اختفاء مصل الإنفلونزا يربك الأسر

حالة من الغضب سيطرت على المواطنين مع بداية فصل الشتاء بسبب نقص مصل الإنفلونزا بالصيدليات ومراكز المصل واللقاح، حيث بدأ المواطنون فى التردد على أماكن بيعه منذ بداية شهر نوفمبر الماضى، لكنهم صدموا من عدم توفره، وتقول منة سالم إحدى الباحثات عن المصل، لـ"التحرير"، إنها تنتظر بداية شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، للحصول على مصل الإنفلونزا مبكرا، قبل أن تصاب بنزلات البرد الشديدة، لأنه لا يؤخذ فى أثناء الإصابة بالفيروس.
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3 إجراءات احترازية.. خطة حكومية لحماية المحاصيل الزراعية من السيول

تقول الدكتورة جيهان المنوفى رئيسة قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزارعين استعدادا لموسم الشتاء، مشيرة إلى تشكيل غرف عمليات بمديريات الزراعة بين جميع قطاعاتها لإدارة الأزمات وتلقى البلاغات والشكاوى من المزارعين، ولفتت إلى تنظيم قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعى والأراضى والمياه والبيئة، لتوعية المزارعين بمخاطر وأضرار السيول والأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق عمل فتحات على الترع والمصارف العمومية والخصوصية بالتنسيق مع المحافظة.
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